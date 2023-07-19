В мэрии Барнаула показали праздничные плакаты ко Дню города
Основные темы грядущего праздника – знания, творчество и успех
19 июля 2023, 14:04, ИА Амител
В мэрии Барнаула показали праздничные плакаты ко Дню города, который в этом году отметят 2 сентября. Изображения опубликованы в телеграм-канале горадминистрации.
Тематику плакатов разделили на три сферы: знания, творчество и успех с лозунгами "Город преподает!", "Город представляет!" и "Город заботится!"
Главный же девиз праздника – "Барнаул. Город талантливых и сильных людей!"
В мэрии отметили, что основной площадкой проведения праздничных мероприятий станет площадь Сахарова. На заседании градоначальник Вячеслав Франк поручил детально проработать программу всех запланированных мероприятий, чтобы создать яркий и запоминающийся праздник.
15:05:48 19-07-2023
Плакаты выполнены на высоком идейно-художественном уровне!