40 огнеборцев из Барнаула отправились тушить мощный пожар в Угловском районе

40 бойцов МЧС и технику отправили из Барнаула на тушение природного пожара, который ранее вспыхнул в Угловской районе Алтайского края. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

«Дополнительно из Барнаула направлено 40 бойцов МЧС и техника. Дефицита с ресурсами нет: машины заправлены и водой, и соляркой», — сказано в пресс-релизе.

В ведомстве при этом отмечают, что угрозы селам Лаптев Лог и Борисовка из-за стихии нет: пожар перешел в низовой устойчивый. Ни один пожарный и местный житель при этом не пострадал.

«Специалисты Лесоохраны, МЧС, КАУ „Алтайлес“, КАУ „Боровлянский лесхоз“ и арендаторы обеспечили опашкой кромки лесного фонда и не допустили огонь к поселениям. Идет тушение кромки пожара, вышедшего из лесфонда на открытую местность в целях окончательного предотвращения угрозы селу Лаптев Лог. МЧС было принято решение эвакуировать несколько ближайших домов села из-за большого задымления. Также пожарные производят отжиг от села Борисовка», — говорится в сообщении.

Пожар не действует в приграничной зоне (5-километровая полоса) с Казахстаном, добавили в министерстве.

Ведомство при этом поддерживает связь с казахскими коллегами. Более того, они уже выразили готовность оказать помощь при необходимости.

Лесной пожар в Озеро-Кузнецовском лесничестве Угловского района возник 22 июня из-за удара молнии. К утру 23 июня его удалось потушить, однако к обеду огонь разгорелся с новой силой, чему способствовал порывистый переменчивый ветер и жара. Вечером того же дня в МЧС сообщали, что очаг лесного пожара в районе села Лаптев Лог составляет порядка 600 га, из которых 553 — земли Гослесфонда.