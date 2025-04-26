Проезд по алтайской трассе ограничили из-за резкого подъема воды

Есть при этом альтернативный проезд

26 апреля 2025, 22:31, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Крутихинском районе Алтайского края ограничили проезд по автодороге Волчно-Бурлинское – Московский для всех видов транспорта, сообщили в телеграм-канале регионального Министерства транспорта.

"На восьмом километре трассы произошел резкий подъем воды. Альтернативный проезд осуществляется по дороге Долганка – Волчно-Бурлинское", – говорится в сообщении.

Также по-прежнему действует ограничение для проезда транспорта с массой более пяти тонн на дороге Вознесенский – Березовка – Макарово – Ивановка в Шелаболихинском районе, напомнили в пресс-службе.