Признаки шизофрении назвали в Минздраве и попросили обратить внимание на молодежь

В половине случаев психическое расстройство выявляют у пациентов в возрасте от 18 до 25 лет

05 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Шизофрения / Фото: unsplash.com / Camila Quintero Franco

Минздрав РФ обновил клинические рекомендации по шизофрении. В документах говорится, что в половине случаев психическое расстройство захватывает молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, а каждому третьему пациенту, которому впервые ставят диагноз, от 31 до 45 лет, пишет "Парламентская газета". "В группе риска находятся жители городов, наркоманы и мигранты", – отметили эксперты. Специалисты назвали симптомы, которые должны насторожить родственников и близких: бред и галлюцинации, когда человеку кажется, что его преследуют, либо он слышит некие голоса угрожающего или призывающего к чему-то характера, или считает, что рожден ради особой миссии;

обонятельные, вкусовые и сексуальные фантазии;

эмоциональная неадекватность и разорванная речь;

ступор или, напротив, возбуждение без видимой цели и без внешних стимулов;

произвольное принятие и сохранение неадекватных или причудливых поз;

нежелание без конкретных мотивов следовать инструкциям и двигаться с места, а то и движение в противоположном направлении;

восковая гибкость, когда часть тела остается в положении, которое ему придают другие люди;

бедность невербального общения, определяемая по мимике, отсутствие контактности во взгляде, модуляции голоса или положения тела;

низкая социальная активность, утрата интересов, плохой уход за собой. Ранее сообщили, что всплеск шизофрении может произойти в Алтайском крае из-за нехватки лекарств. Однако Минздрав опроверг слухи о нехватке лекарств.