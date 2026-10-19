Продажи ЗОЖ‑продуктов в России выросли на 20%

Покупатели выбирают товары с высоким содержанием белка и без добавленного сахара

19 октября 2026, 10:56, ИА Амител

Огурцы, прилавок / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

За последний год спрос на продукты для здорового питания в крупных торговых сетях вырос в среднем на 20%, сообщил в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, тренд на здоровое питание прочно закрепился среди российских покупателей и распространяется не только на мегаполисы, но и на регионы.

Потребители все внимательнее относятся к выбору продуктов: изучают состав и калорийность, отдают предпочтение товарам с повышенным содержанием белка и без добавленного сахара. Особенно заметный рост спроса наблюдается в сегменте продуктов с протеином и десертов с пониженным содержанием сахара.

При этом россияне не отказываются от сладкого — они просто делают выбор в пользу более "легких" вариантов. Ярким примером служит категория мороженого: продажи позиций без добавленного сахара за прошлый год выросли почти вдвое.

Ретейл активно реагирует на изменения потребительских привычек. Торговые сети расширяют ассортимент ЗОЖ‑продукции, выделяют для нее отдельные тематические зоны в магазинах и специальные разделы на онлайн‑площадках.

В зависимости от формата торговой точки в таких секциях сейчас представлено от 230 до более чем 2400 товарных позиций.

В ассортименте — продукты без сахара, соли, глютена и лактозы, а также веганские и вегетарианские товары, суперфуды и растительные альтернативы.

В АКОРТ полагают, что тренд на здоровое питание будет усиливаться и в ближайшие годы. Как отметил Станислав Богданов, принципы ЗОЖ все прочнее встраиваются в повседневные покупательские привычки. Особую роль в развитии тренда играет молодая аудитория, для которой здоровое питание — привычная норма с детства.