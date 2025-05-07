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При полном параде. Как Барнаул украсили к юбилейному Дню Победы

Фоторепортаж с праздничных улиц столицы

07 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Барнаул украсили к 80-летию Великой Победы / Фото: amic.ru

К 9 Мая Барнаул традиционно преображается, но в этом году оформление особенно торжественное. В 2025-м страна отмечает 80-летие Великой Победы, и на улицах города чувствуется особая атмосфера памяти и уважения.

Флаги, растяжки, баннеры с портретами героев, композиции с георгиевскими лентами, цветами и символами Победы появились на фасадах зданий, площадях и в парках.

Напомним, 9 мая впервые за три года состоится шествие "Бессмертного полка" и впервые с 2023 года погремит праздничный салют. 

День Победы / Фото: amic.ru

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Комментарии 3

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Гость

07:03:58 07-05-2025

Щас ветер дунет поднимит пыль и мусор с не убранного города. И красоту эту не видно будет

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Гость

12:30:03 07-05-2025

Даже оградку у Ленина убрали, которая 3 года зачем-то стояла. Видать не боятся, что мраморные плиты еле еле висящие на памятнике отвалятся. Коммунисты, что-то не сбрасываются на ремонт своего идола.

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Musik

13:14:07 07-05-2025

Ленин и сейчас живее всех живых, и не зря его боятся.

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