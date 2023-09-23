Названы причины рекордно низкой явки на выборах губернатора Алтайского края

По итогам голосования явка в регионе составила 31,06% – это самый низкий результат в стране

23 сентября 2023, 18:15, ИА Амител

Выборы-2023 / Фото: Екатерина Смолихина

В Алтайском крае прошли губернаторские выборы, на которых более чем с 76% голосов победил Виктор Томенко, но явка оказалась самой низкой по стране – 31,06%. Почему так случилось, объяснил профессор АлтГУ и председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки Юрий Чернышов, пишет "Алтапресс".

По словам ученого, одна из причин столь низкой явки заключается в том, что на выборах не было кандидатов с привлекательной политической программой или хотя бы с запоминающейся личностью.

"Политтехнологии, на мой взгляд, местами были избыточны. Сам подбор "конкурентов", конечно, вызывал улыбку, особенно когда они, как по расписанию, стали снимать свои кандидатуры в пользу губернатора. При этом не получила доступа к выборам Мария Прусакова (КПРФ), которая как раз и могла бы придать им хоть какую-то интригу (хотя и с призрачными шансами на победу)", – сказал Чернышов.

Еще одна причина низкой явки – отсутствие гражданского самосознания. По словам профессора, люди не шли голосовать с мнением, что "все за нас уже решено" и "нет реального выбора". А "отрицательный рейтинг" у Томенко оказался не слишком высокий, и поэтому выразить свое несогласие пришли немногие.

Также свою роль в снижении явки могли оказать недоработки партий и кандидатов – например, Сергей Булаев (ЛДПР) признал, что в некоторых районах именно они с командой не привели достаточно избирателей.

Кроме того, как отмечали в краевом избиркоме, на явку могли негативно повлиять и фейки о том, что на участках избирателей будут поджидать судебные приставы и вручать повестки.