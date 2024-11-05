Признаки шизофрении назвали в Минздраве и попросили обратить внимание на молодежь
В половине случаев психическое расстройство выявляют у пациентов в возрасте от 18 до 25 лет
05 ноября 2024, 09:45, ИА Амител
Минздрав РФ обновил клинические рекомендации по шизофрении. В документах говорится, что в половине случаев психическое расстройство захватывает молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, а каждому третьему пациенту, которому впервые ставят диагноз, от 31 до 45 лет, пишет "Парламентская газета".
"В группе риска находятся жители городов, наркоманы и мигранты", – отметили эксперты.
Специалисты назвали симптомы, которые должны насторожить родственников и близких:
- бред и галлюцинации, когда человеку кажется, что его преследуют, либо он слышит некие голоса угрожающего или призывающего к чему-то характера, или считает, что рожден ради особой миссии;
- обонятельные, вкусовые и сексуальные фантазии;
- эмоциональная неадекватность и разорванная речь;
- ступор или, напротив, возбуждение без видимой цели и без внешних стимулов;
- произвольное принятие и сохранение неадекватных или причудливых поз;
- нежелание без конкретных мотивов следовать инструкциям и двигаться с места, а то и движение в противоположном направлении;
- восковая гибкость, когда часть тела остается в положении, которое ему придают другие люди;
- бедность невербального общения, определяемая по мимике, отсутствие контактности во взгляде, модуляции голоса или положения тела;
- низкая социальная активность, утрата интересов, плохой уход за собой.
Ранее сообщили, что всплеск шизофрении может произойти в Алтайском крае из-за нехватки лекарств. Однако Минздрав опроверг слухи о нехватке лекарств.
10:53:41 05-11-2024
Молодёжь... ага, ага.
10:53:53 05-11-2024
Какая-то не очень бодрая симптоматика. Шиза - это же должно быть празднично, весело и феерично!
11:01:52 05-11-2024
наркуши, судя по симптомам
15:27:47 05-11-2024
Наверное как минимум четверть людей из телевизора подходят под одно или более описаний