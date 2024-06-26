Приравнять вонючих пассажиров к хулиганам предложил Милонов

По мнению депутата, поездка с вонючкой в условиях летней жары превращается в пытку

26 июня 2024, 07:45, ИА Амител

Виталий Милонов / Кадр из видео: YouTube

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены летом к мелкому хулиганству, пишет RT.

В своем обращении парламентарий указал, что поездка на поезде или самолете с неряхой превращается для пассажиров "в настоящее испытание и пытку в условиях летней жары".

"А если нечистоплотный гражданин соседствует с детьми, то для родителей это становится дополнительной, без преувеличения, опасностью и стрессом", – отметил он.

Однако сейчас в законе нет эффективных механизмов воздействия на таких граждан, и потому депутат просит внести изменения в КоАП.

Ранее Милонов предложил атаковать ВСУ "резиновыми писюнами".