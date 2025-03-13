Как уехавший экс-глава ДСУ №4 Данилин остается депутатом АКЗС, не посещая сессии?

Сам Данилин рассказал amic.ru, что находится в отпуске и не собирается приезжать на мартовскую сессию АКЗС

13 марта 2025, 16:10, ИА Амител

Николай Данилин / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС, бывший глава ДСУ № 4 уже несколько месяцев не посещает сессии АКЗС. По информации СМИ, в последний раз он был на заседаниях в апреле 2024 года. Источники amic.ru сообщают, что весной 2024-го он уехал из России в другую страну и пока что не возвращался. В начале марта Данилина уволили с должности директора ДСУ № 4, однако депутатом регионального парламента он все еще является. Amic.ru выяснил, на каком основании народный избранник "прогуливает" заседания, собирается ли он вновь приступить к депутатским обязанностям и почему не спешит возвращаться на родину.

"Оснований лишать его мандата нет"

В АКЗС amic.ru пояснили: депутат может не явиться на сессию регионального парламента, но только по уважительной причине. В этом случае он должен проинформировать председателя Заксобрания или его заместителей. Уважительными причинами являются:

командировка;

прохождение военной службы;

отпуск;

временная нетрудоспособность;

тяжелое состояние здоровья или смерть близких родственников;

иные обстоятельства, препятствующие участию депутата в сессии, признанные уважительными председателем АКЗС.

При этом если парламентарий не посещает сессии без уважительной причины (просто так), сразу же места в Заксобрании он не лишится – депутатские полномочия досрочно могут прекратиться, только если народного избранника не было на всех сессиях в течение шести месяцев подряд.

"Депутат АКЗС Данилин информировал председателя Заксобрания Александра Романенко об отсутствии на сессиях в связи с отпуском с приложением копий приказов. Отсутствие депутата на сессии в связи с отпуском является уважительной причиной. Поэтому оснований лишать его мандата нет", – пояснил источник amic.ru в АКЗС.

Николай Данилин / Фото: amic.ru

Теперь же, когда Данилина уволили с поста директора ДСУ № 4, пропустить сессию из-за отпуска он больше не имеет права. Ему придётся либо предоставить другую уважительную причину отсутствия, либо ему зачтут "прогулы".

Сам Данилин подтвердил amic.ru, что находится в отпуске – при этом как долго он будет отдыхать, депутат не сказал.

"Пока четкого плана у меня нет. Я в отпуске нахожусь, и мартовскую сессию, к сожалению, пропущу. Далеко не заглядываю. Как появлюсь, так увидите. В АКЗС я депутат на неоплачиваемой основе, я не получаю зарплату в АКЗС. Есть люди, которые там профессионально работают, у них это работа, а у меня больше представительская, общественная функция – участие в сессии, представление округа и принятие законов. Пока я в отпуске, а мотаться из отпуска на один день на сессию в марте я не планирую – это недешевое удовольствие. По возвращении я на сессиях буду появляться", – поделился Данилин.

При этом известно, что в ноябре 2024 года Данилина исключили из состава регионального политсовета "Единой России", сообщала пресс-служба партии. Кроме того, в феврале 2025-го бывший глава ДСУ № 4 перестал быть координатором партийного проекта "Безопасные дороги", его место занял замминистра транспорта Алтайского края Александр Мошкин.

Николай Данилин / Фото: amic.ru

Почему Данилин уехал из России?

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал amic.ru, что Данилин не планирует сдавать свой депутатский мандат. А уехать он мог из-за того, что якобы "проходит в рамках расследования по уголовному делу", но не в статусе обвиняемого.

"В деле есть нестыковки, поэтому пока не согласовывают его возбуждение. Устранить их можно только с показаниями Данилина, а получить их не представляется возможным. Сейчас он находится в Таиланде", – пояснил источник.

Еще один собеседник amic.ru рассказал, что Данилин может быть каким-то образом связан с уголовным делом по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"), которое возбуждено против его бывшего заместителя по вопросам содержания и ремонта дорог Ивана Соснина. По словам источника, во время расследования уголовного дела против Соснина следствие якобы заинтересовалось и Данилиным – якобы поэтому он и уехал из России.

Николай Данилин/ Фото: amic.ru

"Банкфакс" указал, что Данилин "не является фигурантом уголовного дела" либо доследственной проверки и не имеет статуса обвиняемого или подозреваемого. Однако редакция сообщает, что он может быть свидетелем в деле.

Сам Данилин появившуюся в СМИ информацию об интересе правоохранительных органов прокомментировал так:

"Я ваших коллег читаю и сам удивляюсь. Они сначала пишут об интересе правоохранительных органов и тут же говорят, что сделали запрос в Следственный комитет, и он не имеет ко мне вопросов. Что я тут могу прокомментировать? Слухи это или не слухи – коллеги пишут, надо у них спрашивать, откуда они такую информацию берут. Что касается ДСУ № 4, у меня теперь информации оттуда нет, и если там какой-то интерес сейчас и возможен, то это уже ко мне не имеет отношения", – сказал Данилин.

Что касается увольнения с поста директора ДСУ № 4, то "это решение собственников", подчеркнул он. Об уходе Данилина с поста руководителя ДСУ № 4 стало известно 13 марта. Предприятие возглавил Николай Лысенко. Официально Данилин ушел с должности 3 марта 2025 года.