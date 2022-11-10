Хотите лично, хотите онлайн. «Росводоканал Барнаул» напомнил, как можно оплатить водоснабжение и водоотведение

«Росводоканал Барнаул» напоминает абонентам, что оплачивать коммунальные услуги необходимо до 10 числа каждого месяца. Сделать это можно через приложение «РВК.Услуги», на сайте водоканала, через «Сбербанк Онлайн», в любом банке или отделении «Почты России», а также в личном кабинете Системы «Город». Для юридических лиц предусмотрены личный кабинет на сайте, а также перечисления на банковские реквизиты предприятия. Есть возможность и очной оплаты для всех категорий клиентов — во фронт-офисе водоканала.

Напомним, что ответственные абоненты автоматически примут участие в розыгрыше 15 тысяч подарочных кубометров холодной воды. В январе 2023 года водоканал случайным образом выберет 150 лицевых счетов, на которые зачислит сумму, равную стоимости ста кубометрам воды.

«Своевременная и полная оплата коммунальных услуг — обязанность каждого абонента. За счёт полученных средств компания осуществляет непрерывную операционную деятельность и реализует мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры города», — отметили в «Росводоканал Барнаул».

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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