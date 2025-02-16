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Приезд Трампа в Россию на День Победы произведет фурор, заявил Степашин

Американский лидер встретится с Путиным до 9 мая, считает бывший председатель правительства РФ

16 февраля 2025, 11:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин предполагает, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться до 9 мая 2025 года. В разговоре с ТАСС он отметил, что визит трампа на День Победы произведет фурор.

"В этом году точно. Я очень рассчитываю, что до 9 мая. А если еще Трамп приедет на День Победы – вот это будет фурор", – заявил Степашин.

Он подчеркнул, что лидеров объединяет схожий подход к управлению – оба ставят интересы своих стран на первое место. По мнению Степашина, именно это позволяет им находить общий язык.

"Человек сказал – человек сделал", – охарактеризовал он стиль работы президентов РФ и США.

Напомним, 12 февраля между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

По словам Трампа, он и Путин пришли к общему мнению о необходимости остановить конфликт на Украине. Кроме того, как отметил президент США, они договорились поручить своим командам начать переговоры "немедленно". Со стороны США эти переговоры возглавят глава ЦРУ, госсекретарь и советник по нацбезопасности.

Владимир Путин США Россия Политика международные отношения Дональд Трамп

Комментарии 10

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Гость

11:35:11 16-02-2025

Не сильно растрогались вниманием перидента независимой державы ?

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Гость

11:38:35 16-02-2025

Тут Греф то-ли забухал , толи ему бомбилы горно-алтайские навляли? Карты Сбера не работают

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Коль

11:41:09 16-02-2025

Совсем уже...

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Гена

12:50:20 16-02-2025

Си Цзиньпин обидится

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Гость

07:49:57 17-02-2025

Гена (12:50:20 16-02-2025) Си Цзиньпин обидится ... Вообще китайцы радовались, когда США на Японию атомные бомбы кидали. Вдруг опять чем порадуют

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dok_СФ

13:21:50 16-02-2025

Да, не стоит забывать об американской помощи украине..

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Кр.Шапка

13:27:50 16-02-2025

Да хорошо бы кабы так.Но я то знаю...

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Гость

13:33:03 16-02-2025

Интересно, он и в гостях будет вещать о том, как сильно СССР помог Соединённым Штатам победить нацизм?

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Ольга.

22:48:49 16-02-2025

Пока они созваниваются да встречаются, сколько еще погбнет людей, пока они договорятся.

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Гость

07:48:00 17-02-2025

Может опять помогут нацистов победить

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