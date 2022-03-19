Народные приметы: как 19 марта найти свою любовь

19 марта славяне отмечали Константиновы круги. В этот день в народе с огромным уважением относились к воде, особенно к её природным источникам. Некоторые поговорки о живительной влаге дошли до нас с древних времён, например, вот эта: «Не плюй в колодец — может пригодиться, чтобы воды напиться». В народе у этой даты есть ещё одно название — День вытаптывания кругов вокруг колодца. Иногда 19 марта называют просто Константин. Православная церковь в этот день вспоминает Константина, а с ним ещё 41 защитника города Амморея (Византия).



Зачем наши предки в этот день делали в снегу круги вокруг колодца, как снимали с детей порчу и привлекали к себе любовь, читайте на amic.ru.

Кто такой Константин и как воин стал святым?

Этот человек жил в XI веке в городе Амморее. Был военачальником, исповедовал христианство. Вместе с другими воинами участвовал в обороне города во время нападения на него сарацинов. С товарищами был захвачен в плен и переправлен в Сирию, где провёл долгие семь лет.



В течение этого времени Константина и ещё 41 защитника Аммореи склоняли к отречению от Христа и к принятию мусульманства. Не добившись своего пытками, сарацины решили умертвить всех пленных. Священномученики бесстрашно встретили смерть — им всем отсекли головы. Их тела враги бросили в реку Евфрат.



Через несколько дней верующие нашли Константина и других воинов на противоположном берегу. Они лежали рядом, а их головы были приставлены к телу. Защитники Аммореи, претерпевшие мученическую смерть за веру во Христа, были причислены Церковью к лику святых, поэтому 19 марта — день памяти не только Константина, но и Васоя, Феодора, Феофила, Каллиста и других, участвовавших в обороне Аммореи.

Для чего 19 марта натаптывали круги вокруг колодца?

Делалось это по двум причинам. Первая вполне рациональна — вытоптанные круги предотвращали попадание в колодец талых вод. Вторая причина — сакральная. Считалось, что колодец способен подарить тому, кто выпьет из него водицы, крепкое здоровье и силу. Первый круг обязательно вытаптывал именинник — мальчик с именем Константин. Чтобы сделать остальные, подключалась вся деревня.



Колодец имел для славян важное значение. Он был не только источником чистой питьевой воды, но и воротами в загробный мир, откуда на ныне живущих смотрят почившие родственники. По этой причине за водой запрещалось ходить «грязным» женщинам — во время менструаций и беременным.



Славяне верили, что всем колодцам покровительствует Богородица. В то же время они думали, что именно здесь можно повстречать русалку или водяного.

Как на Константина поминали умерших?

Откуда пошла традиция — доподлинно неизвестно. Но 19 марта во время трапезы оставляли на тарелках немного еды, которую затем выбрасывали в колодец. Считали, что так передают гостинцы душам усопших. В этот день также было принято святить колодцы.

Как 19 марта привлекали к себе любовь?

Поиск своей второй половинки даже в стародавние времена был сродни лотерее, поэтому наши предки проводили ритуал с колодезной водой. Занимались этим преимущественно женщины. Так они надеялись заполучить хорошего мужа.



Для проведения ритуала вставали на рассвете, шли за водой к колодцу, возвращались домой и читали над ней заговор: «Водица из земли взята, любовь в мой дом принесла. Я ею себя умываю, вторую половинку к себе привлекаю. Не сможет жить без меня, не сможет пить без меня, только обо мне думы гадать, только меня ждать. Да будет так!» Во время заговора трижды крестились. Заговорённой водой умывались над тазиком, а затем выливали её под порог. Чтобы заговор точно сработал, до следующего полудня никому ничего из дома не давали.

Зачем на Константина обязательно ходили в баню?

Считали, что вода смывает с человека и физическую, и духовную грязь. В бане не просто парились, а тщательно мылись — водой, которую утром набрали в колодце. Для большей пользы в неё добавляли отвары лекарственных трав. Само же мытьё происходило в тазике. Использованную воду потом выливали в саду под засохшее дерево.

Для чего 19 марта закрывали колодцы и внимательно за ними следили?

На Константина нельзя было пить из чужого колодца. Якобы он после этого вскоре пересыхал. Кроме того, человек, на чьём участке колодец располагался, начинал чахнуть. Именно этим пользовались колдуны и ведьмы. Они пили воду из колодцев, забирая здоровье и силу их хозяев. Также существовало поверье, что если отведать водицы после ведьмы или колдуна, можно потерять молодость и красоту, а то и заболеть и даже умереть. Вот по этим причинам колодцы в этот день накрывали и в течение суток следили, чтобы никто чужой к ним не подходил.

Какой заговор для здоровья детей читали на Константина?

Наши предки считали, что 19 марта — благоприятный день, чтобы очистить своих детей от порчи. Для этого ставили специальный оберег, действующий семь лет.



Собирали талую воду, сливали её в глиняный кувшин, запечатывали его и закапывали между двух осин, приговаривая: «Вода вешняя сошла с небес, пошла в криницу, криница пошла в землицу. Как я (имя) эту криницу в землю зарыла, так я и деток своих на семь лет от любой порчи закрыла. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».