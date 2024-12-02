Алтайские власти снова не нашли проектировщика для достройки Художественного музея
Чиновники были готовы заплатить подрядчику более 10 млн рублей
02 декабря 2024, 11:15, Антон Дегтярев
Власти Алтайского края снова не нашли подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на завершение строительства краевого Художественного музея в Барнауле на проспекте Ленина, 88. На участие в конкурсе была подана только одна заявка, которая не соответствовала требованиям, поэтому ее отклонили. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Итоги лота подвели еще 27 ноября 2024 года. Власти искали подрядчика, который сделает проект достройки музея и проведет инженерные изыскания. Всего на изыскания ему давали 20 дней, на создание проекта – 150 дней, а на выполнение рабочей документации – 180 дней. За работы компании-победителю планировали заплатить максимум 10,1 млн рублей.
Это уже вторая попытка найти подрядчика для достройки музея. Еще в июле 2024 года власти Алтайского края пытались отыскать желающего разработать документацию. Максимальная цена закупки тогда составляла 11,5 млн рублей, что на 1,4 млн больше, чем в ноябре. Заявку на лот тогда никто не подал.
Напомним, что строительство Художественного музея было в очередной раз заморожено весной 2024 года из-за проблем с проектно-сметной документацией. Строительство объекта стартовало еще в 2012 году, однако на данный момент он готов только на 62%. В алтайском Минстрое заявляли, что без корректировки проектно-сметной документации строить музей не продолжат.
Строительство затянулось из-за банкротства компании "СтройГАЗ", которая возводила музей. Договор с фирмой расторгли, работы продолжила компания "Селф" в 2018 году. Сдать музей в эксплуатацию планировали сначала в 2022 году, а потом – в конце 2023-го, однако этого так и не произошло и сейчас проект заморожен. Подробнее можно прочитать по ссылке.
11:42:48 02-12-2024
Кого-нибудь посадят? Или уже посадили? Или оно само не достроилось?
11:54:59 02-12-2024
А ответственные люди вообще за эту стройку есть?
12:04:41 02-12-2024
Ох уж эти проектировщики конечно, чтоб им пусто было
12:35:14 02-12-2024
это же какая-то денежная чёрная дыра.
12:42:13 02-12-2024
Значит прекратите земельку барнаульскую под человейники разбазаривать. Пока не найдутся застройщики на музей
А с предыдущими застройщиками и чинушками , "музейного осваивания бюджета" пусть прокурорские разберутся
16:58:37 02-12-2024
Гость (12:42:13 02-12-2024) Значит прекратите земельку барнаульскую под человейники разб... да они уже все давно в теплых краях на лазурном берегу
правда тревожно там - ядрен батон прилететь может
12:55:12 02-12-2024
Как бы сносить не пришлось постройку. Сквозные трещины от фундамента до крыши уже видны невооружённым глазом ...
13:31:02 02-12-2024
Чучмек (12:55:12 02-12-2024) Как бы сносить не пришлось постройку. Сквозные трещины от фу... Где именно видны? Может, фото выложите? А то одни ваши голословные заявки.
14:21:53 02-12-2024
Гость (13:31:02 02-12-2024) Где именно видны? Может, фото выложите? А то одни ваши голос... Со стороны троллейбусной остановки прекрасно видно. Убедиться может любой желающий
15:10:18 02-12-2024
Сегодня проезжал на автобусе. их хорошо видно. Фундамент голый.
21:48:01 02-12-2024
Гость (13:31:02 02-12-2024) Где именно видны? Может, фото выложите? А то одни ваши голос... подойдите и посмотрите. со стороны проспекта Ленина, возле остановок.
13:25:53 02-12-2024
если фундамент залили из чего попало не положив цемент и построив здание увидели что оно плавает - то есть то тут то там дает трещины и оседает туда сюда то ремонтировать бесполезно. Надо сносить под 0 вместе с бракованным фундаментом и строить все заново. А снести здание и раздолбить и вырыть фундамент примерно по стоимости как три новых таких здания построить. Поэтому никто и не берется
Это геморой навсегда. И снести дорого и отремонтировать нельзя. Тут точняк подумаешь что город прокляли
13:36:11 02-12-2024
барнаулец (13:25:53 02-12-2024) если фундамент залили из чего попало не положив цемент и пос... Злые люди рассказывают, что ещё лет 15 назад в так называемом доме «Три поросёнка» по Ленина,31 была большущая трещина. Как-то же порешали вопрос…
14:25:20 02-12-2024
Гость (13:36:11 02-12-2024) Злые люди рассказывают, что ещё лет 15 назад в так называем... "три богатыря" так то....
18:04:42 02-12-2024
Гость (14:25:20 02-12-2024) "три богатыря" так то....... "Дом с титьками" так-то
14:46:54 02-12-2024
Гость (13:36:11 02-12-2024) Злые люди рассказывают, что ещё лет 15 назад в так называем... Вот именно, как-то!
14:21:01 02-12-2024
барнаулец (13:25:53 02-12-2024) если фундамент залили из чего попало не положив цемент и пос... Судя по некоторым комментариям, на месте музея уже согласовали с местными властями ЖК этажей на 40 и теперь ждут, когда развалится музей. Поскольку все проектировщики в курсе, никто не стремится участвовать в конкурсе, ведь реанимировать здание музея означает идти против чиновников, заслужить их немилость со всеми вытекающими.
13:51:54 02-12-2024
Как интересно... Зато здание прокуратуры на месте "усадьбы Михайлова" сгондобили буквально ударно- объем работ там был вполне сопоставимый- начали и кончили за 4 года. Это к вопросу о приоритетах в нашей стране.
14:02:08 02-12-2024
Вот вам и туркластер.Ни художественного музея ,ни краеведческого.Мне интересно ,зачем надо было закрывать краеведческий музей?Стоит безо всякого движения,кому от этого прок?Здесь ,действительно ,надо проверку делать правохранителям.
14:25:56 02-12-2024
Повсекакий (14:02:08 02-12-2024) Вот вам и туркластер.Ни художественного музея ,ни краеведчес... краеведческий вполне возможно уже в аварийном состоянии, поэтому и закрыли. на голову кому-нибудь штукатурка упадёт. и ведь не упадёт на голову какого-нибудь негодяя, а вполне приличного человека прибьёт)
14:33:48 02-12-2024
Тогда отдать участок на Октябрьской известному «реставратору», который недавно что-то там реставрировал(трещины его не смущали при этом, сотни миллионов освоены) , а на месте «Парящих башен на набережной» построить новый музей. Набережную для всех горожан отменили, только из «парящих башен»? Лучше отменить «парящие», вместо них музей и перед ним площадь с набережной для всех в районе речного вокзала.
14:49:50 02-12-2024
Гость (14:33:48 02-12-2024) Тогда отдать участок на Октябрьской известному «реставратор... Вот вы сказанули - для всех. А как же будут те, которые не все? Им то оно надо?
16:26:26 02-12-2024
Гость (14:49:50 02-12-2024) Вот вы сказанули - для всех. А как же будут те, которые не в... Вот которые "не все" - пусть достраивают музей или "их дом - тюрьма"!
14:41:55 02-12-2024
ну можно наверное периметр стянуть металлом а внутри по стенам соорудить каркас из бруса. Никакой штукатурки и лепнины не делать вообще а делать подвесные или натяжные потолки в современном стиле
тогда даже если стены гулять будут внутренние стены останутся неподвижными и безопасными
Но это обмозговать должны умы проектировщики из университета
15:21:26 02-12-2024
а его разве без проектно-сметной документации строили?
все же есть. берите и пользуйтесь
15:40:28 02-12-2024
Гость (15:21:26 02-12-2024) а его разве без проектно-сметной документации строили?вс... его в 1959 году ещё построили
16:56:05 02-12-2024
вообще то это центр города
снесите это разрушающееся здание и постройте высотку как в МГУ в Москве и в ней сделайте музей
17:42:03 02-12-2024
Скоро введут туристический сбор 100₽ в Алтайском крае, в т.ч. и Барнауле, вот и достроят на эти деньги.
21:04:09 02-12-2024
Ничего страшного, следующий губернатор достроит
06:06:44 03-12-2024
Достройка, дореконструкция, доопрессовка, доналадка, дообкатка. Эти слова происходят от старинного слова Коррупция.