Приравнять вонючих пассажиров к хулиганам предложил Милонов
По мнению депутата, поездка с вонючкой в условиях летней жары превращается в пытку
26 июня 2024, 07:45, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены летом к мелкому хулиганству, пишет RT.
В своем обращении парламентарий указал, что поездка на поезде или самолете с неряхой превращается для пассажиров "в настоящее испытание и пытку в условиях летней жары".
"А если нечистоплотный гражданин соседствует с детьми, то для родителей это становится дополнительной, без преувеличения, опасностью и стрессом", – отметил он.
Однако сейчас в законе нет эффективных механизмов воздействия на таких граждан, и потому депутат просит внести изменения в КоАП.
Ранее Милонов предложил атаковать ВСУ "резиновыми писюнами".
07:50:30 26-06-2024
Если вонючесть пассажиров в каждом конкретном случае определять заставят самого Милонова, то я не возражаю. Человеку эта работа перекроет все его остальные активности. А так пускай ходит, нюхает…
08:01:18 26-06-2024
У самого мохнатушка под носом не воняет. Там остатки супа и каши тараканов не завели?
08:34:30 26-06-2024
Милонову больше делать нечего, нюхач блин, вот эта работа, дебильные законы выдвигать!
11:53:54 26-06-2024
Гость (08:34:30 26-06-2024) Милонову больше делать нечего, нюхач блин, вот эта работа, д... за 500000р. в месяц)
15:17:11 26-06-2024
Гость (11:53:54 26-06-2024) за 500000р. в месяц)... И это еще не считая премий и т.д. и т.п.)
18:45:37 26-06-2024
Гость (11:53:54 26-06-2024) за 500000р. в месяц)... зато во всех местах. учуял аромат - салфеточкой протрёт.
08:56:05 26-06-2024
К террористам приравнять вонючих пассажиров, такой сейчас тренд! Нечего мелочиться.
08:57:34 26-06-2024
А откуда Милонов знает про вонючих пассажиров?
09:06:22 26-06-2024
Гость (08:57:34 26-06-2024) А откуда Милонов знает про вонючих пассажиров?... Может в инете прочитал.
09:44:19 26-06-2024
Гость (09:06:22 26-06-2024) Может в инете прочитал.... Может, он сам пахнет не очень, а думает, что запах от соседей...
09:26:58 26-06-2024
Гость (08:57:34 26-06-2024) А откуда Милонов знает про вонючих пассажиров?... У него от бороды воняет,а он всё сваливает на пассажиров.
Таких перед посадкой надо насильно брить.
09:41:56 26-06-2024
а чего возбудились комментаторы?
дяденька-то прав.
10:11:38 26-06-2024
Мусик (09:41:56 26-06-2024) а чего возбудились комментаторы?дяденька-то прав.... видимо это те самые граждане :)))
10:24:26 26-06-2024
Гость (10:11:38 26-06-2024) видимо это те самые граждане :)))... наверняка.
и хорошо что комменты не пахнут.
а то б стоял тут амбрэ далеко не роз...
10:20:51 26-06-2024
вонючки в комментах возбудились или что за шум?
Милонов-то прав! я в ОТ в жару не езжу совсем, но даже на кассе в магазине дышать невозможно рядом с некоторыми гражданами. представляю, что в этих душегубках делается... [зеленый тошнотный смайлик]
люди, если вы не любите мыться (экономите воду, резкий запах- ваша физиологическая особенность итд.), не пользуйтесь, пожалуйста, парфюмками в жару. и дезодорантами с запахом тоже.
12:52:26 26-06-2024
Элен без ребят (10:20:51 26-06-2024) вонючки в комментах возбудились или что за шум? Мило... Дело не в неряшестве, а в социальных условиях. Не припомню в советское время «особо пахнущих» людей на улице. В студенческие годы снимали комнату «без удобств». Мыться ходили в общественную баню, стоило копеек 15-20, дешевле булки хлеба. Постельное бельё, всю одежду, даже трусы отдавали в прачечную, пришивали специальные тряпочные номерки ко всем предметам, забирали всё сухое. Не помню, сколько стоило, но студентам было доступно. В химчистку – дорого, а в прачечную по силам, и стирали чисто. Да что приезжие, многие москвичи жили без удобств и в коммуналках, тоже не заморачивались со стиркой, отдавали в прачечные, благо их было полно и по госценам.
18:49:19 26-06-2024
Элен без ребят (10:20:51 26-06-2024) вонючки в комментах возбудились или что за шум? Мило... очередной бред от елен.. Ты в барнаульском зале после досмотра была? На раз/два даже зимой вспотеть, когда загоняют пассажиров на 2 самолета. А ты уверена, что от тебя старостью не тянет?
10:35:40 26-06-2024
У нас по серии и номеру паспорта, не могут определить кем и когда он выдан. С вонючестью как решить?
10:48:58 26-06-2024
Гость (10:35:40 26-06-2024) У нас по серии и номеру паспорта, не могут определить кем и ... алгоритм:
нюхаете у себя под мышкой, а потом у соседа справа.
если вы запашистее - самовыпиливаетесь, пока вас не выпилили.
если сосед - высаживаете его пинками.
do (){
}
11:15:24 26-06-2024
Грядет подорожание воды. Милонов понимает, что количество людей, которые не смогут поддерживать на должном уровне санитарное состояние ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ, увеличится. Поэтому заранее предлагает меры.
13:51:57 26-06-2024
Касается мужиков. Ну вот не видел я девушек с патлами подмышками. А мужиков хватает
И вот едет такой волосатик в переполненном автобусе, другом общественном транспорте. Держится за верхний поручень
Красота же. Вонища. Ляпота одним словом
Не, я понимаю, что общественный транспорт оно про страдания. И после работы нет возможности принять на работе душ
Но элементарная гигиена и уважение к окружающим(что я пишу, хосспаде), в основном девушкам, потому что они ниже нас ростом
Если на патлы дезодорант наносишь, толку то...
Побрил, дезиком сбрызнул, причем есть без запаха и все. Ты красавчик
16:05:30 26-06-2024
Гость (13:51:57 26-06-2024) Касается мужиков. Ну вот не видел я девушек с патлами подмыш... хосспаде - это чисто бабское выражение, ни один мужик так не будет выражаться, кроме разве что из тех ... :-) Но они уже и не мужики
16:42:20 26-06-2024
Гость (13:51:57 26-06-2024) Касается мужиков. Ну вот не видел я девушек с патлами подмыш... Милонов - крендель чёткий, не такой сексист как вы.
ему пофиг - м, ж... воняешь - на выход. и в это я с ним солидарен.
и дэвушки частенько тоже воняют. и не факт что подмышками (уж извините за натурализм.)
18:51:29 26-06-2024
Гость (13:51:57 26-06-2024) Касается мужиков. Ну вот не видел я девушек с патлами подмыш... едет работяга с завода - работал, пропотел, душевых нет. И ты к своему парню расфуфыренная. Внимание вопрос - кто важнее, в рамках государственности?