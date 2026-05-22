В Госдуме предложили убрать из школьных столовых вредные продукты
Цель инициативы — вырастить поколение, которое выбирает здоровье осознанно
22 мая 2026, 13:22, ИА Амител
В России необходимо включить в школьную программу уроки по здоровому образу жизни (ЗОЖ). Это поможет детям сформировать правильные пищевые привычки и осознать важность физической активности, заявил депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в интервью для Life.ru.
По словам депутата, он заметил, что современные дети предпочитают фастфуд и сладости, почти не употребляя овощи и фрукты. Это, по его мнению, способствует развитию нездоровых пищевых привычек, что, в свою очередь, приводит к росту числа детей с избыточным весом и проблемами со здоровьем.
«За последние десять лет количество таких детей увеличилось на треть, а у каждого пятого школьника диагностированы заболевания пищеварительной системы», — добавил он.
Для решения этой проблемы Панеш предложил несколько мер. Во-первых, с 1 сентября 2027 года нужно сделать уроки по ЗОЖ обязательными для всех классов — с первого по одиннадцатый. На этих уроках дети должны изучать основы здорового питания, влияние вредных привычек на здоровье, а также вопросы психологии и межличностных отношений. Вести такие занятия должны специалисты с соответствующей квалификацией.
Во-вторых, необходимо создать единый федеральный перечень продуктов, разрешенных для продажи в школьных буфетах. Из него следует исключить чипсы, сладкие газированные напитки и батончики с пальмовым маслом. В перечень нужно включить йогурты без сахара, фруктовые нарезки, орехи, сухофрукты, цельнозерновые хлебцы, а также воду и соки без добавления сахара. При этом сладости можно оставить, но только в качестве качественного лакомства, такого как зефир, пастила или горький шоколад.
Кроме того, Панеш предложил ввести ежеквартальный мониторинг школьного питания с участием родительских комитетов. Родители должны иметь возможность проверять ассортимент буфета и влиять на него, чтобы обеспечить детям здоровое питание.
«Важно внедрять уроки по здоровому образу жизни и улучшать школьное питание. Вкусная еда может быть полезной, если мы этого захотим», — подытожил депутат.
13:30:38 22-05-2026
Пионеры каждую перемену толпой ходят в магазины в шаговой доступности за своими чипсами и энергетиками, попутно покуривая вейпы, заботливо купленные мамашами. Много ли толку от изменения ассортимента буфетов в таком случае?
13:57:49 22-05-2026
Не будут они есть "овощи". Особенно если учесть уровень приготовления столовской жрачки. Что они, копытные, чтоль?
13:58:44 22-05-2026
Вообще кормить перестанут?
14:54:38 22-05-2026
А в столовых только кипяченую водичку давать будут????
15:18:48 22-05-2026
гость (14:54:38 22-05-2026) А в столовых только кипяченую водичку давать будут????... Нельзя, а то будут свой "Доширак" парить.
14:58:00 22-05-2026
просто загляните в ближайший к любой школе кэбэ и посмотрите, чем питаются малые.
15:32:20 22-05-2026
Озвучьте пожалуйста меню от депутата Каплан. Небось клетчатка да растительный белок? Чем на жизнь зарабатывал депутат до избрания в Думу, был диетологом? Котлета с макаронами, пирожок , сладкий чай или компот. Так нас кормили " по старинке". В результате и мышцы, и скелет, и мозговая деятельность в порядке.