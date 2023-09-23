Названы причины рекордно низкой явки на выборах губернатора Алтайского края
По итогам голосования явка в регионе составила 31,06% – это самый низкий результат в стране
23 сентября 2023, 18:15, ИА Амител
В Алтайском крае прошли губернаторские выборы, на которых более чем с 76% голосов победил Виктор Томенко, но явка оказалась самой низкой по стране – 31,06%. Почему так случилось, объяснил профессор АлтГУ и председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки Юрий Чернышов, пишет "Алтапресс".
По словам ученого, одна из причин столь низкой явки заключается в том, что на выборах не было кандидатов с привлекательной политической программой или хотя бы с запоминающейся личностью.
"Политтехнологии, на мой взгляд, местами были избыточны. Сам подбор "конкурентов", конечно, вызывал улыбку, особенно когда они, как по расписанию, стали снимать свои кандидатуры в пользу губернатора. При этом не получила доступа к выборам Мария Прусакова (КПРФ), которая как раз и могла бы придать им хоть какую-то интригу (хотя и с призрачными шансами на победу)", – сказал Чернышов.
Еще одна причина низкой явки – отсутствие гражданского самосознания. По словам профессора, люди не шли голосовать с мнением, что "все за нас уже решено" и "нет реального выбора". А "отрицательный рейтинг" у Томенко оказался не слишком высокий, и поэтому выразить свое несогласие пришли немногие.
Также свою роль в снижении явки могли оказать недоработки партий и кандидатов – например, Сергей Булаев (ЛДПР) признал, что в некоторых районах именно они с командой не привели достаточно избирателей.
Кроме того, как отмечали в краевом избиркоме, на явку могли негативно повлиять и фейки о том, что на участках избирателей будут поджидать судебные приставы и вручать повестки.
18:32:04 23-09-2023
Какой уровень жизни такое и доверие власти
06:37:30 24-09-2023
... (18:32:04 23-09-2023) Какой уровень жизни такое и доверие власти... Это главная причина. Бытие определяет сознание
18:51:44 23-09-2023
При чем тут отсутствие самосознания? Самосознание как раз есть - и народ его выразил, массовой неявкой. Других способов выразить свое мнение у народа, увы, не осталось. Явка на самом деле показывает реальный процент поддержки каждого кандидата населением, а вам, господа, пора бы научиться смотреть правде в глаза и перестать врать самим себе.
19:15:13 23-09-2023
Гость (18:51:44 23-09-2023) При чем тут отсутствие самосознания? Самосознание как раз ес... так врут они нам, а не себе. сами то они все понимают и плевать они хотели на наше мнение
19:34:19 23-09-2023
Гость (18:51:44 23-09-2023) При чем тут отсутствие самосознания? Самосознание как раз ес... Они прекрасно это понимают, что такой низкий процент явки на выборы и есть вотум недоверия к выдвинутым кандидатам, так и власти в целом.
21:24:46 23-09-2023
Гость (18:51:44 23-09-2023) При чем тут отсутствие самосознания? Самосознание как раз ес... Как то слабо у с фантазией по определению причин неявки...
22:45:30 23-09-2023
Гость (18:51:44 23-09-2023) При чем тут отсутствие самосознания? Самосознание как раз ес... Даже ГОРДОСТЬ за Алтайский край , что это самый низкий результат в стране . Это же не самый низкий результат по стране в плохом .
00:06:59 24-09-2023
Гость (22:45:30 23-09-2023) Даже ГОРДОСТЬ за Алтайский край , что это самый низкий резул... Т.е. не все зомбированные
19:12:19 23-09-2023
31% это всё что смогла притянуть за уши фокусница Акимова. Реально не больше 3,1% набралось участников этого "праздника-жизни"
07:13:21 24-09-2023
Гость (19:12:19 23-09-2023) 31% это всё что смогла притянуть за уши фокусница Акимова. Р... Когда я пришел голосовать около 12 часов дня, в зале для голосования был я один из избирателей.Когда проголосовал и выходил из зала , встретил ещё одного старика,как я, возрастом примерно 75+, на листочке, где записаны фамилии избирателей, было две росписи избирателей, моя - третья.В общем, печально всё.Да и люди понимают, что отсутствие графы "против" всех, снятие требования , чтоб явка была не менее хотя бы 50+1%, вообще лишает выбора.Вот народ и перестаёт ходить на выборы, хотя по идее выборы 0 единственный шанс электората как-то повлиять на власть.
14:51:16 24-09-2023
Гость (07:13:21 24-09-2023) Когда я пришел голосовать около 12 часов дня, в зале для го... Голосовал в 19:30. На странице выдачи бюллетеней я тоже был третий, страницу не закрывали. Всего на странице 40-50 избирателей, явка 6-8%.
19:24:50 23-09-2023
Полностью поддерживаю предыдущие комментарии. Голосовать не за что и не за кого .
19:34:41 23-09-2023
Были бы реальные кандидаты, кроме Томенко, была бы явка
19:45:28 23-09-2023
Зарплаты в реалии а не на бумаге ниже плинтуса. какое может быть доверие?
19:58:09 23-09-2023
уик плохо работали,даже на подъезды не повесили объявления о месте голосования,пример уик25 г.Барнаул,многие жители или забыли где находится участок или,реально,не знали
01:10:41 24-09-2023
Гость (19:58:09 23-09-2023) уик плохо работали,даже на подъезды не повесили объявления о... Хотели бы, но забыли: где, куда,почему, зачем и за кого...и чё?
16:45:13 24-09-2023
Гость (19:58:09 23-09-2023) уик плохо работали,даже на подъезды не повесили объявления о... Да не хотят они чтобы много приходило людей, власть устраивает явка в 30%, кто поддерживают власть те и ходят, кто не поддерживают те пусть не появляются, а то результат будет не в их пользу.
20:12:26 23-09-2023
76% от 31% = 23% реальная подддержка действующего губернатора если бы просидевшие дома 69% соизволили пошевелиться, результат мог бы быть другой
05:38:14 24-09-2023
Гость (20:12:26 23-09-2023) 76% от 31% = 23% реальная подддержка действующего губернатор... просидевшие дома бараны, считают, что так выразили своё "фи" власти. Да чхать власть на их позицию хотела. Это же бараны.
11:46:24 24-09-2023
Гость (05:38:14 24-09-2023) просидевшие дома бараны, считают, что так выразили своё "фи"... Власть чихать хотела, да. И уже давно, тут вы правы...
20:19:09 23-09-2023
Ещё спишите низкий процент на то что была хорошая погода и всё поехали копать картошку, вместо выборов.
20:36:10 23-09-2023
Опять выкрутились.
03:23:57 24-09-2023
! Выкрутились. (20:36:10 23-09-2023) Опять выкрутились.... сами для себя
20:38:58 23-09-2023
А не из за того что один из кандидатов вел агресивную выборную компанию, заангажировав армию студентов и старушек?
21:37:39 23-09-2023
Будем объективным? Явка была бы вовсе катастрафической, если бы не загоняли бюджетников при помощи административного ресурса. Причина? Вообще-то в тотально не недоверии, а В НЕВЕРИИ, что наш многострадальный край может достичь приличного уровня жизни. Апатия, безразличие и привычка рассчитывать исключительно на себя.
23:53:59 23-09-2023
Алексец (21:37:39 23-09-2023) Будем объективным? Явка была бы вовсе катастрафической, если... Это точно. Пусть господин губернатор скажет спасибо за свою победу бюджетникам, которых гнали на выборы
01:49:28 24-09-2023
Алексец (21:37:39 23-09-2023) Будем объективным? Явка была бы вовсе катастрафической, если... Хватит гнать пургу про бюджетников! В течение 34 лет нахожусь нас госслужбе и НИ РАЗУ за все это время никто никуда не гнал и ни к чему не принуждал.
13:23:02 24-09-2023
Гость (01:49:28 24-09-2023) Хватит гнать пургу про бюджетников! В течение 34 лет нахожус... бюджетник бюджетнику рознь, может вы чиновник какой. А учителей заставляли регистрироваться на госуслугах и голосовать заранее, всех врачей проверяли каждые три часа кто проголосовал. Работаю в школе 22 года, уже 3-4 выборы так, до этого не дергали.
17:48:13 24-09-2023
Гость (13:23:02 24-09-2023) бюджетник бюджетнику рознь, может вы чиновник какой. А учите... Я врач,никто меня не гнал и не проверял,голосовал сам онлайн
14:03:18 24-09-2023
Гость (01:49:28 24-09-2023) Хватит гнать пургу про бюджетников! В течение 34 лет нахожус... брехун
22:03:45 23-09-2023
Явка в регионе составила 31,06%. Неправда. 8-9% максимум. Остальное дописки- приписки....Народ умнеет, все видит и все понимает.
05:40:26 24-09-2023
Гость (22:03:45 23-09-2023) Явка в регионе составила 31,06%. Неправда. 8-9% максимум. Ос... народ глупеет. Партия власти заинтересована в низкой явке. А бараны и рады.
22:53:49 23-09-2023
Это же великолепно , так организованно не участвовали в выборах , прекрасный показатель организованности людей . Можно даже завидовать способности организоваться в своём неучастии . Эти же люди могут равно организоваться чтоб в чём-то участвовать , также организованно . Молодцы .
23:34:12 23-09-2023
Интересно , что в партии Единая России в отношении ВЕРНОСТИ СВОЕЙ ПАРТИИ ? ВЕРНЫЙ -ая, -ое; -рен, -рна -рно; верны и верны. 1. Соответствующий истине, действительности, обстановке; правильный, точный. 2. Не вызывающий сомнения в своей надёжности; несомненный, очевидный. ( Выбор членов партии Единая Россия в отношении Томенко это было правильно , точно , соответствовало истине , действительности , обстановке , его кандидатура не вызывала никаких сомнений ? У членов партии выбор в отношении Томенко был ВЕРНЫМ СВОЕЙ ПАРТИИ ? )
23:58:33 23-09-2023
Гость (23:34:12 23-09-2023) Интересно , что в партии Единая России в отношении ВЕРНОСТИ ... Верно это не означает как все , всем может показаться что ядовитые ягоды можно кушать , но покушав их умрёшь , кто-то ведь должен заботиться что вообще нельзя кушать ядовитых ягод если верный-то ?
02:43:54 24-09-2023
Я бы с удовольствием сходил на выборы. А за кого голосовать? Цирк уехал, а клоуны отстали ?
07:00:35 24-09-2023
Когда бензин будет 20рублей????
07:01:01 24-09-2023
Людям стало плевать кто при строится к бюджетной кормушке!
07:04:51 24-09-2023
Не за кого голосовать было. И самое интересное почему на балетных нету графы против всех. Это наверно шаг такой
14:59:47 24-09-2023
Андрей (07:04:51 24-09-2023) Не за кого голосовать было. И самое интересное почему на бал... Отсутствие графы "против всех" нарушает права избирателей, их обязывают голосовать за неугодных кандидатов при свободных выборах по Конституции.
07:22:11 24-09-2023
Как всегда проыонация
07:24:22 24-09-2023
Я голосовал в 18 часов в воскресение. На странице, где моя фамилия, я был первый
08:39:11 24-09-2023
Народ просто лениться ходить на выборы, а значит и так всё устраивает, что показывает удовлетворенность действующей политикой государства в целом и губернатора в частности, а значит 69% неявившихся можно смело отдать в поддержку Томенко. С протянутой рукой никто на улице в лохмотьях никто не сидит, значит все сыты, одеты, у всех желающих по машине в семье, как минимум. Кого не устраивает жизнь на Алтае, уже уехали давно и неплохо устроились на новых местах- у нас всё таки страна возможностей.
12:42:31 24-09-2023
Гость (08:39:11 24-09-2023) Народ просто лениться ходить на выборы, а значит и так всё у... Вы можете сколько угодно успокаивать себя такими мантрами, это ничего не изменит. Народ сказал вам свое фе - и вы это прекрасно понимаете, а главное - это понимают в Кремле. И вы это знаете и боитесь этого до дрожи в коленках и уже не в силах скрывать свой страх - вся кампания об этом просто кричала, за что отдельное спасибо политтехнологам с нерусскими именами (где вы их только выкопали?), сдали они вас с потрохами. Но шанс у вас еще есть - подтяните штанишки и начинайте работать на благосостояние края, а не на его окончательное разорение. Вдруг получится удивить народ?
10:20:13 24-09-2023
31% Это - все подневольные бюджетники и плюс старушки.
10:24:45 24-09-2023
А я считаю, что если ты гражданин своей страны, ты ОБЯЗАН участвовать в Выборах! И это надо закрепить в Конституции. Но это сделать видать не выгодно кому то... чтобы потом не ныть, что за всех все решено.
17:54:13 24-09-2023
Гость (10:24:45 24-09-2023) А я считаю, что если ты гражданин своей страны, ты ОБЯЗАН уч... вопрос глупый-а если нет не одной реальной кандидатуры за кого можно проголосовать и за кого тогда крестик ставить если обязуют всех ходить?
10:39:49 24-09-2023
А люди картошку копали в сёлах успевали пока дождя нет погода в этом году не балует некогда голосовать
12:34:24 24-09-2023
Юрий (10:39:49 24-09-2023) А люди картошку копали в сёлах успевали пока дождя нет погод... Вот уже всё сделали, чтобы люди голосовали... и три дня выборов, и можно онлайн голосовать, и с утра до вечера, и участок свой избирательный можно узнать спокойно. Правильно выше написали: те, кто не пришёл - всем довольны!
11:40:46 24-09-2023
Про выборы больше комментариев, чем во всех остальных темах, вместе взятых. Это у них такой новый тренд - голосовать после выборов?
14:55:37 24-09-2023
Гость (11:40:46 24-09-2023) Про выборы больше комментариев, чем во всех остальных темах,... " Все хвастаются , что не пошли в магазин покупать испорченных продуктов , а вот некоторые , три из десяти человек , всё-таки сходили в магазин и выбрали из испорченных продуктов по рекомендации будто можно употребить , и преподносили себя перед отказавшимися это брать что умно и очень хитро всех обставили .... Если непригодно , значит непригодно , чего уж там выдумывать . " Прям как ШАМПУНЬ у которого истёк срок годности ещё в 2000 году , опасно таким мыться . Ну если непригодно , зачем это выставлять на ветрину , зачем из непригодного чего-то выбирать ....
15:06:49 24-09-2023
Гость (11:40:46 24-09-2023) Про выборы больше комментариев, чем во всех остальных темах,... Этот вопрос относится больше к Акимовой и тем, кто устраивал подобное.
12:03:27 24-09-2023
Ходят на выборы- плохо, не ходят на выборы - плохо, дождь идёт - плохо, нет дождя - плохо... Да когда же вам "хорошо-то" настанет. Пришло бы больше на выборы, если бы было меньше дурацкой агитации. Политтехнологи были чужие и не учли ментальности сибиряков, представив Томенко в образе спасителя Алтайского края. Народ и ответил молчаливым несогласием, повернувшись к нему спиной. Тяжело теперь ему будет улыбаться на народ без доверия. Ну, пусть закаляется. Думаю, что скоро переедет от нас.
20:53:52 24-09-2023
Гость (12:03:27 24-09-2023) Ходят на выборы- плохо, не ходят на выборы - плохо, дождь ид... ему пофиг, а народ его заслужил.
14:06:40 24-09-2023
кому нужны такие выборы без выбора, не помог даже массовый "сгон" бюджетников, шоу продолжается, было бы очень смешно, но почему-то грустно и противно.
14:14:53 24-09-2023
явка в регионе составила 31,06% ---------------Да ну нах.., 15%, не больше.
16:12:39 24-09-2023
Конечно, итог ясен в пользу действующего.. Я не знаю, что он улучшил в крае? Живём как обычно в числе худших регионов.
21:47:15 24-09-2023
Главное лозунг выдал ,Алтайский край вперёд ,ну значит и пойдём вперёд .
21:39:06 24-09-2023
Если бы на избирательном участке , каждому наличными выдавали по 10 000 рублей , явка была бы 99% .
01:27:55 25-09-2023
Гость (21:39:06 24-09-2023) Если бы на избирательном участке , каждому наличными ... " Так и скажите , не умеют организовывать людей , потому и явка была маленькой . По моему разумению нормальный результат , если 99,99% явка . Потому что это серьёзно , как это избиратель не получил полагающихся 10 000 рублей , за них же расписаться надо лично в получении , а если избиратель не получил деньги , куда их потом девать , как отчитываться ? Проще , это метод ответственности в отношении денежного если увязать с выборами , бухгалтерия не потерпит неучастий в выборах . " Да такой метод реально снизил бы криминогенность , выяснилось бы фактическое место пребывания и проживания избиратели . Таким методом можно было бы решить другие вопросы .