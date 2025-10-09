"Бабки-скамерши". Мошенники научились "продавать" квартиры через российских пенсионерок

Новые владельцы остаются с ипотекой, с долгами и без недвижимости

09 октября 2025, 11:45, ИА Амител

Пенсионерка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Рынок вторичного жилья снова в шоке: десятки покупателей теряют квартиры из-за мошенничеств, в которые вовлечены пожилые продавцы. В Сети и в правоохранительных органах уже говорят о новой волне афер – авторами схем называют пожилых женщин, которых в народе прозвали "бабки-скамерши". Об этом пишет Telegram-канал Mash Room.

Схемы повторяются по одному сценарию. Пенсионерке звонит человек, представляющийся сотрудником правоохранительных органов или банка, пугает ее и убеждает срочно "спасти" сбережения. Чтобы якобы избежать наказания или помочь "родине", пожилая женщина продает свою квартиру – иногда вносит изменения в документы и переводит деньги на "надежные" счета по указанию звонящего. Позже сделку оспаривают: старушка заявляет, что действовала под давлением, и суд иногда возвращает ей жилье.

Истории о таком ходе событий приходят со всей страны. В Москве и Петербурге, в Ярославской и Свердловской областях, в Хакасии – люди рассказывают почти одинаковые случаи: оформили покупку, вложили деньги и труд, затем потеряли квартиру из-за заявления прежнего владельца о "мошенничестве". Пострадавшие объединяются в чаты, ищут юристов, пытаются доказать добросовестность покупки, но шансов не всегда много – практика судов пока непредсказуема.

Кто стоит за этими операциями и куда в итоге уходят деньги, пока целиком не ясно. В отдельных делах фигурируют организованные группы и люди, которые помогают обналичивать и переправлять средства. Следователи проверяют версии о причастности адресных злоумышленников и о возможных каналах вывода денег.

Специалисты и полицейские призывают не торопиться при сделках с недвижимостью, особенно если продавец – пожилой человек. Если к вам поступил звонок с требованием срочных действий, лучше сразу положить трубку и перезвонить по официальному номеру банка или проверить ситуацию с помощью родственников. Полезно подключить на телефон пожилого родителя блокировщик спама, настроить уведомления о движениях по счету и не давать третьим лицам доступа к одноразовым кодам и CVV-кодам карт.

Эксперты также советуют заранее проговаривать с пожилыми родственниками простые правила безопасности: не доверять звонкам с угрозами, не выполнять денежные переводы по указанию незнакомцев, обсуждать любые крупные решения с членами семьи и с юристом. Чем больше близких знают о планах продажи и переводах, тем сложнее мошенникам провернуть схему.

Полиция просит сообщать о подозрительных звонках и случаях давления на людей, а покупателям вторичного жилья напоминают: оформляйте сделки через надежные юридические механизмы, не платите наличными в обход банковских процедур и сохраняйте все документы и переписку – это увеличит шансы защититься в случае судебных споров.