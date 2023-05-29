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Прохор Шаляпин назвал Алтайский край одним из лучших мест для отдыха в России

Но добраться до него не так просто, признаётся певец

29 мая 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: vk.com/shalyapin_official
Фото: vk.com/shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин рассказал о лучших местах для отдыха в России, пишет iReactor.

В частности, финалист шестой "Фабрики звёзд" выделил Алтайский край или Дальний Восток. Эти места ему очень интересны, но добраться туда не так просто, как в среднюю полосу или на юг страны.

Также исполнителю нравится Кисловодск со своим чистым воздухом, Астрахань, где он советует в августе посмотреть лотосовые поля, а также Калининград: здесь живут гостеприимные и доброжелательные люди, а кругом – фантастические пейзажи.

Ранее сын Стивена Сигала отдохнул со своей русской девушкой на Алтае.

Алтайский край Шоу-бизнес

Комментарии 4

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Гость

11:48:27 29-05-2023

Некрофилу тут раздолье?

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Гость

12:06:02 29-05-2023

уверена, он даже не в курсе, что АК и РА 2 разных региона.

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Гость

12:45:11 29-05-2023

Когда Америка и Европа начнут тонуть, то Сибирь останется не тронута! Вот поэтому они все сюда лезут или хотят залезть! А наши ресурсы, это дополнительный бонус...

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Гость

13:05:35 29-05-2023

Не знал ранее, что он сын Стивена Сигала.

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