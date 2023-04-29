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Пригожин заявил о скором закрытии ЧВК "Вагнер"

По словам бизнесмена, через короткое время компания уйдёт в историю, но в этом "ничего страшного"

29 апреля 2023, 08:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" через короткое время прекратит существование, сообщил её основатель Евгений Пригожин в интервью телеграм-каналу WarGonzo.

"На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается. И ЧВК "Вагнер" через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдём в историю, ничего страшного", – рассказал бизнесмен.

На текущий момент бойцы ЧВК "Вагнер" участвуют в спецоперации на Украине – в частности, сражаются в Бахмуте (Артёмовске).

В феврале Пpигожин сообщил, что компания не имеет никакого отношения к ВС РФ.

Комментарии 5

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Гость

09:27:36 29-04-2023

Стало ли хорошо после этого сообщения бойцам ВСУ СЕЙЧАС?

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Гость

09:51:30 29-04-2023

Опять за Валерию возьмётся, а то почти не слышно её

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Гость

16:37:50 29-04-2023

Закрыть на хрен все эти преступные ЧВК. Только Армия и силовики.

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Гость

19:42:20 29-04-2023

Гость (16:37:50 29-04-2023) Закрыть на хрен все эти преступные ЧВК. Только Армия и силов... Закрыть надо тебя.

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Гость

20:46:34 29-04-2023

При чем здесь Валерия? Это не Йеся.

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