Запах кризиса. Новые правила строительства частных домов "перекраивают" барнаульский рынок
Введение эскроу-счетов защитит покупателей, но усложнит работу девелоперам
03 марта 2025, 09:15, ИА Амител
Запредельные ставки по ипотеке, фактическая отмена льготных программ и безудержный рост цен привели малоэтажное строительство к четвертому кризису. Надувшийся "пузырь", как и предсказывали эксперты, лопнул: спрос на дома резко упал, а застройщики судорожно меняют свои планы и перестраивают работу. В результате рынок оказался в "нулевой точке" и готовится к полной перестройке. Об этом шла речь на круглом столе в ИД "Алтапресс".
Защитить и предотвратить
В январе 2025 года частные застройщики возвели 80 тыс. квадратных метров жилья. Это на 21% меньше, чем в первом месяце 2024-го. Эксперты считают это падение справедливым: строить стали объективно меньше из-за низкого спроса. Руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов приводит пример: в 2023 году компания реализовала 398 участков, в 2024-м – почти в два раза меньше: 218 (всего было продано 378 наделов, 160 фирме вернули: застройщик расторг договор купли-продажи).
"Начиная с 2020 года, мы наблюдали за надувающимся пузырем на рынке ИЖС (индивидуального жилищного строительства. – Прим. ред.), и вот он лопнул", – говорит эксперт.
Однако вместо поддержки рынка государство закручивает гайки, вводя новые ограничения. С 1 марта все малоэтажные застройщики обязаны работать через эскроу-счета. Банк будет выдавать им кредит на возведение домов, а средства покупателей в это время останутся на безопасном счете. Доступ к деньгам компания получает после сдачи объекта.
"После этого "лекарства" выживут далеко не все. Что же со всем этим делать? Эскроу-счет в ИЖС – мера, конечно, правильная. Безумно жалко людей, пострадавших от недобросовестных подрядчиков наподобие печально известной "Малоэтажной Сибири". Однако время для введения этой меры не самое удачное", – считает Михаил Кочетов.
Amic.ru подробно писал о ситуации с компанией "Малоэтажная Сибирь". Клиенты из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области рассказывали, что заплатили миллионы рублей за строительство частных домов, однако компания либо вообще не приступила к работам, либо не закончила их. Руководство фирмы обещало завершить строительство, но сроки постоянно откладывались. Сейчас директор фирмы Иван Заикин находится в СИЗО. 27 февраля суд продлил ему меру пресечения до 8 июня 2025 года.
Одна из причин появления обманутых покупателей – отсутствие контроля со стороны банка-кредитора, считает министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. Так, кредитная организация выдавала девелоперу сразу всю сумму, необходимую для строительства, а не частями.
"При анализе обманутых дольщиков мы видим, что банки, вместо того чтобы выдавать лимиты поэтапно и контролировать каждый этап строительства (стены, кровля, отделка и так далее), просто отдали все деньги индивидуальным предпринимателям и с чувством долга вопрос этот закрыли", – отметил министр.
"В нулевой точке"
При проектном финансировании застройщики вообще не получают деньги покупателей, пока не построят дом. Это тоже неправильная схема, считает Михаил Кочетов. Необходима поэтапная – траншевая – передача средств подрядчику.
"Все риски на сегодняшний день ложатся на застройщика. Он возводит здание на чужом земельном участке, и деньги он получит только после полного завершения работ. Это не совсем правильно и не совсем логично", – говорит руководитель "Фирсовой Слободы".
Кроме того, он считает, что необходимо ввести регулируемый механизм приемки готового дома. Он нужен и застройщику, и банкам, и покупателю: не обладая достаточными знаниями, заказчик может "заблокировать" работу компании.
"Нужен механизм независимой приемки. То есть если банк будет уверен, что дом построен качественно, я думаю, будет гораздо меньше вопросов по выдаче ипотечного кредита", – говорит строитель.
Новые "вводные" позволят рынку малоэтажного строительства развиваться цивилизованно, пусть и не такими бешеными темпами, говорит Михаил Кочетов. Он считает, что в ближайшие годы загородные дома будут доступны только состоятельным покупателям.
"Рынок индивидуального жилищного строительства, рынок жилья бессмертен, примерно как мафия, поэтому отчаиваться не стоит. Внезапно для многих, но вполне закономерно рынок оказался практически в "нулевой точке", от которой начнется новый рост. Товара будет меньше, он будет дороже. Продукты в сфере ИЖС будут становиться более качественными и ориентированными на покупателей, которые менее зависимы от льготных и ипотечных продуктов", – резюмирует эксперт.
09:28:06 03-03-2025
"Товара будет меньше, он будет дороже" - 100%, "Продукты в сфере ИЖС будут становиться более качественными" - 0%!
11:19:53 03-03-2025
Гость (09:28:06 03-03-2025) "Товара будет меньше, он будет дороже" - 100%, "Продукты в с...
Сейчас на рынке, ИЖС и человейникостроительства, лютый избыток предложения. Правило, больше товара - меньше цены не сработало. Потому что пузырь в сфере недвижимости создан искусственно и рыночные отношения отсутствуют, присутствуют исключительно мошеннические, с целью перекачать кредитные средства, как правило бюджетные, в карманы "добросовестных" банкиров и девелоперов. О качестве строительства лучше не говорить, ниже некуда. Поэтому Ыксперт лукавит, когда говорит о лопнувшем пузыре и нулевой точке. Только после обвала и "злого" кризиса можно будет говорить о лопнувшем пузыре и нулевой точке, когда будут созданы условия для создания рыночных отношений, где спрос будет диктовать предложение и цены.
09:31:13 03-03-2025
закономерно.
сколько эта дичь еще могла продержаться. когда сибитовую коробку, покрашенную в графит или обложенную самым дешевым кирпичом, на клочке земли в 7-8 соток, без инфраструктуры, продают по 11-12 млн.
09:46:04 03-03-2025
Дом в Фирсово стоит столько же, сколько и в Майами. Нужно, что-то решать с этими амерекосами
09:48:45 03-03-2025
Гость (09:46:04 03-03-2025) Дом в Фирсово стоит столько же, сколько и в Майами. Нужно, ч... майями-это майма?или Майями?
09:46:37 03-03-2025
купи участок строй сам кто не дает...
09:49:22 03-03-2025
нулевая точка - это опа.
10:53:20 03-03-2025
А почему все время эти эксперты переживают за коммерческих застройщиках? Почему никто не упоминает про добросовестных, тех кто двигается и строит за свои средства.
Вот у нас в Тюмени есть с 10 компаний, ко опыте строят в сезон по 60-100 домов за свои средства. Затем продают их готовыми уже по своей установленной цене. И никто из них не плачится про эскроу счета. И тем самым покупатель уходит от мошенничества со стороны банка и застройщика.
Государство само себе проблемы ищет и если не находит, то создаёт.
11:08:53 03-03-2025
1976 (10:53:20 03-03-2025) А почему все время эти эксперты переживают за коммерческих з... Ваши-не жадные до денег
11:23:53 03-03-2025
У меня была история, внес аванс за материалы (ну, конечно, стоимость материалов явно завышена), увидел, что строители вдруг без спроса пользовались моими инструментами, высказал это руководителю бригады. ему не понравилось, он решил деньги не возвращать, но привезти материалы, но мне материалы не нужны, а нужен дом.
Ни в какую не хотел, хотел кинуть. Говорил, ну мы же тебе строим, что такого в том, что мы используем твои инструменты.
11:56:56 03-03-2025
Банки высасывают соки и из покупателя и из застройщика. Хорошо устроились.
12:18:32 03-03-2025
Самый лучший дом тот, который ты построил сам. Доступно большинству мужчин. Было бы желание.
17:03:15 03-03-2025
Гость (12:18:32 03-03-2025) Самый лучший дом тот, который ты построил сам. Доступно боль... Доступно большинству тех, кто строит третий дом. А кто первый, тот допустит кучу ошибок
11:42:23 04-03-2025
Гость (17:03:15 03-03-2025) Доступно большинству тех, кто строит третий дом. А кто первы... У меня дед, отец, сами строили. я строил, стоят, не шелохнутся.
17:04:24 03-03-2025
Гость (12:18:32 03-03-2025) Самый лучший дом тот, который ты построил сам. Доступно боль... эээ не торопитесь. Один маленький промах в расчетах и дом у вас пойдет трещинами тут там и гулять будет и рухнет потом
то же и с крышей
а если неверно рассичтаете точку росы то стены либо пол за год сгниют. Тут с налета осилить самому не получится. Прожект нужен грамотный
12:59:13 03-03-2025
За свои пусть строят застройщики денежки и потом продают готовые. Мы так у застройщика "покупали в 2023 году. Он и сейчас кучу участков взял - строит на свои, накручивает минимум. Дома, как горячие пирожки" расходятся.
13:13:48 03-03-2025
Гость (12:59:13 03-03-2025) За свои пусть строят застройщики денежки и потом продают гот...
Срочно дайте координаты благодетелей, у которых вы "покупали". С нетерпением хочется оценить какие и по чём "пирожки" они пекут, и в каком оазисе благополучия...
13:16:52 03-03-2025
Я думаю, в этой ситуации, может "взлететь" тот, кто предложит что-то недорогое и очень быстро возводимое. Чтобы не заниматься стройкой, а поставить и завтра уже там жить. Например, дома из контейнеров, или готовые дома, которые собираются на предприятии, а потом тягачом доставляются на участок, или модули, когда можно купить сначала маленькую спальню, а потом по примеру сеньора Тыквы пристыковать к ней готовую кухню и так постепенно "расстраиваться" до нужных размеров
17:01:32 03-03-2025
Гость (13:16:52 03-03-2025) Я думаю, в этой ситуации, может "взлететь" тот, кто предложи... конечно взлетят. Дома из контейнеров не имеют прочного фундамента и не сцеплены с землей, то есть не зависят от места. А это означает что налог за них платить не надо
18:00:10 03-03-2025
Гость (13:16:52 03-03-2025) Я думаю, в этой ситуации, может "взлететь" тот, кто предложи... Дома из контейнеров на итого, при нашей удаленности, будут иметь стоимость квадрата, сравнимую со стоимостью квадрата в нормальном жилье. Увы. И то, что их пока можно лепить фактически где угодно - это, сдается, ненадолго, прикроют эту дыру.
16:20:35 03-03-2025
Банкиры и горестройщики создали поляну которую завтра приедут осваивать китайцы. А мы продолжаем кормить семибанкирщину!
21:19:09 04-03-2025
Давайте, будем честными. Эта блевотина - т.н.эскроу-счета придумали, чтобы зарабатывать на чужих деньгах. Очевидно, что пока "бабки" "лежат" "на эскроу-счетах", они не просто "лежат", на них зарабатывает тот, у кого они "лежат". А, вдогонку ещё и на кредитах зарабатывают, которые "вместо" позаимствованных денег дают