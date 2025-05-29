Продажи жилья в России рухнули почти на 40%
Люди не торопятся принимать решение о покупке жилья по ряду причин
29 мая 2025, 12:31, ИА Амител
Продажи жилой недвижимости в России упали в апреле к марту на 39,8%, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование "СберАналитики" и консалтинговой компании CORE.XP по итогам апреля.
По данным аналитиков, объем сделок снижается с февраля. Люди не спешат с решениями из-за высокой ключевой ставки, сокращения ипотечных программ, а также укрепления курса рубля и ожиданий улучшения геополитического климата. По прогнозам, тренд на снижение сохранится и в мае. При этом все больше покупок происходит в рассрочку – ее доля составляет уже 54%.
Рост цен в жилой недвижимости в основном идет на премиум- и делюкс-сегмент: за год такие квартиры подорожали на 57,4 и 24,5% соответственно. А вот на комфорт-класс повышение составило 0,1%.
На этом фоне инвестиции в строительство жилья с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го сократились на 50%, с 179 млрд до 90 млрд рублей. Однако гендиректор CORE.XP Владимир Пинаев считает, что в отрасли вряд ли наступит серьезный кризис.
"Риски банкротств застройщиков, конечно, существуют, но у государства есть механизмы, как работать с этой проблемой. Очевидно, что при необходимости власти окажут поддержку крупным системным застройщикам", – отметил он.
Ранее сообщили, что с начала 2025 года по 7 мая выдача ипотеки в сравнении с аналогичным периодом 2024-го снизилась на 48%.
12:44:50 29-05-2025
Цены на жильё стали КОНСКИМИ. Ипотечный процент-КОНСКИЙ. Правительству по барабану. Тут на все 60 % продажи рухнут. Или кабала пожизненная. Только в телевизоре у нас всё ништяк. И дебилы в это верят.
12:47:14 29-05-2025
Гость (12:44:50 29-05-2025) Цены на жильё стали КОНСКИМИ. Ипотечный процент-КОНСКИЙ. Пра... не только по ТВ, тут местные риэлторы регулярно рассказывают про ажиотаж на рынке 🤣
12:44:54 29-05-2025
"Квартира за полцены: скидки на новостройки в Москве в мае достигли 55−60%
На рынке новостроек Москвы появились лоты со скидками до 55−60%. Такое предложение ограничено единичными примерами. Однако средние дисконты тоже выросли."
И это только начало. Хотелки всё равно вернутся к реальной рыночной цене, т.е. той, за которую покупатели готовы будут приобретать жильё. Сейчас же цена, за которую хотят продавать. Хотеть, как говорится, не запретишь.
12:45:33 29-05-2025
отложенный спрос.
отрицательный рост.
перегрев экономики.
12:54:02 29-05-2025
Musik (12:45:33 29-05-2025) отложенный спрос.отрицательный рост. перегрев эконом...
В нашем случае отложенного спроса нет. От слова СОВСЕМ. У нас наоборот, ПЕРЕВЫБРАННЫЙ СПРОС случился. Причём на долгие годы вперёд. Все кто хотел и мог приобрели жильё. Как ни странно, его "приобрели" в ипотеку и рассрочку даже те, кто не мог и не хотел. Как то так...
12:57:56 29-05-2025
"...и ожиданий улучшения геополитического климата".
О, да. В душе мы все геополитики.
😁
13:18:27 29-05-2025
Кхм... (12:57:56 29-05-2025) "...и ожиданий улучшения геополитического климата".О, да... Похолодало, однако...
13:12:43 29-05-2025
1. элю в чувство приведите, а то уже не понятно кто больше зла сделал? чубайс с гайдаром или нынешние монетаристы
2.. беспредел с ценообразованием уберите, когда строители и примазавшиеся к ним риэлторы нажраться не могут
как бы все.
а спрос на новое жилье никуда не делся. почитайте новости, люди живут в домах, в которых в подвале выгребная яма и УК не чинит, потому что от старости там чинить уже не чего
13:22:13 29-05-2025
Мне пофигу какие будут цены, я уже себе купил.
13:53:13 29-05-2025
Гость (13:22:13 29-05-2025) Мне пофигу какие будут цены, я уже себе купил.... Тогда вам уже не пофигу. Обидно узнать через год, что твоё жильё вдруг стало стоить ничего.
00:04:23 30-05-2025
Кхм... (13:53:13 29-05-2025) Тогда вам уже не пофигу. Обидно узнать через год, что твоё ж... вряд ли
13:48:03 29-05-2025
Хорошая новость?
14:19:08 29-05-2025
Чем больше застройщиков обанкротится - тем сильнее снизятся цены на жильё.
Так что всё в порядке, рыночек порешает.
14:49:15 29-05-2025
2 (14:19:08 29-05-2025) Чем больше застройщиков обанкротится - тем сильнее снизятся ... Сомневаюсь. Есть подозрение, что застройщики вполне себе могут "порешать вопрос" - и им выделят каких-нибудь денег "из бюджета", чтобы пережить кризис. А вы будете только этот самый "бюджет" наполнять.
19:51:36 29-05-2025
Кхм... (14:49:15 29-05-2025) Сомневаюсь. Есть подозрение, что застройщики вполне себе мог... Мне кажется, что за последние пару лет они на столько жирком по обросли, что еще пару лет смогут спокойно ничего не строить и ныть как им плохо. Будут элитки строить потихоньку и на это жить..
15:37:13 29-05-2025
Пусть банкротятся - они не вписались в Рынок.
16:40:52 29-05-2025
сильный приток населения из Центра и зауралья, прямо ломятся в школы - оч. много заявок(((
00:06:13 30-05-2025
Гость (16:40:52 29-05-2025) сильный приток населения из Центра и зауралья, прямо ломятся... а про приток загорелых и малограмотных чего не пишите? или из центра Азии?
12:55:33 30-05-2025
Цены на жилье устанавливает власть. И больше никто.