Лавочки вместо мотоцикла. Как выглядит скандальный сквер у «Байк-бара», который обещали благоустроить к осени

Благоустройство зелёной зоны на проспекте Красноармейском хоть и медленно, но продолжается

17 сентября 2022, 06:31
Обновлённый сквер / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В сквере, где раньше стоял огромный мотоцикл «Байк-бара», теперь асфальтовая дорожка в виде колеса и лавочки. Напомним, споры вокруг железного байка на проспекте Красноармейском вспыхнули летом этого года. Объект демонтировали по решению жильцов дома, на территории которого он стоял. По их словам, объект представлял опасность.

Ещё в 2019 году ТСЖ решило комплексно благоустроить злополучную территорию, и жители подали заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

После демонтажа байка начались работы по строительству сквера, закончить которые должны были к осени. Тут планировали высадить восемь видов растений, установить скамейки, урны и фонарь. Однако пока здесь горы земли, асфальт и лавочки.

Без компромиссов. Почему снесли байк на проспекте Красноармейском в Барнауле и можно ли было сохранить арт-объект

Без компромиссов. Почему снесли байк на проспекте Красноармейском в Барнауле и можно ли было сохранить арт-объект

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