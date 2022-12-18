15-летняя девочка погибла после падения с балкона барнаульской многоэтажки
В момент происшествия вместе с ней находилась еще одна девочка-подросток
18 декабря 2022, 15:19, Илья Звягинцев
В Барнауле 15-летняя девочка погибла после падения с балкона многоэтажки на Власихинской, 81. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».
По информации источника, девочка упала с общего балкона, а в момент падения с ней рядом была еще одна 15-летняя девочка.
Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Им предстоит установить все обстоятельства происшествия.
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