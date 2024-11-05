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Признаки шизофрении назвали в Минздраве и попросили обратить внимание на молодежь

В половине случаев психическое расстройство выявляют у пациентов в возрасте от 18 до 25 лет

05 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Шизофрения / Фото: unsplash.com / Camila Quintero Franco
Шизофрения / Фото: unsplash.com / Camila Quintero Franco

Минздрав РФ обновил клинические рекомендации по шизофрении. В документах говорится, что в половине случаев психическое расстройство захватывает молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, а каждому третьему пациенту, которому впервые ставят диагноз, от 31 до 45 лет, пишет "Парламентская газета".

"В группе риска находятся жители городов, наркоманы и мигранты", – отметили эксперты.

Специалисты назвали симптомы, которые должны насторожить родственников и близких:

  • бред и галлюцинации, когда человеку кажется, что его преследуют, либо он слышит некие голоса угрожающего или призывающего к чему-то характера, или считает, что рожден ради особой миссии;
  • обонятельные, вкусовые и сексуальные фантазии;
  • эмоциональная неадекватность и разорванная речь;
  • ступор или, напротив, возбуждение без видимой цели и без внешних стимулов;
  • произвольное принятие и сохранение неадекватных или причудливых поз;
  • нежелание без конкретных мотивов следовать инструкциям и двигаться с места, а то и движение в противоположном направлении;
  • восковая гибкость, когда часть тела остается в положении, которое ему придают другие люди;
  • бедность невербального общения, определяемая по мимике, отсутствие контактности во взгляде, модуляции голоса или положения тела;
  • низкая социальная активность, утрата интересов, плохой уход за собой.

Ранее сообщили, что всплеск шизофрении может произойти в Алтайском крае из-за нехватки лекарств. Однако Минздрав опроверг слухи о нехватке лекарств.

Заболевания

Комментарии 4

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Гость

10:53:41 05-11-2024

Молодёжь... ага, ага.

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Гость

10:53:53 05-11-2024

Какая-то не очень бодрая симптоматика. Шиза - это же должно быть празднично, весело и феерично!

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?

11:01:52 05-11-2024

наркуши, судя по симптомам

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Гость из будущего

15:27:47 05-11-2024

Наверное как минимум четверть людей из телевизора подходят под одно или более описаний

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