Продажи жилья в России рухнули почти на 40%

Люди не торопятся принимать решение о покупке жилья по ряду причин

29 мая 2025, 12:31, ИА Амител

Фото: Yogendra Singh / unsplash.com

Продажи жилой недвижимости в России упали в апреле к марту на 39,8%, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование "СберАналитики" и консалтинговой компании CORE.XP по итогам апреля.

По данным аналитиков, объем сделок снижается с февраля. Люди не спешат с решениями из-за высокой ключевой ставки, сокращения ипотечных программ, а также укрепления курса рубля и ожиданий улучшения геополитического климата. По прогнозам, тренд на снижение сохранится и в мае. При этом все больше покупок происходит в рассрочку – ее доля составляет уже 54%.

Рост цен в жилой недвижимости в основном идет на премиум- и делюкс-сегмент: за год такие квартиры подорожали на 57,4 и 24,5% соответственно. А вот на комфорт-класс повышение составило 0,1%.

На этом фоне инвестиции в строительство жилья с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го сократились на 50%, с 179 млрд до 90 млрд рублей. Однако гендиректор CORE.XP Владимир Пинаев считает, что в отрасли вряд ли наступит серьезный кризис.

"Риски банкротств застройщиков, конечно, существуют, но у государства есть механизмы, как работать с этой проблемой. Очевидно, что при необходимости власти окажут поддержку крупным системным застройщикам", – отметил он.

Ранее сообщили, что с начала 2025 года по 7 мая выдача ипотеки в сравнении с аналогичным периодом 2024-го снизилась на 48%.