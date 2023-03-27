Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром 27 марта

На дорогах сильная гололедица

27 марта 2023, 08:43, ИА Амител

Изображение: "Яндекс Карты"

В Барнауле утром 27 марта пробки достигли 9 баллов из 10, свидетельствуют "Яндекс Карты".

Наибольшие трудности наблюдаются на Павловском тракте, улицах Власихинской, Советской Армии, 2-й Строительной, а также на проспекте Калинина и Цеховой.

Кроме того, заторы зафиксированы и на некоторых других дорожных участках краевой столицы.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле столбики термометров покажут +8...+10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.