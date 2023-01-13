Автобус врезался в три припаркованных автомобиля в Алтайском крае

По информации очевидцев, ДТП произошло из-за того, что движущийся транспорт выкинуло из колеи

13 января 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: "Бийск 22"

В Бийске автобус врезался в три припаркованных автомобиля, сообщает паблик "Бийск 22".

По информации очевидцев, авария случилась вечером 12 января напротив здания городской администрации.

"ПАЗик выкинуло из колеи, и он ударил три припаркованных авто", — сказано в посте.

Есть ли в аварии пострадавшие, в сообществе не уточнили.

Ранее новый мэр Бийска Виктор Щигрев раскритиковал подготовку города к зиме, оценив её на "двойку".