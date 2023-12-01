НОВОСТИОбщество

Продолжительность жизни россиян по итогам 2023 года должна составить около 74 лет

Президент России сказал, кого необходимо благодарить за такую рекордную продолжительность жизни

01 декабря 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

"Слаженная, ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни", – обратился президент к участникам медицинского конгресса "Национальное здравоохранение".

Ранее сообщалось, что ожидаемая продолжительность жизни россиян вырастет до 79,8 года в 2045 году. При этом женщины будут жить дольше мужчин на восемь лет.

Фото: pxhere.com

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НОВОСТИЗдоровье
Владимир Путин рекорды

Комментарии 22

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гость

16:50:15 01-12-2023

"Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет" "Ожидаемая" и "составит" - какие понятия не разнозначные или если правительство ожидало то статистика точно составит. Я вот ожидал доход, а получил расход:)

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...

17:07:05 01-12-2023

Такая же песня была перед повышением возраста выхода на пенсию. И быстренько-пока россияне не обчухались-возраст подняли... А закон о бесплатном валежнике мурыжили 4 года и сделали так что хрен ты что получишь

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Юрий

17:12:54 01-12-2023

При этом мужчины не доживают до пенсии

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Гость

18:38:21 01-12-2023

Юрий (17:12:54 01-12-2023) При этом мужчины не доживают до пенсии... В большинстнстве своём, это вина самих мужчин - алкоголь, курение, наплевательское отношение к своему здоровью и т.д.

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Гость

20:08:32 01-12-2023

Гость (18:38:21 01-12-2023) В большинстнстве своём, это вина самих мужчин - алкоголь, ку... Так вон оно что... во всем мы сами виноваты....

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Гость

20:13:37 01-12-2023

Гость (20:08:32 01-12-2023) Так вон оно что... во всем мы сами виноваты....... А кто? Дедушка Ленин? Кто вам водку и пиво заливакет в глотку? Кто вас курить заставляет? Или не пускает на мед.осмотры?

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гость

17:37:29 01-12-2023

это по бумагам так выросла,только не стыковочка получается,население то уменьшается не смотря даже на раздачу паспортов всем подряд

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Гость

17:57:48 01-12-2023

Кому вы врёте? У меня в этом году 8 (ВОСЕМЬ) знакомых людей ушли из жизни . Старшему було 61 год. Это только мои знакомые. Достала эта брехня.

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Гость

18:39:24 01-12-2023

Гость (17:57:48 01-12-2023) Кому вы врёте? У меня в этом году 8 (ВОСЕМЬ) знакомых людей ... А мои знакомые живут до 90 лет. Что такое среднее арифметическое вы же знаете?

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Гость

20:14:42 01-12-2023

Гость (18:39:24 01-12-2023) А мои знакомые живут до 90 лет. Что такое среднее арифметиче... Опять странные комментаторы. Минусовать ФАКТ, что люди доживают до 90 лет. Зависть у вас, алкашей? Что вы дохнете, а нормальные люди живут.

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гость

00:55:03 02-12-2023

Гость (20:14:42 01-12-2023) Опять странные комментаторы. Минусовать ФАКТ, что люди дожив... Как говорил твой бог-чем безумней ложь,тем больше в нее верят ,так это уже не проходит,по простой причине-люди верят своим глазам,а не бреду фантазера

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Гость

14:45:52 02-12-2023

гость (00:55:03 02-12-2023) Как говорил твой бог-чем безумней ложь,тем больше в нее веря... Вот вы и верите, что мрете, потому что злые дяди в правительстве вам сопли не вытирают. А мрете вы из-за СЕБЯ. Из-за того, что здоровье не бережете, что запиваетесь, курите, едите что попало, не лечитесь вовремя и т.д. Но вам же проще кого-то обвинить, а не себя. Инфантилы.

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гость

21:43:11 02-12-2023

Гость (14:45:52 02-12-2023) Вот вы и верите, что мрете, потому что злые дяди в правитель... методичку поменяй,а то повторяешься уже со своим бредом(для убогих-пить-курить уже основная масса населения давно этим не занимается по причине ограниченных ресурсов,питание-вопрос конечно глупый,а какая организация обязана следить за качеством продуктов?,про лечение-не подскажешь кто проводил оптимизацию медицины,а это все народ во всем виноват,так тоже заезженная сказка про хорошего царя и плохих бояр )

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Гость

20:15:19 01-12-2023

Гость (17:57:48 01-12-2023) Кому вы врёте? У меня в этом году 8 (ВОСЕМЬ) знакомых людей ... Алкашня. Вот и мрёте.

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Гость

12:32:48 02-12-2023

Гость (20:15:19 01-12-2023) Алкашня. Вот и мрёте.... Тупое животное, по твоему мнению все, кто умер- алкашня?

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Гость

18:35:40 01-12-2023

А если дольше расчётного прожил,что усыплять будут за счёт ПФР?😉😁

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Гость

18:43:22 01-12-2023

Есть ложь, есть "сладкая" ложь, а ещё есть статистика. Вот её народу и втюхивают на протяжении 23 лет.

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Гость

19:12:53 01-12-2023

"Продолжительность жизни россиян по итогам 2023 года должна составить около 74 лет". Должна, НО не обязана. А если серьёзно, старики реально живут, доживают до деменции, а молодые мрут, в том числе ухаживающие за этими стариками без поддержки гос-ва. Это очень большая проблема, просто трагедия, не дай Бог такое дожитие. По данным статистики, стариков, нуждающихся в постоянной опеке у нас около 8 млн., а пансионаты исчисляются в тысячах, причем, хороший пансионат обычный человек не потянет, очень дорого, да и мало хороших.

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Гость

23:50:35 01-12-2023

что люди доживают до 90 лет. Зависть у вас, алкашей?------- да чему уж там завидовать, разве это жизнь... мучение одно и для них, и для окружающих.

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Гость

14:52:03 02-12-2023

Гость (23:50:35 01-12-2023) что люди доживают до 90 лет. Зависть у вас, алкашей?------- ... Ничего подобного. У нас бабушка умерла в 99 лет. До последнего сама и в магазин ходила, и погулять, и в церковь. Сама себе готовила, уборку делала и т.д. В ясном уме и памяти была. Никого она не мучила и сама не мучилась. А кто-то с молодости мозг выедает окружающим. Это не от возраста, а от человека зависит.

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Гость

11:53:34 02-12-2023

Сама придумала,сама обиделась...

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Гость

18:12:29 02-12-2023

Наглые лицемерные лгуны. Из нашего класса 30человек 68 летних мужчин осталось 25 %.

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