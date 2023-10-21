В 2045 году россияне будут в среднем жить по 80 лет

Ожидаемая продолжительность жизни женщин будет заметно выше, чем у мужчин

21 октября 2023, 10:05, ИА Амител

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Ожидаемая продолжительность жизни в РФ вырастет до 79,8 года в 2045 году, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Росстата.

Отмечается, что женщины на тот момент в среднем будут жить 83,24 года, а мужчины – 75,89 года. Прогноз не учитывает население в новых регионах.

В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни составит 73,1 года.