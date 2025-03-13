Как уехавший экс-глава ДСУ №4 Данилин остается депутатом АКЗС, не посещая сессии?
Сам Данилин рассказал amic.ru, что находится в отпуске и не собирается приезжать на мартовскую сессию АКЗС
13 марта 2025, 16:10, ИА Амител
Депутат АКЗС, бывший глава ДСУ № 4 уже несколько месяцев не посещает сессии АКЗС. По информации СМИ, в последний раз он был на заседаниях в апреле 2024 года. Источники amic.ru сообщают, что весной 2024-го он уехал из России в другую страну и пока что не возвращался. В начале марта Данилина уволили с должности директора ДСУ № 4, однако депутатом регионального парламента он все еще является. Amic.ru выяснил, на каком основании народный избранник "прогуливает" заседания, собирается ли он вновь приступить к депутатским обязанностям и почему не спешит возвращаться на родину.
"Оснований лишать его мандата нет"
В АКЗС amic.ru пояснили: депутат может не явиться на сессию регионального парламента, но только по уважительной причине. В этом случае он должен проинформировать председателя Заксобрания или его заместителей. Уважительными причинами являются:
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командировка;
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прохождение военной службы;
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отпуск;
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временная нетрудоспособность;
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тяжелое состояние здоровья или смерть близких родственников;
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иные обстоятельства, препятствующие участию депутата в сессии, признанные уважительными председателем АКЗС.
При этом если парламентарий не посещает сессии без уважительной причины (просто так), сразу же места в Заксобрании он не лишится – депутатские полномочия досрочно могут прекратиться, только если народного избранника не было на всех сессиях в течение шести месяцев подряд.
"Депутат АКЗС Данилин информировал председателя Заксобрания Александра Романенко об отсутствии на сессиях в связи с отпуском с приложением копий приказов. Отсутствие депутата на сессии в связи с отпуском является уважительной причиной. Поэтому оснований лишать его мандата нет", – пояснил источник amic.ru в АКЗС.
Теперь же, когда Данилина уволили с поста директора ДСУ № 4, пропустить сессию из-за отпуска он больше не имеет права. Ему придётся либо предоставить другую уважительную причину отсутствия, либо ему зачтут "прогулы".
Сам Данилин подтвердил amic.ru, что находится в отпуске – при этом как долго он будет отдыхать, депутат не сказал.
"Пока четкого плана у меня нет. Я в отпуске нахожусь, и мартовскую сессию, к сожалению, пропущу. Далеко не заглядываю. Как появлюсь, так увидите. В АКЗС я депутат на неоплачиваемой основе, я не получаю зарплату в АКЗС. Есть люди, которые там профессионально работают, у них это работа, а у меня больше представительская, общественная функция – участие в сессии, представление округа и принятие законов. Пока я в отпуске, а мотаться из отпуска на один день на сессию в марте я не планирую – это недешевое удовольствие. По возвращении я на сессиях буду появляться", – поделился Данилин.
При этом известно, что в ноябре 2024 года Данилина исключили из состава регионального политсовета "Единой России", сообщала пресс-служба партии. Кроме того, в феврале 2025-го бывший глава ДСУ № 4 перестал быть координатором партийного проекта "Безопасные дороги", его место занял замминистра транспорта Алтайского края Александр Мошкин.
Почему Данилин уехал из России?
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал amic.ru, что Данилин не планирует сдавать свой депутатский мандат. А уехать он мог из-за того, что якобы "проходит в рамках расследования по уголовному делу", но не в статусе обвиняемого.
"В деле есть нестыковки, поэтому пока не согласовывают его возбуждение. Устранить их можно только с показаниями Данилина, а получить их не представляется возможным. Сейчас он находится в Таиланде", – пояснил источник.
Еще один собеседник amic.ru рассказал, что Данилин может быть каким-то образом связан с уголовным делом по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"), которое возбуждено против его бывшего заместителя по вопросам содержания и ремонта дорог Ивана Соснина. По словам источника, во время расследования уголовного дела против Соснина следствие якобы заинтересовалось и Данилиным – якобы поэтому он и уехал из России.
"Банкфакс" указал, что Данилин "не является фигурантом уголовного дела" либо доследственной проверки и не имеет статуса обвиняемого или подозреваемого. Однако редакция сообщает, что он может быть свидетелем в деле.
Сам Данилин появившуюся в СМИ информацию об интересе правоохранительных органов прокомментировал так:
"Я ваших коллег читаю и сам удивляюсь. Они сначала пишут об интересе правоохранительных органов и тут же говорят, что сделали запрос в Следственный комитет, и он не имеет ко мне вопросов. Что я тут могу прокомментировать? Слухи это или не слухи – коллеги пишут, надо у них спрашивать, откуда они такую информацию берут. Что касается ДСУ № 4, у меня теперь информации оттуда нет, и если там какой-то интерес сейчас и возможен, то это уже ко мне не имеет отношения", – сказал Данилин.
Что касается увольнения с поста директора ДСУ № 4, то "это решение собственников", подчеркнул он. Об уходе Данилина с поста руководителя ДСУ № 4 стало известно 13 марта. Предприятие возглавил Николай Лысенко. Официально Данилин ушел с должности 3 марта 2025 года.
16:18:36 13-03-2025
А из той стране где прячется Данилин, выдают подозреваемых в совершении преступлений на родине?
16:27:20 13-03-2025
Гость (16:18:36 13-03-2025) А из той стране где прячется Данилин, выдают подозреваемых в...
ЛондОн своих не выдаёт, да и депутаты не сдают, смотрят в будущее
16:25:30 13-03-2025
Получается у него отпуск уже год длится. Тоже так хочу и отпускные за год. Давайте путепровод перестроим, с провалом он у данилина получился
18:10:05 13-03-2025
Гость (16:25:30 13-03-2025) Получается у него отпуск уже год длится. Тоже так хочу и отп... Так если его уволили, то теперь и отпуск стало быть окончен. А статус безработного не указан в списке уважительных причин... Нестыковочка однако!
17:18:49 13-03-2025
В Южной Корее давненько как то министра прищучили на взятке-копеешная по нашим меркам-80 лямов баксов-присудили вышку... Отдал все имущество все деньги в казну-помиловали.. Заменили смертную казнь на пожизненное
17:31:56 13-03-2025
Получается, ворон ворону глаз не выклюет и не плюнет на холку. Что и требовалось доказать с нынешними депутатами... Своих не бросают... (с)
19:49:52 13-03-2025
Режим (как всегда!) позволил мошеннику беспрепятственно слинять за кордон: "своих не сдавать" - его кредо!
21:08:30 13-03-2025
Красавчег!(((
09:18:35 14-03-2025
Вот те кто голосовал (Ребрихинский и Павловский район) за этого "Работягу", а он ведь- заместитель председателя комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания - посмотрите кому вы отдали свои "души"! Вы купились, что он из "Единой России"? Да ,он усердно защищает и представляет ваши теперь интересы, работает над вашими проблемами 24/7. Как легко вас обмануть, позор.