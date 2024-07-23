Приложение "Авито" исчезло из App Store
Скачать его невозможно
23 июля 2024, 13:34, ИА Амител
App Store / Фото: unsplash.com
Приложение "Авито" внезапно исчезло из магазина приложений App Store.
Программу не получается найти через поиск, при этом уже скачанное приложение работает без ограничений, убедился редактор amic.ru.
В пресс-службе сервиса заявили, что выясняют причины произошедшего.
Пользователям посоветовали не удалять уже установленное приложение и отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения". Тем, у кого его нет, рекомендуют использовать мобильную версию сайта.
В Apple тем временем удаление пока не прокомментировали.
14:16:26 24-07-2024
и не обновляется и пр. и вы серьёзно не догадываетесь о "причинах произошедшего"??!