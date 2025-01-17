Проект реновации Потока поставил на "стоп" строительство суперузкого дома

Участок, где запланировали строительство, находится в окружении аварийных домов

17 января 2025, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. 1-й Западной, 8 / Фото: "Мастерская Золотова"

Восьмиэтажный дом-"пластину" с подземной парковкой запроектировали на ул. 1-й Западной, 8. Площадка располагается в застроенном квартале, который частично попадает в проект комплексной застройки Потока. По соседству находятся аварийные дома, ожидающие сноса и расселения. Именно из-за будущей реновации микрорайона проект ЖК не был согласован.

Участок с перспективами

Дом запроектирован небольшим – внутри будет всего 32 квартиры, рассчитанные на проживание 62 человек. Архитектор и автор проекта Владимир Золотов предложил необычное решение первого этажа: здесь разместят парковку на восемь машино-мест. Дополнительно под домом предусмотрен паркинг на 14 мест.

Объект планируют построить из кирпича, отделка первых этажей – фактурный кирпич, верхние – штукатурка. Участок, где готовятся возвести дом, огорожен: сейчас здесь выносят инженерные сети.

Участок строительства / Фото: "Мастерская Золотова"

"Аварийный дом, который располагался на площадке, был газифицирован, дом исчез, а трубы остались. Чтобы освободить площадку, газопровод был вынесен, и освободилось место для строительства", – отметил Владимир Золотов.

По соседству с будущим домом располагается участок, который не вымежеван и заброшен. Застройщик (компания "Западное" Юрия Погуляева) планировал его оформить и использовать, однако пока это у него не получается.

"В дальнейшем, считаю, здесь возможно разместить или благоустройство, или жилой объект. Пока территория резервная", – отметил Владимир Золотов.

Во власти реновации

Отчасти из-за стесненного участка дом получился узким: его ширина около 11 метров. На это обратили внимание члены градсовета. Владимир Золотов пояснил, что пока существующие размеры площадки не позволяют "посадить" более крупный объект.

Также внимание комиссии привлекли парковочные места, расположенные всего в 4,5 метра от существующего дома, отсутствие технического или нежилого этажа между первым уровнем (где будут располагаться парковки) и квартирами.

Начальник управления по строительству и архитектуре администрации Октябрьского района Анна Касатова заметила, что квартал частично попадает в программу комплексного развития Потока.

Один из домов, примыкающих к участку, уже расселен и будет снесен. Жильцы второго в феврале должны решить, попадет ли их дом под расселение.

"Рассматривалось ли участие в КРТ (комплексное развитие территории. – Прим. ред.) каким-то образом, чтобы застройка велась комплексно?" – спросил специалист.

Вместо Владимира Золотова ответил первый вице-мэр Андрей Федоров. Он предложил заказчику и архитектору обсудить будущее дома совместно со специалистами администрации. А пока проект решено отклонить.

"Насколько мне известно, он не попадает [в границы КРТ]. Тем не менее вопрос организации строительной площадки, вопрос плотности застройки необходимо решить. Есть предложение еще раз собраться, посмотреть с точки зрения КРТ. Может, нам стоит, пока не поздно, переосмыслить эту территорию и резервный участок", – резюмировал он.