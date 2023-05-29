Прохор Шаляпин назвал Алтайский край одним из лучших мест для отдыха в России
Но добраться до него не так просто, признаётся певец
29 мая 2023, 11:14, ИА Амител
Фото: vk.com/shalyapin_official
Певец Прохор Шаляпин рассказал о лучших местах для отдыха в России, пишет iReactor.
В частности, финалист шестой "Фабрики звёзд" выделил Алтайский край или Дальний Восток. Эти места ему очень интересны, но добраться туда не так просто, как в среднюю полосу или на юг страны.
Также исполнителю нравится Кисловодск со своим чистым воздухом, Астрахань, где он советует в августе посмотреть лотосовые поля, а также Калининград: здесь живут гостеприимные и доброжелательные люди, а кругом – фантастические пейзажи.
Ранее сын Стивена Сигала отдохнул со своей русской девушкой на Алтае.
11:48:27 29-05-2023
Некрофилу тут раздолье?
12:06:02 29-05-2023
уверена, он даже не в курсе, что АК и РА 2 разных региона.
12:45:11 29-05-2023
Когда Америка и Европа начнут тонуть, то Сибирь останется не тронута! Вот поэтому они все сюда лезут или хотят залезть! А наши ресурсы, это дополнительный бонус...
13:05:35 29-05-2023
Не знал ранее, что он сын Стивена Сигала.