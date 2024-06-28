Приложение Rutube вернулось в App Store
Оно было недоступно для загрузки с 17 июня
28 июня 2024, 10:15, ИА Амител
Логотип Rutube / Изображение: rutube.ru
В магазине App Store вновь стало доступно приложение российского видеохостинга Rutube, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Amic.ru также убедился, что программу действительно снова можно скачать.
В общей сложности приложение Rutube было недоступно для загрузки на этой площадке больше недели: 17 июня оно исчезло из магазина приложений. При этом причины удаления не раскрывались.
На днях в Госдуму внесли законопроект, который запрещает продажу iPhone и других гаджетов без магазина приложений RuStore.
10:40:46 28-06-2024
ну вот, я же говорил - ГД заботится о нас.
и сколько будет благодарных комментариев, а?
11:46:13 28-06-2024
А что случилось? Как их Rutube прогнул?