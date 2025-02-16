Приезд Трампа в Россию на День Победы произведет фурор, заявил Степашин

Американский лидер встретится с Путиным до 9 мая, считает бывший председатель правительства РФ

16 февраля 2025, 11:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин предполагает, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться до 9 мая 2025 года. В разговоре с ТАСС он отметил, что визит трампа на День Победы произведет фурор.

"В этом году точно. Я очень рассчитываю, что до 9 мая. А если еще Трамп приедет на День Победы – вот это будет фурор", – заявил Степашин.

Он подчеркнул, что лидеров объединяет схожий подход к управлению – оба ставят интересы своих стран на первое место. По мнению Степашина, именно это позволяет им находить общий язык.

"Человек сказал – человек сделал", – охарактеризовал он стиль работы президентов РФ и США.

Напомним, 12 февраля между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

По словам Трампа, он и Путин пришли к общему мнению о необходимости остановить конфликт на Украине. Кроме того, как отметил президент США, они договорились поручить своим командам начать переговоры "немедленно". Со стороны США эти переговоры возглавят глава ЦРУ, госсекретарь и советник по нацбезопасности.