Прохор Шаляпин назвал Алтайский край одним из лучших мест для отдыха в России

Но добраться до него не так просто, признаётся певец

29 мая 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: vk.com/shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин рассказал о лучших местах для отдыха в России, пишет iReactor.

В частности, финалист шестой "Фабрики звёзд" выделил Алтайский край или Дальний Восток. Эти места ему очень интересны, но добраться туда не так просто, как в среднюю полосу или на юг страны.

Также исполнителю нравится Кисловодск со своим чистым воздухом, Астрахань, где он советует в августе посмотреть лотосовые поля, а также Калининград: здесь живут гостеприимные и доброжелательные люди, а кругом – фантастические пейзажи.

Ранее сын Стивена Сигала отдохнул со своей русской девушкой на Алтае.