Путина позвали на саммит БРИКС в ЮАР, несмотря на ордер на "арест"

В Южно-Африканской Республике не хотят, чтобы "лицемерные решения МУС реализовались" в этой стране

24 марта 2023, 08:15, ИА Амител

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Владимир Путин – желанный гость в ЮАР, и никто не сможет помешать прибыть ему на предстоящий в августе саммит БРИКС. С таким заявлением выступил лидер парламентской партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема, говоря о выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест российского лидера.

"Эти лицемеры из МУС знают подлинных убийц, которые нарушают права человека, однако они не могут их назвать. Так, бывший британский премьер Тони Блэр сам признался в том, что совершил чудовищную ошибку в отношении Саддама Хусейна, но против Блэра до сих пор не выдвинуты обвинения. Подобная ситуация существует и в отношении бывшего президента США Джорджа Буша. Барак Обама причастен к убийству Каддафи, но и в отношении Обамы пока нет дела. Мы не хотим, чтобы лицемерные решения МУС реализовались в нашей стране", – цитирует его ТАСС.

Ранее в марте МУС выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, в связи якобы с "незаконными депортацией и перемещением детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эти сведения, заявил, что саму постановку вопроса в Кремле считают "возмутительной и неприемлемой", а "Россия, как и целый ряд государств, не признаёт юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными".