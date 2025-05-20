За год выдача ипотеки в России уменьшилась почти на 50%

С начала года по 7 мая россияне взяли 224 тысячи кредитов

20 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России с начала 2025 года по 7 мая выдача ипотеки в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 48% (до 224 тысяч кредитов) в количественном выражении и на 41% (до 949 млрд рублей) – в денежном, сообщает ТАСС со ссылкой на данные "Дом.рф".

"С начала года по 7 мая выдано 224 тысячи кредитов (минус 48% г/г) на 949 млрд руб. (минус 41%)" – передает агентство.

По предварительным оценкам, за апрель выдано 73 тысячи кредитов, что на 41% меньше по сравнению с прошлым годом по количеству и на 36% (до 298 млрд рублей) – по сумме.

На неделе с 1 по 7 мая выдано девять тысяч ипотек, что на 45% меньше по количеству и на 38% (40 млрд ) – по деньгам.

С начала года по 15 мая выдача ипотек по льготным программам уменьшилась в количественном выражении на 40% (до 142 тысяч год к году) и на 35% (до 813 млрд) – по сумме.

Выдача кредитов по программам семейной ипотеки снизилась в мае на 8% (до 12 тысяч) по количеству и на 5% (до 69 млрд) – по сумме. При этом отмечается, что с поправкой на количество рабочих дней выдача увеличилась на 5 и 9% соответственно.