НОВОСТИТранспорт

Пробки в Барнауле утром 9 сентября достигли 8 баллов

В частности, движение затруднено на Павловском тракте

09 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 9 сентября / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 9 сентября / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 9 сентября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение затруднено на Павловском тракте, проспекте Строителей, улицах Попова, Солнечная Поляна, Взлетная, Юрина, Советской Армии и ряде других.

Также медленно транспорт движется в поселке Пригородном и в районе строительства развязки на Змеиногорском тракте.  

По прогнозу синоптиков, днем 9 сентября в Барнауле ожидается от +15 до +17 градусов. Возможен небольшой дождь.

Барнаул Пробки

Комментарии 5

Avatar Picture
Musik

08:31:09 09-09-2024

Авто много развелось, мясо едим не переставая...
С этой вакханалией надо что-то делать!!!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:40:56 09-09-2024

Общественного транспорта мало ходит, надо убирать выделенки и давать возможность ездить в том числе и автомобилям

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:26 09-09-2024

Гость (08:40:56 09-09-2024) Общественного транспорта мало ходит, надо убирать выделенки ... Или автобусов больше запускать!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:49 09-09-2024

Вот почему на Красноармейском и Молодежной пусто было.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

13:15:29 09-09-2024

Проспекты должны двигатся а не стоять из за того что светофоры живут вообще непонятной жизнью

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Rutube пропал из Google Play
9 часов назад

Все новости

Новости партнеров