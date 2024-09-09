В частности, движение затруднено на Павловском тракте

09 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 9 сентября / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 9 сентября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение затруднено на Павловском тракте, проспекте Строителей, улицах Попова, Солнечная Поляна, Взлетная, Юрина, Советской Армии и ряде других.

Также медленно транспорт движется в поселке Пригородном и в районе строительства развязки на Змеиногорском тракте.

По прогнозу синоптиков, днем 9 сентября в Барнауле ожидается от +15 до +17 градусов. Возможен небольшой дождь.