Пробки в Барнауле утром 9 сентября достигли 8 баллов
В частности, движение затруднено на Павловском тракте
09 сентября 2024, 08:00, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 9 сентября / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 9 сентября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Движение затруднено на Павловском тракте, проспекте Строителей, улицах Попова, Солнечная Поляна, Взлетная, Юрина, Советской Армии и ряде других.
Также медленно транспорт движется в поселке Пригородном и в районе строительства развязки на Змеиногорском тракте.
По прогнозу синоптиков, днем 9 сентября в Барнауле ожидается от +15 до +17 градусов. Возможен небольшой дождь.
08:31:09 09-09-2024
Авто много развелось, мясо едим не переставая...
С этой вакханалией надо что-то делать!!!
08:40:56 09-09-2024
Общественного транспорта мало ходит, надо убирать выделенки и давать возможность ездить в том числе и автомобилям
09:40:26 09-09-2024
Гость (08:40:56 09-09-2024) Общественного транспорта мало ходит, надо убирать выделенки ... Или автобусов больше запускать!
09:03:49 09-09-2024
Вот почему на Красноармейском и Молодежной пусто было.
13:15:29 09-09-2024
Проспекты должны двигатся а не стоять из за того что светофоры живут вообще непонятной жизнью