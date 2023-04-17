Тестовая рассылка повесток через "Госуслуги" начнется в весенний призыв

По словам военкома Москвы Локтева, оповещения также будут рассылать через смс-сообщения и в телефонном режиме

17 апреля 2023, 21:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Тестовая рассылка повесток через портал "Госуслуг" начнется уже во время весеннего призыва. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Он отметил, что в тестовом режиме оповещения граждан о явке в военкоматы также будут рассылать через смс-сообщения и в телефонном режиме.

"Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службы остался тот же самый", — добавил Локтев, цитата по "Ъ".

Напомним, что 11 апреля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки.

Отметим, что ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов и Минцифры заявляли, что закон не затронет текущий весенний призыв.