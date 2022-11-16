Барнаульского гида задержали из-за гибели девяти человек на склоне камчатского вулкана

В сентябре практически вся группа погибла при восхождении на Ключевскую Сопку

16 ноября 2022, 14:57

В Камчатском крае задержали 30-летнего гида Ивана Алабугина, который сопровождал туристов во время восхождения на вулкан Ключевская Сопка, сообщает региональный СК.

Напомним, новосибирская турфирма Extreme Time организовала поход на вулкан, где 3 сентября во время восхождения на высоте около 4500 метров погибли 9 человек из 12 в группе.

«С 30 августа группа туристов, прибывших из семи регионов России, начала восхождение на вулкан. При спуске по скалистой части сопки восемь туристов и один гид сорвались и упали вниз, где пять человек получили телесные повреждения несовместимые с жизнью. Остававшиеся на высоте четыре человека скончались в течение трёх суток», — рассказали в ведомстве.

Выжившего барнаульского гида допросили в качестве подозреваемого по делу «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц».

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее amic.ru рассказал, что известно о выжившем на камчатской Ключевской Сопке барнаульце Иване Алабугине.

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