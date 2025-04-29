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Трамп допустил, что может встать на сторону Украины

Американский президент заявил, что поменять его сторону могут действия Владимира Путина

29 апреля 2025, 21:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что может занять сторону Украины из-за действий России в ходе конфликта. Как сообщает РИА Новости, об этом американский лидер заявил в интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу.

"Не обязательно на сторону Зеленского, но на сторону Украины – да", – сказал Трамп в ответ на вопрос о том, могут ли действия президента РФ Владимира Путина поменять его позицию.

Он также отметил, что у него были трудности с украинским президентом Владимиром Зеленским, напомнив о его скандальном поведении в ходе встречи в Белом доме.

После встречи с Зеленским в Риме Трамп заявил, что украинский лидер "стал спокойнее", и оценил состоявшийся диалог положительно.

США Россия украина Дональд Трамп

Комментарии 11

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Гость

21:14:24 29-04-2025

Двухвостка.

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Гость

21:22:00 29-04-2025

Он и встал давно. Ему нет веры.

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ЖИТЕЛЬ

21:40:06 29-04-2025

А ТРАМПОДОЛЕЦ чего не встаёт на сторону РОССИИ , когда зелёные били и бьют по МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ по КУРСКУ, БЕЛГОРОДУ, МОСКВЕ и другим городам РФ или ему зелёный не доложил ?????

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Гость

23:48:51 29-04-2025

Применение дронов на линии фронта приводит примерно к 70% всех потерь с обеих сторон. Это больше, чем потери от всех других видов оружия вместе взятых, включая танки, гаубицы, минометы и фугасные снаряды. У украинцев упала мотивация вступать в армию, а уклонение от призыва стало широко распространенным явлением.
Хотя дроны не заменят войска, набрать людей на должности операторов БПЛА гораздо проще, чем найти пехотинцев.
За счет расширенного применения беспилотников Украина рассчитывает ограничить прямые боевые действия и сократить потери живой силы.
Цель данной стратегии состоит в том, чтобы «блокировать большую часть фронта» и поддерживать ВСУ без помощи США, а со временем — «накрыть всю линию фронта» беспилотниками

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Гость

05:18:22 30-04-2025

Думается, что с самого начала на Украине всё спланировано и организовано Америкой. Если так, тогда зачем им кланяться, не по людски это.

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Гость

08:45:36 30-04-2025

Политическая прости меня .....................

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Гость

09:18:56 30-04-2025

Гость (08:45:36 30-04-2025) Политическая прости меня ........................ одни шкуры вокруг

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Musik

09:38:00 30-04-2025

Гость (09:18:56 30-04-2025) одни шкуры вокруг... а вы всё мышебратьев ищите?
финка. прибалты. грызуны. казахи. армяне.
блин, дык когда вы очнетесь от литрагии-то...

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ППШариков

10:09:00 30-04-2025

Балабол, он стоял, стоит и будет стоять на стороне Украины, а точнее против России..

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Гость

12:49:47 30-04-2025

За второе ухо боится

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Гость

13:02:30 30-04-2025

может встать на сторону Украины --- так Байден на ее стороне и стоял, получается Байден даже проиграв выборы нагнул Трампа

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