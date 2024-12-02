Алтайские власти снова не нашли проектировщика для достройки Художественного музея

Чиновники были готовы заплатить подрядчику более 10 млн рублей

02 декабря 2024, 11:15, Антон Дегтярев

Художественный музей в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Алтайского края снова не нашли подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на завершение строительства краевого Художественного музея в Барнауле на проспекте Ленина, 88. На участие в конкурсе была подана только одна заявка, которая не соответствовала требованиям, поэтому ее отклонили. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Итоги лота подвели еще 27 ноября 2024 года. Власти искали подрядчика, который сделает проект достройки музея и проведет инженерные изыскания. Всего на изыскания ему давали 20 дней, на создание проекта – 150 дней, а на выполнение рабочей документации – 180 дней. За работы компании-победителю планировали заплатить максимум 10,1 млн рублей.

Это уже вторая попытка найти подрядчика для достройки музея. Еще в июле 2024 года власти Алтайского края пытались отыскать желающего разработать документацию. Максимальная цена закупки тогда составляла 11,5 млн рублей, что на 1,4 млн больше, чем в ноябре. Заявку на лот тогда никто не подал.

Напомним, что строительство Художественного музея было в очередной раз заморожено весной 2024 года из-за проблем с проектно-сметной документацией. Строительство объекта стартовало еще в 2012 году, однако на данный момент он готов только на 62%. В алтайском Минстрое заявляли, что без корректировки проектно-сметной документации строить музей не продолжат.

Строительство затянулось из-за банкротства компании "СтройГАЗ", которая возводила музей. Договор с фирмой расторгли, работы продолжила компания "Селф" в 2018 году. Сдать музей в эксплуатацию планировали сначала в 2022 году, а потом – в конце 2023-го, однако этого так и не произошло и сейчас проект заморожен. Подробнее можно прочитать по ссылке.