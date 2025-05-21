Проблемный музей на площади Октября в Барнауле постараются достроить в 2028 году

Возведение объекта началось 13 лет назад

21 мая 2025, 14:30, ИА Амител

Проект музея на площади Октября в Барнауле

Новое здание Государственного художественного музея Алтайского края на площади Октября постараются построить в 2028 году. Об этом в интервью изданию "Банкфакс" сообщила директор учреждения Инна Галкина. В настоящее время все работы на объекте заморожены, а музей готов только примерно на 60–65%. Строительство же началось еще 13 лет назад.

По словам Галкиной, после заморозки строительства в 2024 году проект снова сдвинулся с мертвой точки. В 2026 году начнутся новые работы после того, как будет готова очередная проектно-сметная документация, и сдадут, по благополучным прогнозам, музей за два с чем-то года.

"Почти полтора года в музее никого не было, кроме охраны. Планерки в "Едином стройзаказчике" не проводились. Сейчас планерки проводятся регулярно, процесс ожил", – заявила Галкина.

По ее мнению, долгострой на площади Октября возник из-за плохой проектно-сметной документации, а также банкротства компании "СтройГАЗ".

"Мешало, что предыдущие проектировщики плохо слышали музей, когда мы им объясняли, как должно быть. Заявлялось, что у музея множество "хотелок", поэтому дело не движется. Но не могут же быть розетки посередине стены. Не могут датчики стоять посередине стены. Стены в музее для картин", – уверена Галкина.

Напомним, строительство Художественного музея было в очередной раз заморожено весной 2024 года из-за проблем с проектно-сметной документацией. Строительство объекта стартовало еще в 2012 году, однако на данный момент он готов только на 62%. В алтайском Минстрое заявляли, что без корректировки проектно-сметной документации работы на объекте не продолжатся.

Строительство затянулось из-за банкротства компании "СтройГАЗ", которая возводила музей. Договор с фирмой расторгли, работы продолжила компания "Селф" в 2018 году. Сдать музей в эксплуатацию планировали сначала в 2022 году, а потом – в конце 2023-го, однако этого так и не произошло и сейчас проект заморожен. Подробнее можно прочитать по ссылке.