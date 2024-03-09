Пригожин назвал самый популярный вид спорта в России
И это не футбол
09 марта 2024, 22:47, ИА Амител
Катание на коньках / Фото: pxhere.com
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе со "Спорт-Экспрессом" рассказал, какой вид спорта он считает самым популярным в России.
По его мнению, такого звания заслуживает фигурное катание.
"Фигурное катание сделали популярным благодаря федеральным каналам. Конечно, футбол очень популярен в стране, но при этом не очень успешен на международной арене. Мне кажется, еще хоккей и художественная гимнастика, потому что им выделяется очень много внимания в части популяризации", – сказал Пригожин.
Летом 2023 года Иосиф Пригожин попал под санкции. Такое решение он назвал "нарушением прав человека".
04:43:55 10-03-2024
Его же грохнули
08:32:15 10-03-2024
Гость (04:43:55 10-03-2024) Его же грохнули ... Это твой мозг грохнули, весельчак.
07:41:22 10-03-2024
Балет на льду и хоккей на траве- самые абсурдные)
09:49:06 10-03-2024
А вот кто вводят санкции,закрывая счета,запрещая свободное перемещение даже певцам,музыкальным продюсерам и спортсменам,они кто:диктаторы или приверженцы демократии,тщательно соблюдающие права человека?
12:39:30 11-03-2024
Гость (09:49:06 10-03-2024) А вот кто вводят санкции,закрывая счета,запрещая свободное п... А вы верили в то что партнеры по бизнесу руководства страны разделяют те же ценности , которые озвучивают? А правительство и депутаты думают только и исключительно о благе народа?
11:38:41 10-03-2024
Очень своевременная информация. Я как раз подумал, а какой вид спорта, по мнению Пригожина, самый популярный в России.
12:08:15 10-03-2024
А как иначе? Все благодаря Навке.
14:17:48 10-03-2024
Когда говорят о популярности спорта, надо делит на спорт как шоу и зрелище, и спорт как занятие масс.
21:39:30 10-03-2024
Чушь. Среди девочек да, Среди мальчиков рукопашный бой.
12:36:31 11-03-2024
Пригожин Пригожину рознь.