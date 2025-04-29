Трамп допустил, что может встать на сторону Украины

Американский президент заявил, что поменять его сторону могут действия Владимира Путина

29 апреля 2025, 21:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что может занять сторону Украины из-за действий России в ходе конфликта. Как сообщает РИА Новости, об этом американский лидер заявил в интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу.

"Не обязательно на сторону Зеленского, но на сторону Украины – да", – сказал Трамп в ответ на вопрос о том, могут ли действия президента РФ Владимира Путина поменять его позицию.

Он также отметил, что у него были трудности с украинским президентом Владимиром Зеленским, напомнив о его скандальном поведении в ходе встречи в Белом доме.

После встречи с Зеленским в Риме Трамп заявил, что украинский лидер "стал спокойнее", и оценил состоявшийся диалог положительно.