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Пригожин назвал самый популярный вид спорта в России

И это не футбол

09 марта 2024, 22:47, ИА Амител

Катание на коньках / Фото: pxhere.com
Катание на коньках / Фото: pxhere.com

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе со "Спорт-Экспрессом" рассказал, какой вид спорта он считает самым популярным в России.

По его мнению, такого звания заслуживает фигурное катание.

"Фигурное катание сделали популярным благодаря федеральным каналам. Конечно, футбол очень популярен в стране, но при этом не очень успешен на международной арене. Мне кажется, еще хоккей и художественная гимнастика, потому что им выделяется очень много внимания в части популяризации", – сказал Пригожин.

Летом 2023 года Иосиф Пригожин попал под санкции. Такое решение он назвал "нарушением прав человека".

культура Спорт

Комментарии 10

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Гость

04:43:55 10-03-2024

Его же грохнули

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Гость

08:32:15 10-03-2024

Гость (04:43:55 10-03-2024) Его же грохнули ... Это твой мозг грохнули, весельчак.

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Гость

07:41:22 10-03-2024

Балет на льду и хоккей на траве- самые абсурдные)

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Гость

09:49:06 10-03-2024

А вот кто вводят санкции,закрывая счета,запрещая свободное перемещение даже певцам,музыкальным продюсерам и спортсменам,они кто:диктаторы или приверженцы демократии,тщательно соблюдающие права человека?

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гость

12:39:30 11-03-2024

Гость (09:49:06 10-03-2024) А вот кто вводят санкции,закрывая счета,запрещая свободное п... А вы верили в то что партнеры по бизнесу руководства страны разделяют те же ценности , которые озвучивают? А правительство и депутаты думают только и исключительно о благе народа?

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Гость

11:38:41 10-03-2024

Очень своевременная информация. Я как раз подумал, а какой вид спорта, по мнению Пригожина, самый популярный в России.

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Гость

12:08:15 10-03-2024

А как иначе? Все благодаря Навке.

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Олег

14:17:48 10-03-2024

Когда говорят о популярности спорта, надо делит на спорт как шоу и зрелище, и спорт как занятие масс.

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Гость

21:39:30 10-03-2024

Чушь. Среди девочек да, Среди мальчиков рукопашный бой.

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гость

12:36:31 11-03-2024

Пригожин Пригожину рознь.

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