ФАС проанализирует цены на хлеб в России

В ведомстве предупредили, что необоснованно поднимать их нельзя

13 сентября 2024, 09:32, ИА Амител

Хлеб / Фото: pxhere.com/ru/photo/37794

Федеральная антимонопольная служба России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла. Цель – отслеживать цены на эту продукцию, пишет РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, будет проанализирована экономическая обоснованность оптовых и отпускных цен на эти товары. От производителей требуют сообщать о каждом намерении повысить отпускные цены на продукцию до конца текущего года.

В ФАС предупредили, что если цены будут необоснованно расти, это станет поводом для применения мер антимонопольного регулирования.