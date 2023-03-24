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Путина позвали на саммит БРИКС в ЮАР, несмотря на ордер на "арест"

В Южно-Африканской Республике не хотят, чтобы "лицемерные решения МУС реализовались" в этой стране

24 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Владимир Путин – желанный гость в ЮАР, и никто не сможет помешать прибыть ему на предстоящий в августе саммит БРИКС. С таким заявлением выступил лидер парламентской партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема, говоря о выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест российского лидера.

"Эти лицемеры из МУС знают подлинных убийц, которые нарушают права человека, однако они не могут их назвать. Так, бывший британский премьер Тони Блэр сам признался в том, что совершил чудовищную ошибку в отношении Саддама Хусейна, но против Блэра до сих пор не выдвинуты обвинения. Подобная ситуация существует и в отношении бывшего президента США Джорджа Буша. Барак Обама причастен к убийству Каддафи, но и в отношении Обамы пока нет дела. Мы не хотим, чтобы лицемерные решения МУС реализовались в нашей стране", – цитирует его ТАСС.

Ранее в марте МУС выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, в связи якобы с "незаконными депортацией и перемещением детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эти сведения, заявил, что саму постановку вопроса в Кремле считают "возмутительной и неприемлемой", а "Россия, как и целый ряд государств, не признаёт юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными".

Комментарии 15

  • "Россия, как и целый ряд государств, не признаёт юрисдикцию этого суда и...///ну пусть слётает и скажет в лицо)) посмотрим, арестуют или нет
    24 марта, Гость   Ответить
  • Не полетит
    24 марта, Гость   Ответить
  • да кто они такие, что бы мы перед ними отчитывались или кто-то им что-то в лицо говорил??? Пустое место? Не? Наш президент не чета никому, самый крутой!!!
    24 марта, Гость   Ответить
  • Вот это друзья из БРИКС, двое хотят арестовать, а другие двое покупают углеродицу за копейки. А что там, кстати с ОДКБ, давно не слышно.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Нечего обращать внимания на хрюкающих голландских свиней.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Вот там то обезьяны его и сдадут.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Надо ехать.
    24 марта, Гость   Ответить
  • а другие двое покупают углеродицу за копейки. ***** Ложь. Покупают за нормальные деньги. Я уже здесь развеивал этот фейк с цифрами на руках.
    24 марта, Гость   Ответить
  • ну пусть слётает и скажет в лицо)) посмотрим, арестуют или нет ***** США, Китай, Индия, Израиль, Иран также не признают юрисдикцию МУС. МУС - это не международный суд ООН, это частная лавочка государств, подписавших римский статут. Страны, не подписавшие его, не связаны юридическими обязательствами. И последний момент: у глав стран априори есть юридический иммунитет от любых претензий. Ссылка на Милошевича ничтожна - он был арестован в статусе пенсионера.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Ложь. Покупают за нормальные деньги. Я уже здесь развеивал этот фейк с цифрами на руках. ----- Где почитать?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Почитай: российская нефть продавалась в Китай с премией. От цены в 68 долларов/баррель размер премии достигал от 1,8 до 7-8 долларов, то есть минимально нефть продавалась по 60. Это сорт Юралс. Далее: Китай стал закупать редкие арктические сорта российской нефти — Arco, «Варандей» и «Новый порт», — которые отгружаются из Мурманска, пишет Bloomberg. Есть специфические арктические сорта нефти, которые добываются на севере, главное месторождение — это Приразломное «Газпромнефти». Конечно, там объемы несопоставимые по сравнению с тем, сколько продается Urals, но тем не менее несколько танкеров в неделю они могут отправить. В принципе, если китайские или индийские переработчики тоже научатся работать с конкретными физико-техническими свойствами этой нефти, это не будет удивительно. Это все заложено в дисконте. Откуда он возникает? Это дополнительная плата за перевозку, если имеется в виду расстояние, плюс дополнительная плата страховщикам и перевозчикам, которые готовы с Россией рисковать работать. Отсюда и новости, что российская нефть стоит около 40 долларов за баррель, какие-то партии продавались по цене ниже 40 долларов за баррель, при том что баррель стоит больше 70 долларов за баррель.
    24 марта, Гость   Ответить
  • О. может хотят заманить?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Если приедет, поучаствует и уедет без проблем это будет болт на решение суда. Будет неприятно
    24 марта, Гость   Ответить
  • Китайские НПЗ скупают российскую нефть с большими скидками, Москва уже обогнала Эр-Рияд, пишет Reuters. С начала года Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай, импортеры закупают топливо с большими скидками, пишет Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. В числе основных бенефициаров снижения цен, пишет агентство, стали частные китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в провинции Шаньдун. Подробнее на РБК:
    24 марта, Гость   Ответить
  • Подробнее на РБК: **** Без единой цифры это не аргумент) да и вообще РБК - это информационное агентство "ОБС" (одна бабушка сказала).
    24 марта, Гость   Ответить
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