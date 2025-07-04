25 февраля 2025 года суд приговорил Дергачева к трем годам условно с трехлетним испытательным сроком

04 июля 2025, 10:55, Антон Дегтярев

Игорь Дергачев/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Алтайский краевой суд отменил приговор Центрального районного суда экс-замглавы Минприроды Алтайского края, начальника управления лесами Игорю Дергачеву и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Это произошло ещё 19 июня 2025 года, следует из информации Алтайского краевого суда. Ранее Игоря Дергачева приговорили к трём годам условно по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") и оправдали его по статье ч. 1 ст. 169 ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности").

"Отменить приговор в полном объеме"

Дело отправили на пересмотр потому, что суд выявил в приговоре "существенное нарушение уголовно-процессуального закона". Апелляционную жалобу на приговор подали как адвокаты Дергачева, так и прокурор.

"Приговор суда подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного закона, несправедливым наказанием, вследствие его мягкости, необоснованным оправданием", — посчитал гособвинитель.

Прокурор также убеждён, что "в приговоре не дана надлежащая оценка всем исследованным в судебном заседании доказательствам обвинения" и что Дергачева неверно оправдали по ч. 1 ст. 169 ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности").

Защита же не согласилась с осуждением Дергачева по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"). По мнению адвокатов, "в деле отсутствуют достоверные и достаточные доказательства, подтверждающие виновность осужденного, поэтому выводы суда основаны не на доказательствах, рассмотренных в судебном заседании, а на предположениях". Они потребовали отменить приговор и оправдать Дергачева.

Игорь Дергачев/ Фото: amic.ru

В итоге суд полностью удовлетворил апелляционное представление прокурора и частично (с дополнениями) согласился с апелляционной жалобой адвокатов. Дело он отправил на пересмотр в тот же Центральный районный суд, но рассматривать его будет иной состав суда. При этом решение стороны ещё смогут обжаловать в кассации.

"Приговор подлежит отмене как незаконный, в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, повлиявшим на исход дела. Учитывая, что допущенные судом нарушения при оправдании Дергачева по ч.1 ст. 169 УК РФ взаимосвязаны с его осуждением по п. "е" ч.3 ст. 286 УК РФ, суд апелляционной инстанции полагает необходимым отменить приговор в полном объеме с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство в тот же суд первой инстанции, в ином составе, поскольку допущенные нарушения не могут быть устранены судом апелляционной инстанции", — решил суд.

Какой приговор ранее получил Дергачев?

Центральный районный суд 25 февраля 2025 года приговорил бывшего начальника управления лесами и замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Игоря Дергачева к трём годам условно с трехлетним испытательным сроком по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"). Также Дергачеву запретили занимать госдолжности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.

По статье ч. 1 ст. 169 ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") Дергачев и вовсе был оправдан по ч. 2 ст. 302 УПК РФ ("Виды приговоров"). По ней оправдать подсудимого можно, если не было установлено событие преступления, подсудимый не причастен к его совершению и в его деянии нет состава преступления.

Следствие считает, что Минприроды Алтайского края с мая по август 2022 года проводило открытый аукцион, на котором собиралось выбрать арендатора находящегося госсобственности лесного участка. Дергачев указал членам комиссии на нарушения одной из компаний, которых на самом деле не было. Однако это в итоге не позволило фирме дойти до второго этапа конкурса. В итоге в аукционе победила компания, связанная с Дергачевым. По делу экс-чиновника начали судить 26 февраля 2024 года.