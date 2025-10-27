НОВОСТИЭкономика

Продать квартиру станет сложнее: Госдума готовит серьезные изменения на рынке недвижимости

Госдума сделала шаг к изменению правил налогообложения при продаже недвижимости

27 октября 2025, 12:00, ИА Амител

Жилой дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Продать квартиру без уплаты налога скоро станет сложнее – Госдума приняла в первом чтении крупный пакет налоговых поправок, которые радикально меняют правила продажи, дарения и наследования недвижимости. Если закон утвердят окончательно, россиян ждет одно из самых серьезных обновлений налогового законодательства за последние годы.

Главное изменение касается так называемого "льготного стажа". Сейчас гражданин освобождается от уплаты НДФЛ при продаже квартиры, если владел ею от трех до пяти лет. После принятия закона этот срок должен быть непрерывным – любое переоформление, включая дарение супругу или передачу детям, обнулит отсчет. То есть даже формальная смена владельца внутри семьи приведет к потере права на налоговую льготу.

Еще одно важное новшество – отмена освобождения от НДФЛ при получении квартиры в наследство или в дар. В настоящее время россияне не платят налог, если недвижимость передается между близкими родственниками. Новые правила эту льготу ликвидируют, распространив налог на все подобные сделки.

Изменится и порядок применения "семейной льготы", действующей по принципу "продал – купил". Она сохранится, но станет строже. Учитываться будут дети до 18 лет, студенты-очники до 24 лет и недееспособные дети. Если ребенок родился после продажи, льгота будет действовать до 30 апреля следующего года. Однако воспользоваться ею не получится, если новая квартира окажется меньше или дешевле старой по кадастровой стоимости.

Эти меры входят в большой налоговый пакет, который также предусматривает повышение НДС с 20 до 22% с 2026 года, ограничение "упрощенной системы налогообложения" для бизнеса с доходом выше 10 миллионов рублей, а также рост акцизов на алкоголь, табак и сладкие напитки.

Пока документ находится на стадии рассмотрения, но юристы советуют не откладывать сделки. До конца 2025 года действуют прежние правила. Эксперты предупреждают, что после вступления закона в силу контроль за доходами от недвижимости и операциями с жильем станет значительно жестче.

Avatar Picture
Гость

12:05:35 27-10-2025

давайте-давайте, драконьте людей дальше, своими запретами, поборами и алармистскими новостями

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:10 27-10-2025

Бегите скорее покупайте хаты у бабок-скамерш

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:37 27-10-2025

Гость (12:08:10 27-10-2025) Бегите скорее покупайте хаты у бабок-скамерш... А что делать,предложите?
Отговорили нас покупать по 3 млн.в ипотеку. Сами чего-то испугались.. Сейчас рыночная стоимость квартир в этом же доме от 4.5 млн.
Вы правда верите, что стоимость упадет?

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
профан в этом вопросе

13:24:33 27-10-2025

Гость (12:08:10 27-10-2025) Бегите скорее покупайте хаты у бабок-скамерш... Не специалист, поэтому не даю совет.
Купил квартиру, потому что негде было жить. Теперь сильно жалею, что не купил две.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:28 27-10-2025

Где комментаторы, которые всех уговаривали подождать, пока квартиры подешевеют на миллион? Что скажете?

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:28 27-10-2025

Гость (12:13:28 27-10-2025) Где комментаторы, которые всех уговаривали подождать, пока к... Она реально дешевеют, подешевевшие - продаются. Коррекцию хорошо видно по Новосибирску и Москве, что меня интересует, а в нашем Барнауле всегда свой путь, но куда...

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:25 27-10-2025

Ну что тут можно сказать, грабили и будут грабить нищий народ.

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:02 27-10-2025

Гость (12:17:25 27-10-2025) Ну что тут можно сказать, грабили и будут грабить нищий наро...
ага, нищий )))) у нищих единственное жилье и им по барабану эти новшества. а вот барыгам хвост прижмут. и это хорошо, может тогда и цены станут меньше

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

12:25:57 27-10-2025

три года владения
это и так должно было быть с самого начала непрерывность. Нашли б лазейку
Насчет пожилых которые продают а потом оказывается что под давлением. Таких отказных сделок только по столицам на сегодня более 100. Нужно четко прописать в законе Если пожилой человек заявил что он под давлением мошенников свою квартиру продал квартира ему возвращется но устанавливается с этого момента недееспособность этого пожилого человека и владение квартирой осуществляет уже государство и наследует квартиру тоже государство и купивший не выселяется на улицу а арендует эту квартиру у государства на бессрочное пользование. Сам пожилой владелец поступает в дом престарелых или хоспис за счет государства от аренды его жилплощади

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:50 27-10-2025

Да, однозначно, таких пожилых мошенников нужно лишать недвиги в пользу государства, иначе не отучим злодеев от этой схемы.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:10 27-10-2025

майор (12:25:57 27-10-2025) три года владенияэто и так должно было быть с самого нач... майор, Москва это пол России и 100 случаев, это - в семье не без урода.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:09 27-10-2025

Гость (12:51:50 27-10-2025) Да, однозначно, таких пожилых мошенников нужно лишать недвиг... Польза в государство, это такой монстр, что по простому, про-рет или пустит по ветру.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:58:57 27-10-2025

Гость (13:36:09 27-10-2025) Польза в государство, это такой монстр, что по простому, про... Неважно, хоть сжигать. Лишь бы выгода не просматривалась. Есть такие способы защиты. Например, для дуэлянтов - выжившего расстреливать.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:33 27-10-2025

Я всё понимаю, что у нашего В.В. голова забита другими заботами, я про СВО и его урегулирование без ядерки, но если и дальше все пойдет в таком же русле ближайший год-два, то недалеко и до событий 17 года докатиться. Либералы на высшем уровне, а иными словами те, кто хочет развала России и принимая данные законы будут праздновать победу.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:51 27-10-2025

Гость (12:53:33 27-10-2025) Я всё понимаю, что у нашего В.В. голова забита другими забот... А он кто? Он сам про себя сказал: "Я самый большой либерал"

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:32:50 27-10-2025

Гость (13:05:51 27-10-2025) А он кто? Он сам про себя сказал: "Я самый большой либерал"...
вырвали из контекста. он имел в виду другое

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:22 27-10-2025

НДФЛ с дарения или наследства это конечно очень сильно

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:05 27-10-2025

Гость (12:55:22 27-10-2025) НДФЛ с дарения или наследства это конечно очень сильно... Не самое страшное в жизни, при жизни можно порешать, а не ждать кончины.
"Позвоните родителям"

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:27 27-10-2025

Гость (13:07:05 27-10-2025) Не самое страшное в жизни, при жизни можно порешать, а не жд... Дети разные бывают, а если выгонят старика на улицу?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:29 27-10-2025

Гость (13:07:05 27-10-2025) Не самое страшное в жизни, при жизни можно порешать, а не жд...
так дарение и есть при жизни

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:00 27-10-2025

Гость (13:07:05 27-10-2025) Не самое страшное в жизни, при жизни можно порешать, а не жд... Что порешать? Дарение, продажа - тоже налог.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ха ха

13:52:23 27-10-2025

Да делайте что хотитес нами , мы потерпим

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:32 27-10-2025

Наше государство нас "любит" как никого другого.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
е

21:11:28 27-10-2025

Лучше бы штрафы повысили с их собираемостью. Быдло в парках бухает,без осаго по городу гоняет,на газонах паркуется и много чего еще,но государству дела нет. Штрафы смешные по цене двух латте в парке. Да и те не назначают. Зато гос-во лезет хрен знает куда

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:35:34 27-10-2025

Гость (16:31:02 27-10-2025) ага, нищий )))) у нищих единственное жилье и им по бараб... В стране смертность растёт...рождаемость падает....Барыги " нахватали "квартир с целью обогатится а они всё меньше пользуются спросом ...Меняется время и меняются у людей взгляды на жизнь ... на жизненные ценности ...Медленно но " ЭГОИЗМ " начинает терять свою власть над людьми ...

  -5 Нравится
Ответить
