Цель инициативы — вырастить поколение, которое выбирает здоровье осознанно

22 мая 2026, 13:22, ИА Амител

Школьное питание / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России необходимо включить в школьную программу уроки по здоровому образу жизни (ЗОЖ). Это поможет детям сформировать правильные пищевые привычки и осознать важность физической активности, заявил депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в интервью для Life.ru.

По словам депутата, он заметил, что современные дети предпочитают фастфуд и сладости, почти не употребляя овощи и фрукты. Это, по его мнению, способствует развитию нездоровых пищевых привычек, что, в свою очередь, приводит к росту числа детей с избыточным весом и проблемами со здоровьем.

«За последние десять лет количество таких детей увеличилось на треть, а у каждого пятого школьника диагностированы заболевания пищеварительной системы», — добавил он.

Для решения этой проблемы Панеш предложил несколько мер. Во-первых, с 1 сентября 2027 года нужно сделать уроки по ЗОЖ обязательными для всех классов — с первого по одиннадцатый. На этих уроках дети должны изучать основы здорового питания, влияние вредных привычек на здоровье, а также вопросы психологии и межличностных отношений. Вести такие занятия должны специалисты с соответствующей квалификацией.

Во-вторых, необходимо создать единый федеральный перечень продуктов, разрешенных для продажи в школьных буфетах. Из него следует исключить чипсы, сладкие газированные напитки и батончики с пальмовым маслом. В перечень нужно включить йогурты без сахара, фруктовые нарезки, орехи, сухофрукты, цельнозерновые хлебцы, а также воду и соки без добавления сахара. При этом сладости можно оставить, но только в качестве качественного лакомства, такого как зефир, пастила или горький шоколад.

Кроме того, Панеш предложил ввести ежеквартальный мониторинг школьного питания с участием родительских комитетов. Родители должны иметь возможность проверять ассортимент буфета и влиять на него, чтобы обеспечить детям здоровое питание.