Приезд Трампа в Россию на День Победы произведет фурор, заявил Степашин
Американский лидер встретится с Путиным до 9 мая, считает бывший председатель правительства РФ
16 февраля 2025, 11:15, ИА Амител
Бывший председатель правительства России Сергей Степашин предполагает, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться до 9 мая 2025 года. В разговоре с ТАСС он отметил, что визит трампа на День Победы произведет фурор.
"В этом году точно. Я очень рассчитываю, что до 9 мая. А если еще Трамп приедет на День Победы – вот это будет фурор", – заявил Степашин.
Он подчеркнул, что лидеров объединяет схожий подход к управлению – оба ставят интересы своих стран на первое место. По мнению Степашина, именно это позволяет им находить общий язык.
"Человек сказал – человек сделал", – охарактеризовал он стиль работы президентов РФ и США.
Напомним, 12 февраля между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.
По словам Трампа, он и Путин пришли к общему мнению о необходимости остановить конфликт на Украине. Кроме того, как отметил президент США, они договорились поручить своим командам начать переговоры "немедленно". Со стороны США эти переговоры возглавят глава ЦРУ, госсекретарь и советник по нацбезопасности.
11:35:11 16-02-2025
Не сильно растрогались вниманием перидента независимой державы ?
11:38:35 16-02-2025
Тут Греф то-ли забухал , толи ему бомбилы горно-алтайские навляли? Карты Сбера не работают
11:41:09 16-02-2025
Совсем уже...
12:50:20 16-02-2025
Си Цзиньпин обидится
07:49:57 17-02-2025
Гена (12:50:20 16-02-2025) Си Цзиньпин обидится ... Вообще китайцы радовались, когда США на Японию атомные бомбы кидали. Вдруг опять чем порадуют
13:21:50 16-02-2025
Да, не стоит забывать об американской помощи украине..
13:27:50 16-02-2025
Да хорошо бы кабы так.Но я то знаю...
13:33:03 16-02-2025
Интересно, он и в гостях будет вещать о том, как сильно СССР помог Соединённым Штатам победить нацизм?
22:48:49 16-02-2025
Пока они созваниваются да встречаются, сколько еще погбнет людей, пока они договорятся.
07:48:00 17-02-2025
Может опять помогут нацистов победить