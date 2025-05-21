Проблемный музей на площади Октября в Барнауле постараются достроить в 2028 году
Возведение объекта началось 13 лет назад
21 мая 2025, 14:30, ИА Амител
Новое здание Государственного художественного музея Алтайского края на площади Октября постараются построить в 2028 году. Об этом в интервью изданию "Банкфакс" сообщила директор учреждения Инна Галкина. В настоящее время все работы на объекте заморожены, а музей готов только примерно на 60–65%. Строительство же началось еще 13 лет назад.
По словам Галкиной, после заморозки строительства в 2024 году проект снова сдвинулся с мертвой точки. В 2026 году начнутся новые работы после того, как будет готова очередная проектно-сметная документация, и сдадут, по благополучным прогнозам, музей за два с чем-то года.
"Почти полтора года в музее никого не было, кроме охраны. Планерки в "Едином стройзаказчике" не проводились. Сейчас планерки проводятся регулярно, процесс ожил", – заявила Галкина.
По ее мнению, долгострой на площади Октября возник из-за плохой проектно-сметной документации, а также банкротства компании "СтройГАЗ".
"Мешало, что предыдущие проектировщики плохо слышали музей, когда мы им объясняли, как должно быть. Заявлялось, что у музея множество "хотелок", поэтому дело не движется. Но не могут же быть розетки посередине стены. Не могут датчики стоять посередине стены. Стены в музее для картин", – уверена Галкина.
Напомним, строительство Художественного музея было в очередной раз заморожено весной 2024 года из-за проблем с проектно-сметной документацией. Строительство объекта стартовало еще в 2012 году, однако на данный момент он готов только на 62%. В алтайском Минстрое заявляли, что без корректировки проектно-сметной документации работы на объекте не продолжатся.
Строительство затянулось из-за банкротства компании "СтройГАЗ", которая возводила музей. Договор с фирмой расторгли, работы продолжила компания "Селф" в 2018 году. Сдать музей в эксплуатацию планировали сначала в 2022 году, а потом – в конце 2023-го, однако этого так и не произошло и сейчас проект заморожен. Подробнее можно прочитать по ссылке.
14:39:10 21-05-2025
и кому он уже нужен
14:48:55 21-05-2025
Гость (14:39:10 21-05-2025) и кому он уже нужен ... У культурной столицы обязаны быть культурные атрибуты.
Вот чтобы горожане, побухав в субботу - ибо шаббат- в воскресенье сходили и позырили на прекрасные творения ВанГога, Малевича, Мунка.
15:15:59 21-05-2025
ЦУМ ЖИВ! (14:48:55 21-05-2025) У культурной столицы обязаны быть культурные атрибуты. В... Это да) чтобы как в музейную ночь пляски было вокруг чего устраивать...
15:34:05 21-05-2025
ЦУМ ЖИВ! (14:48:55 21-05-2025) У культурной столицы обязаны быть культурные атрибуты. В... Ну, вообще-то в коллекции музея несколько тысяч экспонатов: В. А. Тропинин, К. А. Коровин, И. Н. Крамской, И. В. Шишкин, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, В. Д. Поленов, П.П. Кончаловский, И.Э. Грабарь, А.В. Лактионов и Ю.И. Пименов, Е.В. Попков, Е.Е. Моисеенко и другие. Советское искусство ХХ века. Современные авторы ХХI. Иконы.
16:27:42 21-05-2025
Гость (15:34:05 21-05-2025) Ну, вообще-то в коллекции музея несколько тысяч экспонатов: ... И за эти цать лет, пока музэй в процессе, они кому то понадобились?))
18:56:37 21-05-2025
Гость (16:27:42 21-05-2025) И за эти цать лет, пока музэй в процессе, они кому то понадо...
Ты, как это и принято у недалёких людей, судишь только по себе. Тебе не надо, значит никому не надо
19:44:21 21-05-2025
Гость (18:56:37 21-05-2025) Ты, как это и принято у недалёких людей, судишь только п... А вы видимо сильно далеки от народа, раз все еще надеетесь нетленочку от Чебурашки "мы строили, строили и наконец построили. ура!!!" произнести, аж через 16 лет после начала "строительства". Видимо к финпотокам присосались? А тем временем все ели вырубили и оставили голую сковородку с шестеренкой на солнцепеке.
21:17:20 21-05-2025
Гость (15:34:05 21-05-2025) Ну, вообще-то в коллекции музея несколько тысяч экспонатов: ... А если экпертизу на подлинность провести?
21:55:15 21-05-2025
Гость (15:34:05 21-05-2025) Ну, вообще-то в коллекции музея несколько тысяч экспонатов: ... а могли бы продать и наторгованное отдать пенсионерам...
22:58:26 21-05-2025
Мусик (21:55:15 21-05-2025) а могли бы продать и наторгованное отдать пенсионерам...... Понимаю ход твоих мыслей. Да, Мусик, наторгованное отдавать пенсионерам в порядке очереди. Сначала должны получить пенсионеры, работающие в органах местной власти и парламенте. Остальных слишком много, никаких музеев не хватит.
14:41:25 21-05-2025
оставьте его уже в покое
14:43:17 21-05-2025
Нужно снести этот недострой и начать все заново!
15:28:38 21-05-2025
Гость (14:43:17 21-05-2025) Нужно снести этот недострой и начать все заново! ... тогда и к 28 не успеть
18:32:59 21-05-2025
Гость (15:28:38 21-05-2025) тогда и к 28 не успеть... Даешь 2222 год. Будет символично. Или 2121 год.
09:28:08 22-05-2025
Гость (14:43:17 21-05-2025) Нужно снести этот недострой и начать все заново! ... Не заново не надо -опять долго а вот забабахать там небоскрёб в 25 этажов-в самый раз -в течении полутора лет всё будет кончено в лучшем виде10
15:03:45 21-05-2025
Интересно, сколько сейчас сотрудников числится в музее, и какие у них зарплаты?
Вряд ли директор там без зарплаты сидит, верно?
15:50:44 21-05-2025
Гость (15:03:45 21-05-2025) Интересно, сколько сейчас сотрудников числится в музее, и ка... Музей все годы открыт для посетителей, находится по адресу М.Горького,16. Но там маленькое пространство, соответственно, экспонируется мало экспонатов. Остальное в хранилище.
16:31:29 21-05-2025
Гость (15:50:44 21-05-2025) Музей все годы открыт для посетителей, находится по адресу М... Ну так меняйте ваши экспонаты! Чем вам еще там заниматься то? Или народу валом, наверное, как и во всех остальных музеях? 😄
15:59:02 21-05-2025
Гость (15:03:45 21-05-2025) Интересно, сколько сейчас сотрудников числится в музее, и ка... музей работает но в другом здание. Видно что вы очень культурный гость.
16:25:15 21-05-2025
Гость (15:03:45 21-05-2025) Интересно, сколько сейчас сотрудников числится в музее, и ка... Ну это они и минусуют комменты про то, что он никому не нужен. А что им еще делать то? 🤗
17:29:01 21-05-2025
Гость (15:03:45 21-05-2025) Интересно, сколько сейчас сотрудников числится в музее, и ка... Зарплаты ? Ну если оклад старшего музейного сотрудника, либо заведующего отделом составляет 8000-9000, то как вы думаете они живут или выживают? При всем том что смотрители получают больше...
15:06:02 21-05-2025
Оставьте в покое памятник коррупции власти на Алтае в покое! Руки прочь! Пусть стоит и медленно разрушается, в назидание потомкам. Постройте свой. Впрочем у вас он уже есть, не дострой транспортной развязки на Змеиногорском тракте. У каждого губернатора должен быть свой памятник.
15:30:18 21-05-2025
Гость (15:06:02 21-05-2025) Оставьте в покое памятник коррупции власти на Алтае в покое!... а можно не надо? у нас таких памятников-долгостроев с избытком
15:51:32 21-05-2025
Гость (15:30:18 21-05-2025) а можно не надо? у нас таких памятников-долгостроев с избытк... Надо Федя. Надо.
15:33:02 21-05-2025
наказать виновных публично на плацу перед музеем. не больно, но унизительно. пусть хором снипы вслух читают
18:35:05 21-05-2025
Гость (15:33:02 21-05-2025) наказать виновных публично на плацу перед музеем. не больно,... Один такой чтец в Москву на пенсию уехал вовремя.
15:38:04 21-05-2025
❝ Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо… Важно вернуть обществу полноценного "человека"! ❞ (с)
15:39:47 21-05-2025
За годы стройки вырастет целое поколение.... мда...
20:45:37 21-05-2025
Гость (15:39:47 21-05-2025) За годы стройки вырастет целое поколение.... мда...... Которому этот музей не упирался в...
15:47:43 21-05-2025
Распиливание бюджетных средств - дело долгое и продолжительное, циркулярная пила на площади Октября - тому напоминание.
15:48:40 21-05-2025
Провести голосование - нужен/нет, реально будет пустой стоять
15:57:07 21-05-2025
рук не хватает на стройку
08:02:01 22-05-2025
гость (15:57:07 21-05-2025) рук не хватает на стройку... совсем сейчас Безрук
16:00:53 21-05-2025
а в чем проблема достройки и запуска?
16:00:56 21-05-2025
Все уже забыли про этот музей
16:38:35 21-05-2025
Леня (16:00:56 21-05-2025) Все уже забыли про этот музей... Забыли только маргиналы, они только про винно - водочные помнят. А нормальные люди посетили выставки Босха и Брейгеля на Горького с прекрасными лекциями. Было 4000 с лишним человек. Вот только 4000 и есть нормальных людей в крае, остальные алкашня
18:57:31 21-05-2025
Гость (16:38:35 21-05-2025) Забыли только маргиналы, они только про винно - водочны... Эдак вы себя самокритично. Маргиналы, алкашня.
20:47:11 21-05-2025
Гость (16:38:35 21-05-2025) Забыли только маргиналы, они только про винно - водочны... Выставки репродукций...? Видимо.
21:19:06 21-05-2025
Гость (16:38:35 21-05-2025) Забыли только маргиналы, они только про винно - водочны... Фотки и в интернете посмотреть можно было, не за деньги.
23:18:47 21-05-2025
Гость (16:38:35 21-05-2025) Забыли только маргиналы, они только про винно - водочны... ржака...
прям босх и брейгль?
Нормальные съездили в Альбертину. Дрезден и Мадрид
Но это "нормальные", как вы выражаетесь.
Обычные - в интернете посмотрели. А лекции барнаульских "искуствоведов" оставьте для ...даже не знаю кого..ну придет кто-то, наверняка
16:40:51 21-05-2025
Да сдайте его под общежитие мигрантам. Они и в таком поживут.
17:11:13 21-05-2025
Он хоть вид площади не портит и то ладно. Думаю и не стоит затевать его достройку! Деньги бюджета целее будут!
17:28:57 21-05-2025
гость (17:11:13 21-05-2025) Он хоть вид площади не портит и то ладно. Думаю и не стоит з... Тут цель другая - деньги из бюджета изъять и распихать.
17:58:38 21-05-2025
Жаль,что на Октября нет музея.Сюда ходило бы больше народу.И выставки хорошие интересны.Я ещё до начала стройки ходила.Стыдоба тем,кто завалил хорошее дело и пустил государственные деньги на ветер.А тем более если разворовал.
18:24:43 21-05-2025
Татьяна (17:58:38 21-05-2025) Жаль,что на Октября нет музея.Сюда ходило бы больше народу.И... Приезжие туристы часто посещали, потому что близко от вокзала и гостиниц. Как-то разговорились на выставке в музее Город с семьёй из Новосибирска. Они периодически бывают в Барнауле и сетовали, что наш Художественный музей никак не откроют на площади Октября, хотели детям показать.
18:40:50 21-05-2025
Зачем нам очередной музей, надо снести и новый ТЦ поставить! В Барнауле острая нехватка торговых площадей!)))) 🤣😁🤣
20:58:40 21-05-2025
Гость (18:40:50 21-05-2025) Зачем нам очередной музей, надо снести и новый ТЦ поставить!... ))))))) Алкомаркет для жаждущих противников музея)))
06:02:52 22-05-2025
Одним фонтан не нужен, другим музей. "Лучше бы пивняк открыли". Барнаулец, думая так, не забудь хрюкнуть.