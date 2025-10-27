Госдума сделала шаг к изменению правил налогообложения при продаже недвижимости

27 октября 2025, 12:00, ИА Амител

Жилой дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Продать квартиру без уплаты налога скоро станет сложнее – Госдума приняла в первом чтении крупный пакет налоговых поправок, которые радикально меняют правила продажи, дарения и наследования недвижимости. Если закон утвердят окончательно, россиян ждет одно из самых серьезных обновлений налогового законодательства за последние годы.

Главное изменение касается так называемого "льготного стажа". Сейчас гражданин освобождается от уплаты НДФЛ при продаже квартиры, если владел ею от трех до пяти лет. После принятия закона этот срок должен быть непрерывным – любое переоформление, включая дарение супругу или передачу детям, обнулит отсчет. То есть даже формальная смена владельца внутри семьи приведет к потере права на налоговую льготу.

Еще одно важное новшество – отмена освобождения от НДФЛ при получении квартиры в наследство или в дар. В настоящее время россияне не платят налог, если недвижимость передается между близкими родственниками. Новые правила эту льготу ликвидируют, распространив налог на все подобные сделки.

Изменится и порядок применения "семейной льготы", действующей по принципу "продал – купил". Она сохранится, но станет строже. Учитываться будут дети до 18 лет, студенты-очники до 24 лет и недееспособные дети. Если ребенок родился после продажи, льгота будет действовать до 30 апреля следующего года. Однако воспользоваться ею не получится, если новая квартира окажется меньше или дешевле старой по кадастровой стоимости.

Эти меры входят в большой налоговый пакет, который также предусматривает повышение НДС с 20 до 22% с 2026 года, ограничение "упрощенной системы налогообложения" для бизнеса с доходом выше 10 миллионов рублей, а также рост акцизов на алкоголь, табак и сладкие напитки.

Пока документ находится на стадии рассмотрения, но юристы советуют не откладывать сделки. До конца 2025 года действуют прежние правила. Эксперты предупреждают, что после вступления закона в силу контроль за доходами от недвижимости и операциями с жильем станет значительно жестче.

