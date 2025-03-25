Прирост не везде. Сколько врачей и медсестер работает на Алтае и сколько еще не хватает

Количество врачей увеличивается второй год подряд, а вот средних медработников вновь стало меньше

25 марта 2025, 06:15, ИА Амител

Медицинский персонал в больнице / Фото: amic.ru

Чуть больше 27 тысяч медиков трудится в государственных медучреждениях Алтайского края. Такие данные на конец 2024 года привел министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в ходе итоговой коллегии ведомства. Он подчеркнул, что удалось добиться прироста по врачам, а вот количество медсестер вновь сократилось. Так что о победе над дефицитом медработников говорить еще очень рано.

Врачей стало больше, но недостаточно

Сейчас в государственном здравоохранении Алтайского края работает 7888 врачей, следует из доклада министра. К концу прошлого года их стало на 138 больше по сравнению с 2023-м. Напомним, годом ранее ведомство тоже зафиксировало прирост – плюс 94 специалиста.

Тем временем количество средних медицинских работников продолжает снижаться: за прошедший год их стало меньше на 218 человек. По сравнению с 2023-м отток даже усилился: тогда он составил минус 65 человек. Всего же в регионе сейчас насчитывается 19 547 медработников среднего звена.

В то же время Попов подчеркнул, что за последние два года отток средних медработников значительно замедлился – в предыдущие годы их количество ежегодно сокращалось на сотни.

"Кадры решают все. К этой проблеме пристальное внимание не только всей отрасли, но и со стороны правительства края и губернатора. На мой взгляд, тренд, который мы набрали за последние годы, задало решение губернатора в 2022 году. Мы по-другому отнеслись к кадровой политике. И мы видим в течение двух последних лет прирост по врачебному персоналу, а серьезная убыль средних медработников сократилась. Но дефицит еще остается, поэтому нам предстоит дальнейшая работа", – сказал Дмитрий Попов.

Под "решением 2022 года" министр имел в виду краевой закон о статусе медработника, который Виктор Томенко подписал около трех лет назад. Документ ввел целый ряд мер поддержки для медиков, в том числе и выплаты как для молодых, так и для опытных специалистов.

Всего за последние пять лет обеспеченность врачами в Алтайском крае выросла с 69 до 84%, а средними медработниками – с 80,2 до 90,7%. Отдельно глава Минздрава выделил укомплектованность амбулаторно-поликлинических учреждений – в 2024-м она достигла 96,2% и по специалистам, и по среднему персоналу.

Ранее Попов подчеркивал, что здравоохранению Алтайского края не хватает около 950 врачей и 1,2–1,3 тысячи средних медработников

Целевики стали чаще доезжать до больниц

Глава регионального Минздрава также отметил, что за последние пять лет значительно вырос процент трудоустройства студентов, которые учатся по целевому направлению.

"Процент трудоустройства на специалитете вырос за это время с 56 до 69%. Но мы понимаем, что часть этих выпускников уходит в ординатуру. А по ординатуре мы за этот же период приросли с 54 до 98%. Если говорить в абсолютных цифрах, то в 2024 году к нам устроилось на 900 человек больше, нежели в 2019-м", – пояснил Попов.

Он отметил, что в 2024 году в Алтайском крае впервые появилось целевое направление на получение образования не только для врачей, но и для средних медработников. Уже сейчас в таком формате обучается 429 человек, которые в последующем должны будут трудоустроиться в краевые медучреждения.

Кстати, в ходе коллегии министр здравоохранения говорил и о зарплатах. О том, на сколько за пять лет выросли доходы врачей, читайте в нашем материале.