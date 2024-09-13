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ФАС проанализирует цены на хлеб в России

В ведомстве предупредили, что необоснованно поднимать их нельзя

13 сентября 2024, 09:32, ИА Амител

Хлеб / Фото: pxhere.com/ru/photo/37794
Хлеб / Фото: pxhere.com/ru/photo/37794

Федеральная антимонопольная служба России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла. Цель – отслеживать цены на эту продукцию, пишет РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, будет проанализирована экономическая обоснованность оптовых и отпускных цен на эти товары. От производителей требуют сообщать о каждом намерении повысить отпускные цены на продукцию до конца текущего года.

В ФАС предупредили, что если цены будут необоснованно расти, это станет поводом для применения мер антимонопольного регулирования.

цены Продукты

Комментарии 8

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Гость

10:39:08 13-09-2024

Прежде чем анализировать хлеб, нужно его в России найти. На прилавках мучные изделия не похожие на хлеб абсолютно.

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Гость

11:03:51 13-09-2024

Гость (10:39:08 13-09-2024) Прежде чем анализировать хлеб, нужно его в России найти. На ... И ПАЛЬМУ НАВТЫКАЛИ -КУДА КАТИМСЯ??? В ИЗДЕЛИЯХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ "РУССКИЙ ХЛЕБ" СПЛОШНАЯ ПАЛЬМА В ТАК НАЗЫВАЕМОМ "ХЛЕБЕ"!!!!!!!!!! КУДА СМОТРИТ РОСПОТРЕБНАДЗОР???????? КАК ТАКОЕ ДПУСТИМО СТАЛО? УМЕНЬШИТЬ НАСЕЛЕНИЕ??? ВЕДЬ ПАЛЬМА ВЫЗЫВАЕТ САМЫЕ СТРАШНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ!

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Гость

10:56:00 13-09-2024

1 кг - более 100 рублей, ну и это нормально....считать то ведь ни кто не умеет.

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Гость

12:00:26 13-09-2024

Ничего сложного пеките сами. 10минут замесили часа два подождали и 30минут выпекли. Булка 20₽ получается

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Гость

15:58:35 13-09-2024

Гость (12:00:26 13-09-2024) Ничего сложного пеките сами. 10минут замесили часа два подож... Гость, время - деньги! Если заморачиваться на твоих жизненных приблудах, то жизни не хватит. Этим можно будет заниматься в Божьем Раю, где жизнь будет вечной, без воин, фабрик, заводов и прочих обузных хомутов.

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Гость

15:52:54 13-09-2024

К этой беззубой шарашки, нет никакого доверия.

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Гость

16:54:16 13-09-2024

И это правильно. Явно тысячи производителей хлеба вступают в сговор. Это же не кристальной честности нефтяные магнаты, тем более не друганы самого.

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Гость

16:41:03 14-09-2024

Хлеб кушать невозможно, какой бы фирмы невзял. А цены бешанные, и не только на хлеб. Рыба гнеёт с головы, так и у нас идёт по жизни. Умничают только в свою пользу и деньги грибут в свой карман. 50 лет назад работали на государство, сейчас всё частное. Прошли 3 месяца стажировки и уже проффесионалы во всём. И так на всех уровнях. И ни стыда и ни совести.

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