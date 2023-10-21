В 2045 году россияне будут в среднем жить по 80 лет
Ожидаемая продолжительность жизни женщин будет заметно выше, чем у мужчин
21 октября 2023, 10:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Ожидаемая продолжительность жизни в РФ вырастет до 79,8 года в 2045 году, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Росстата.
Отмечается, что женщины на тот момент в среднем будут жить 83,24 года, а мужчины – 75,89 года. Прогноз не учитывает население в новых регионах.
В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни составит 73,1 года.
10:14:49 21-10-2023
"Свежо питание, да сердца с трудом ". На молоке, которое не прокисает, на сыре, который не плеснивеет, на химозной курятине.... и прочих зверствах импортозамещателей
10:42:05 21-10-2023
А я к 2050 выучу 18 языков и стану одним из богатейших людей на Марсе
11:54:22 21-10-2023
Когда статистика засекречена, то можо написать и сто лет.
13:32:35 21-10-2023
к 2050... яонцы, например, уже столько живут... как классно обещать то, за что отвечать не придется
14:30:18 21-10-2023
Маловато будет.
15:31:07 21-10-2023
конееечно. а че не до ста сразу. с такой медициной-то.
15:47:00 21-10-2023
А будут ли россияне в 2045 году?
16:05:14 21-10-2023
После того, как узнала, что такое деменция, слово "долголетие" для меня звучит страшно. Человек с больной психикой может доживать(существовать физически) лет 10-15,при хорошем уходе и до 100 лет доживет. Только вот у родственников жизнь нормальная закончится. Другую статистику читала, что через лет 30 в мире будет "эпидемия" деменции, да и сейчас уже их много, ещё и ковид поспособствовал-сильно он сосудистую систему портит. Не дай Бог никому такого долголетия. Главное здесь качество, а не количество!!!
19:00:01 21-10-2023
Недавно был комент про тупых барнаульцев, пишущих коменты.. И тогда, и сейчас поддержу их.
19:33:02 21-10-2023
Гость (19:00:01 21-10-2023) Недавно был комент про тупых барнаульцев, пишущих коменты.. ... Правильно. Своих надо поддерживать)))
23:06:22 21-10-2023
Гость (19:00:01 21-10-2023) Недавно был комент про тупых барнаульцев, пишущих коменты.. ... Поддержи. Кукареканьем...
06:57:21 23-10-2023
Ожидаемая продолжительность жизни женщин будет заметно выше, чем у мужчин. Правильно этим надо друг-другу сказать больше.
08:55:58 23-10-2023
А может сразу до 180 ?Зачем мелочиться?Там ,поди уж ,под эту брехню затевают новое повышение пенсионного возраста?С них станется.Да ,в мире люди живут и доживают до столь почтенных цифр,но только не у нас .При таком отношении и при таких жутких условиях нам никогда не достичь провозглашённого.