Проезд по алтайской трассе ограничили из-за резкого подъема воды
Есть при этом альтернативный проезд
26 апреля 2025, 22:31, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Крутихинском районе Алтайского края ограничили проезд по автодороге Волчно-Бурлинское – Московский для всех видов транспорта, сообщили в телеграм-канале регионального Министерства транспорта.
"На восьмом километре трассы произошел резкий подъем воды. Альтернативный проезд осуществляется по дороге Долганка – Волчно-Бурлинское", – говорится в сообщении.
Также по-прежнему действует ограничение для проезда транспорта с массой более пяти тонн на дороге Вознесенский – Березовка – Макарово – Ивановка в Шелаболихинском районе, напомнили в пресс-службе.
Комментарии 0