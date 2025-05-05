Салюты, шествие и концерты. Какие мероприятия пройдут в Барнауле в День Победы

Праздничные программы на главных площадках районов города завершатся фейерверком

05 мая 2025, 13:10, ИА Амител

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы / Инфографика: barnaul.org

В Барнауле в День 80-летия Великой Победы пройдут различные праздничные мероприятия во всех районах города, сообщает мэрия.

Официальные праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов на Мемориале Славы. В 10:00 на площади Советов состоится торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона, в котором примет участие 22 парадных расчета, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр.

После проедут ретроавтомобили военного времени и начнется шествие "Бессмертного полка". Ранее amic.ru подробно рассказал, как пройдет акция.

В 13:00 на проспекте Ленина стартует краевой легкоатлетический пробег "Кольцо Победы".

На площади Сахарова

Основные праздничные мероприятия начнутся на площади Сахарова в 13:00 с программы творческих коллективов города "Ради жизни на Земле".

В 15:00 в концерте "Сквозь года звучит Победа" продемонстрируют свои таланты творческие коллективы Дома культуры "Центральный" .

В 16:00 выступит Барнаульский духовой оркестр с программой "Музыка Великой Победы".

В 18:00 на площади Сахарова стартует молодежная программа "Мы помним, мы гордимся", а в 20:30 – вечерний эстрадный концерт "Победа будет с нами всегда".

Кульминацией вечера станет праздничный фейерверк, который прогремит в 22:00.

Во всех районах

Праздничные программы также пройдут в городских парках, во всех районах города, пригородных поселках.

В Индустриальном районе главной праздничной площадкой станет парк "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 12). С 20:00 до 22:00 состоится праздничный концерт "Одна на всех – Победа!".



В Центральном и Ленинском районах главными праздничными точками притяжения также станут парки культуры и отдыха. В парке "Центральный" в 14:00 пройдет праздничная программа "Мир, Май, Победа", а в парке развлечений и отдыха "Арлекино" в 17:00 стартует тематический проект "О мире, о Победе, о весне".

В Октябрьском районе на главной праздничной площадке в сквере им. Г.С. Титова в 17:00 начнется концертная программа. Для гостей праздника выступят артисты Центра развития творчества и спорта, Детской школы искусств № 3, Алтайского государственного института культуры и агентства "Креатив". Завершится концерт выступлениями артистов Алтайского государственного музыкального театра и кавер-группы.

В Железнодорожном районе пройдет серия праздничных мероприятий. В 09:00 на площадке перед ТЦ "Россия" начнется праздничная программа "Победный май". Молодежная программа "Барнаул – город трудовой доблести", в рамках которой будут работать площадки на Социалистическом проспекте, запланирована на 09:15. На молодежных площадках также пройдут праздничные концерты.

Праздничные программы на главных площадках районов города завершатся фейерверком.Особое внимание в ходе проведения мероприятий будет уделено мерам безопасности. В частности, запрещается пронос некоторых вещей, например, пиротехнических изделий, бутылок и банок, электросамокатов. Amic.ru опубликовал полный перечень таких предметов.