Строители просят изменить для Алтая "ограничивающие" условия сельской ипотеки

Программу планируют сделать более узкой и адресной

18 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Коттеджный поселок в пригороде Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Представители стройотрасли Алтайского края просят сделать региону "поблажку" и не применять к нему новые "сдерживающие" условия по сельской ипотеке. Так, Минсельхоз предлагает исключить из программы населенные пункты в радиусе 50 км от крупных городов. Если нововведение заработает, то пригородные территории Барнаула навсегда лишатся одного из главных стимулов развития. Об этом заявили эксперты на круглом столе в холдинге "Сибирская медиагруппа".

Былые достижения

2024 год стал рекордным для рынка индивидуального жилищного строительства Алтайского края: в эксплуатацию ввели 224 тыс. квадратных метров домов. В 2023 и 2022 годах показатели также были велики: 190 и 165 тыс. "квадратов" соответственно. Во многом таких высоких показателей удалось достичь благодаря сельской ипотеке: на покупку жилья за городом заемщики могли оформить кредит под 3%.

Однако в 2023 году, когда ставка Центробанка начала стремительно расти, программу фактически закрыли: выделяемые государством лимиты уходят на поддержание существующих кредитов (государство компенсирует банкам разницу между ключевой ставкой и той, по которой выдана ипотека).

"Хорошая мина"

Пока никто из банков не может сказать, когда по программе будут выдавать новые кредиты. Так, например, Сбер прекратил работу по программе в 2022 году, и пока у банка нет понимания. Эксперты предполагают, что даже после возобновления сельской ипотеки она станет недоступной большинству.

Летом 2024 года Минсельхоз предложил исключить из программы населенные пункты, которые находятся на расстоянии менее 30 км до городов с населением более 100 тыс. человек и менее 50 км до административных центров субъектов РФ. Пока это лишь предложение, однако вероятность его внедрения высока, считают эксперты.

"Де-юре программа будет работать, но де-факто она станет недоступной. Потому что 90% кредитов по сельской ипотеке выдавали в Санниковском сельсовете Первомайского района (расположен в 10 км от Барнаула. – Прим. ред.). А предлагают исключить все населенные пункты в радиусе 50 км от городов. Это хорошая мина при плохой игре. То есть теоретически программа существует (ее, кстати, сделали бессрочной. – Прим. ред.), а практически лимиты уходят только на поддержание ранее выданных ипотечных кредитов. Поэтому мы можем говорить о том, что все закончилось", – отметил руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов.

Региональные строители попытались спасти край от губительных изменений, однако пока их предложения никто не услышал.

"Мы в декабре направили на имя губернатора края Виктора Томенко бумагу, в которой просили, чтобы правительство региона вышло на правительство страны и попросило для Алтайского края уменьшить радиус ограничений. Ведь наш регион аграрный (и сельская ипотека – актуальный продукт. – Прим. ред.). Однако никаких ответов пока нет", – сообщил председатель Союза строителей Александр Мишустин.