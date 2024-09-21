Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 21 сентября
Закупиться едой можно будет по шести адресам
21 сентября 2024, 09:30, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org
Продовольственные ярмарки проведут в Барнауле в субботу, 21 сентября, сообщается на сайте мэрии.
Закупиться доступной едой можно будет с 10:00 до 14:00 на шести площадках:
- пр. Ленина, 71 (у ТЦ "Россия");
- ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
- площадь Народная;
- ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- пр. Красноармейский, 36 (на площадке перед бар-рестораном "Опера");
- ул. Чайковского, 21а (р.п. Южный, площадь перед ДК "Южный").
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 14 сентября. На них жители города потратили 3,5 млн рублей.
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