НОВОСТИОбщество

Приложение "Авито" исчезло из App Store

Скачать его невозможно

23 июля 2024, 13:34, ИА Амител

App Store / Фото: unsplash.com
App Store / Фото: unsplash.com

Приложение "Авито" внезапно исчезло из магазина приложений App Store.

Программу не получается найти через поиск, при этом уже скачанное приложение работает без ограничений, убедился редактор amic.ru.

В пресс-службе сервиса заявили, что выясняют причины произошедшего.

Пользователям посоветовали не удалять уже установленное приложение и отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения". Тем, у кого его нет, рекомендуют использовать мобильную версию сайта.

В Apple тем временем удаление пока не прокомментировали.

приложения

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

14:16:26 24-07-2024

и не обновляется и пр. и вы серьёзно не догадываетесь о "причинах произошедшего"??!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров