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Алтайские власти снова не нашли проектировщика для достройки Художественного музея

Чиновники были готовы заплатить подрядчику более 10 млн рублей

02 декабря 2024, 11:15, Антон Дегтярев

Художественный музей в Барнауле / Фото: amic.ru
Художественный музей в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Алтайского края снова не нашли подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на завершение строительства краевого Художественного музея в Барнауле на проспекте Ленина, 88. На участие в конкурсе была подана только одна заявка, которая не соответствовала требованиям, поэтому ее отклонили. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Итоги лота подвели еще 27 ноября 2024 года. Власти искали подрядчика, который сделает проект достройки музея и проведет инженерные изыскания. Всего на изыскания ему давали 20 дней, на создание проекта – 150 дней, а на выполнение рабочей документации – 180 дней. За работы компании-победителю планировали заплатить максимум 10,1 млн рублей.

Это уже вторая попытка найти подрядчика для достройки музея. Еще в июле 2024 года власти Алтайского края пытались отыскать желающего разработать документацию. Максимальная цена закупки тогда составляла 11,5 млн рублей, что на 1,4 млн больше, чем в ноябре. Заявку на лот тогда никто не подал.

Напомним, что строительство Художественного музея было в очередной раз заморожено весной 2024 года из-за проблем с проектно-сметной документацией. Строительство объекта стартовало еще в 2012 году, однако на данный момент он готов только на 62%. В алтайском Минстрое заявляли, что без корректировки проектно-сметной документации строить музей не продолжат.

Строительство затянулось из-за банкротства компании "СтройГАЗ", которая возводила музей. Договор с фирмой расторгли, работы продолжила компания "Селф" в 2018 году. Сдать музей в эксплуатацию планировали сначала в 2022 году, а потом – в конце 2023-го, однако этого так и не произошло и сейчас проект заморожен. Подробнее можно прочитать по ссылке.

культура строительство госзакупки музей

Комментарии 30

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Юс

11:42:48 02-12-2024

Кого-нибудь посадят? Или уже посадили? Или оно само не достроилось?

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Гость

11:54:59 02-12-2024

А ответственные люди вообще за эту стройку есть?

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Гость

12:04:41 02-12-2024

Ох уж эти проектировщики конечно, чтоб им пусто было

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Гость

12:35:14 02-12-2024

это же какая-то денежная чёрная дыра.

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Гость

12:42:13 02-12-2024

Значит прекратите земельку барнаульскую под человейники разбазаривать. Пока не найдутся застройщики на музей
А с предыдущими застройщиками и чинушками , "музейного осваивания бюджета" пусть прокурорские разберутся

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Гость

16:58:37 02-12-2024

Гость (12:42:13 02-12-2024) Значит прекратите земельку барнаульскую под человейники разб... да они уже все давно в теплых краях на лазурном берегу
правда тревожно там - ядрен батон прилететь может

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Чучмек

12:55:12 02-12-2024

Как бы сносить не пришлось постройку. Сквозные трещины от фундамента до крыши уже видны невооружённым глазом ...

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Гость

13:31:02 02-12-2024

Чучмек (12:55:12 02-12-2024) Как бы сносить не пришлось постройку. Сквозные трещины от фу... Где именно видны? Может, фото выложите? А то одни ваши голословные заявки.

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Чучмек

14:21:53 02-12-2024

Гость (13:31:02 02-12-2024) Где именно видны? Может, фото выложите? А то одни ваши голос... Со стороны троллейбусной остановки прекрасно видно. Убедиться может любой желающий

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Вячеслав

15:10:18 02-12-2024

Сегодня проезжал на автобусе. их хорошо видно. Фундамент голый.

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Элен без ребят

21:48:01 02-12-2024

Гость (13:31:02 02-12-2024) Где именно видны? Может, фото выложите? А то одни ваши голос... подойдите и посмотрите. со стороны проспекта Ленина, возле остановок.

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барнаулец

13:25:53 02-12-2024

если фундамент залили из чего попало не положив цемент и построив здание увидели что оно плавает - то есть то тут то там дает трещины и оседает туда сюда то ремонтировать бесполезно. Надо сносить под 0 вместе с бракованным фундаментом и строить все заново. А снести здание и раздолбить и вырыть фундамент примерно по стоимости как три новых таких здания построить. Поэтому никто и не берется
Это геморой навсегда. И снести дорого и отремонтировать нельзя. Тут точняк подумаешь что город прокляли

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Гость

13:36:11 02-12-2024

барнаулец (13:25:53 02-12-2024) если фундамент залили из чего попало не положив цемент и пос... Злые люди рассказывают, что ещё лет 15 назад в так называемом доме «Три поросёнка» по Ленина,31 была большущая трещина. Как-то же порешали вопрос…

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Гость

14:25:20 02-12-2024

Гость (13:36:11 02-12-2024) Злые люди рассказывают, что ещё лет 15 назад в так называем... "три богатыря" так то....

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Гость

18:04:42 02-12-2024

Гость (14:25:20 02-12-2024) "три богатыря" так то....... "Дом с титьками" так-то

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Гость

14:46:54 02-12-2024

Гость (13:36:11 02-12-2024) Злые люди рассказывают, что ещё лет 15 назад в так называем... Вот именно, как-то!

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Гость

14:21:01 02-12-2024

барнаулец (13:25:53 02-12-2024) если фундамент залили из чего попало не положив цемент и пос... Судя по некоторым комментариям, на месте музея уже согласовали с местными властями ЖК этажей на 40 и теперь ждут, когда развалится музей. Поскольку все проектировщики в курсе, никто не стремится участвовать в конкурсе, ведь реанимировать здание музея означает идти против чиновников, заслужить их немилость со всеми вытекающими.

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Гость

13:51:54 02-12-2024

Как интересно... Зато здание прокуратуры на месте "усадьбы Михайлова" сгондобили буквально ударно- объем работ там был вполне сопоставимый- начали и кончили за 4 года. Это к вопросу о приоритетах в нашей стране.

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Повсекакий

14:02:08 02-12-2024

Вот вам и туркластер.Ни художественного музея ,ни краеведческого.Мне интересно ,зачем надо было закрывать краеведческий музей?Стоит безо всякого движения,кому от этого прок?Здесь ,действительно ,надо проверку делать правохранителям.

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Макс

14:25:56 02-12-2024

Повсекакий (14:02:08 02-12-2024) Вот вам и туркластер.Ни художественного музея ,ни краеведчес... краеведческий вполне возможно уже в аварийном состоянии, поэтому и закрыли. на голову кому-нибудь штукатурка упадёт. и ведь не упадёт на голову какого-нибудь негодяя, а вполне приличного человека прибьёт)

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Гость

14:33:48 02-12-2024

Тогда отдать участок на Октябрьской известному «реставратору», который недавно что-то там реставрировал(трещины его не смущали при этом, сотни миллионов освоены) , а на месте «Парящих башен на набережной» построить новый музей. Набережную для всех горожан отменили, только из «парящих башен»? Лучше отменить «парящие», вместо них музей и перед ним площадь с набережной для всех в районе речного вокзала.

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Гость

14:49:50 02-12-2024

Гость (14:33:48 02-12-2024) Тогда отдать участок на Октябрьской известному «реставратор... Вот вы сказанули - для всех. А как же будут те, которые не все? Им то оно надо?

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Гость

16:26:26 02-12-2024

Гость (14:49:50 02-12-2024) Вот вы сказанули - для всех. А как же будут те, которые не в... Вот которые "не все" - пусть достраивают музей или "их дом - тюрьма"!

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барнаулец

14:41:55 02-12-2024

ну можно наверное периметр стянуть металлом а внутри по стенам соорудить каркас из бруса. Никакой штукатурки и лепнины не делать вообще а делать подвесные или натяжные потолки в современном стиле
тогда даже если стены гулять будут внутренние стены останутся неподвижными и безопасными
Но это обмозговать должны умы проектировщики из университета

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Гость

15:21:26 02-12-2024

а его разве без проектно-сметной документации строили?
все же есть. берите и пользуйтесь

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Гость

15:40:28 02-12-2024

Гость (15:21:26 02-12-2024) а его разве без проектно-сметной документации строили?вс... его в 1959 году ещё построили

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Гость

16:56:05 02-12-2024

вообще то это центр города
снесите это разрушающееся здание и постройте высотку как в МГУ в Москве и в ней сделайте музей

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Деревенский

17:42:03 02-12-2024

Скоро введут туристический сбор 100₽ в Алтайском крае, в т.ч. и Барнауле, вот и достроят на эти деньги.

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Андрей

21:04:09 02-12-2024

Ничего страшного, следующий губернатор достроит

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Гость

06:06:44 03-12-2024

Достройка, дореконструкция, доопрессовка, доналадка, дообкатка. Эти слова происходят от старинного слова Коррупция.

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