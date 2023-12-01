Продолжительность жизни россиян по итогам 2023 года должна составить около 74 лет

Президент России сказал, кого необходимо благодарить за такую рекордную продолжительность жизни

01 декабря 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

"Слаженная, ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни", – обратился президент к участникам медицинского конгресса "Национальное здравоохранение".

Ранее сообщалось, что ожидаемая продолжительность жизни россиян вырастет до 79,8 года в 2045 году. При этом женщины будут жить дольше мужчин на восемь лет.