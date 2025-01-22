Проезд от Крутихи до Славгорода открыли в связи с улучшением погоды

Однако водителей просят быть предельно осторожными

22 января 2025, 18:17, ИА Амител

Фото: Julian Wirth / unsplash.com

В Алтайском крае открыли проезд от Крутихи до Славгорода. Как сообщили в Минтрансе региона, это стало возможным благодаря улучшению погодных условий.

"В настоящее время движение по всем региональным дорогам осуществляется в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Тем не менее водителей призвали быть предельно осторожными. В министерстве отметили, что необходимо соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и держаться на безопасной дистанции.

Ранее из-за метели и сильного шквалистого ветра на дороге возникла плохая видимость.

21 января в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за метелей и усиления ветра до 30 м/с. Сутки 22 января и в ночь на 23-е в регионе также ожидаются осадки.