15-летняя девочка погибла после падения с балкона барнаульской многоэтажки

В Барнауле 15-летняя девочка погибла после падения с балкона многоэтажки на Власихинской, 81. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

По информации источника, девочка упала с общего балкона, а в момент падения с ней рядом была еще одна 15-летняя девочка.

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Им предстоит установить все обстоятельства происшествия.

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