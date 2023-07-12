Стали известны подробности празднования Дня города на площади Сахарова в Барнауле

На концерт на площади Сахарова и на еще два мероприятия мэрия готова потратить 1,8 млн рублей

12 июля 2023, 12:15, ИА Амител

День города на площади Сахарова/ Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула намерена потратить 1,8 млн рублей на три мероприятия ко Дню города. Одно из них — главный праздничный концерт, который пройдет на площади Сахарова. Там выступят творческие и вокальные коллективы города. Другие два мероприятия — это открытие городской доски почета и вручение наград. Соответствующий лот появился на портале "Госзакупок".

Что должен сделать подрядчик?

Закупка делится на три части. Во-первых, пройдет торжественное вручение наград заместителям главы городской администрации. Мероприятие должно пройти пять раз, каждое должно длиться не менее 40 минут. Во-вторых, выбранная компания организует открытие городской Доски Почета "Слава и гордость Барнаула". Оно будет рассчитано также на 40 минут. Два этих мероприятия пройдут у здания барнаульской мэрии на ул. Гоголя, 48.

В обоих случаях подрядчик должен будет позаботиться о написании сценария мероприятия, организовать работу режиссерско-постановочной группы и группы по подготовке мероприятия, найти звукорежиссера, составить концертную программу, в которой будут участвовать не менее двух вокалистов и не менее одного артиста инструментального жанра. Каждый номер будет длиться не менее трех минут. Прийти на мероприятия можно будет бесплатно.

Самая масштабная часть закупки — мероприятия на площади Сахарова. Здесь подрядчик организует работу режиссера, обеспечит его связь с исполнителями, творческими коллективами и другими артистами. Компания-победитель должна будет найти сценариста концерта, балетмейстера и звукорежиссера.

Отмечается, что программа на сцене должна быть представлена в виде концертно-зрелищной постановки сквозного действия. Выступить на площади Сахарова должны вокальные и хореографические коллективы, а также артисты инструментального жанра. Вокалистов должно быть как минимум трое, хореографических коллективов — как минимум семь, артистов инструментального жанра — не менее пяти. Каждый номер будет длиться не менее трех минут. Ведущих должно быть как минимум трое. Для артистов установят гримерный шатер.

Кроме того, подрядчик обязан будет произвести несколько видеороликов к Дню города, используя символику Барнаула, Алтайского края и России. Продолжительность всего видеоряда — не менее 6 часов.

Компания-победитель также доставит, смонтирует и демонтирует на площади Сахарова всю необходимую аппаратуру, включая световое и видео- и звуковое оборудование. Он наймет режиссера видеотрансляции, не менее трех операторов, не менее двух видеоинженеров и техников, а также не менее четырех монтажников.

Когда определится подрядчик?

Закупка появилась на портале 11 июля, желающие смогут подавать заявки до 19 июля. Контракт вступит в силу с даты его подписания и будет действовать до 31 октября 2023 года.

Все мероприятия должны пройти в срок с 15 августа по 15 сентября. Именно в течение этого месяца должен состояться День города. Ранее мэр краевой столицы Вячеслав Франк говорил, что празднование Дня города планируется организовать 2 сентября. Однако эта дата пока предварительная.

А о каких мероприятиях еще известно?

Полноценной программы мероприятий пока нет. Однако о некоторых активностях, которые будут на день города, уже известно.

Главной площадкой станет площадь Сахарова, где будет концерт и спортивные состязания. На ул. Мало-Тобольской пройдет праздник "Барнаул. Путешествие со вкусом". Здесь будут зоны торговли, выставки, фотозоны, детская анимация, открытые кухни для мастер-классов, питания и торговли уличной едой. На барнаульском "Арбате" также пройдет выставка "Барнаул туристский".

Рядом, на "Старом базаре", состоится межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение – 2".

Кроме того, концерт пройдет и в парке "Лесная сказка". А на ул. 50 лет СССР, 12 и во Дворце культуры города Барнаула состоятся наградные мероприятия.

Планируется также и фестиваль национальных культур "Единой семьей живем в Барнауле", но по месте его проведения пока ничего неизвестно. Обязательной часть программы должен стать и традиционный конкурс красоты "Мисс Барнаул", но более подробная информация о нем также должна появиться позже.

Вечер закончится праздничным салютом на площади Сахарова в 22:00.