Основные темы грядущего праздника – знания, творчество и успех

19 июля 2023, 14:04, ИА Амител













Фото: t.me/barnaul_org

В мэрии Барнаула показали праздничные плакаты ко Дню города, который в этом году отметят 2 сентября. Изображения опубликованы в телеграм-канале горадминистрации.

Тематику плакатов разделили на три сферы: знания, творчество и успех с лозунгами "Город преподает!", "Город представляет!" и "Город заботится!"

Главный же девиз праздника – "Барнаул. Город талантливых и сильных людей!"

В мэрии отметили, что основной площадкой проведения праздничных мероприятий станет площадь Сахарова. На заседании градоначальник Вячеслав Франк поручил детально проработать программу всех запланированных мероприятий, чтобы создать яркий и запоминающийся праздник.