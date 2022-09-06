Что известно о выжившем на камчатской Ключевой Сопке барнаульце Иване Алабугине?

Всего три человека из туристической группы Extreme Time выжили при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Погибло девять туристов, в их числе уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик. Среди спасённых оказался гид из Барнаула Иван Алабугин. Amic.ru собрал всё, что о нём известно.

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Где живёт Иван Алабугин?

Иван Алабугин живёт в Барнауле. Об этом сообщают СМИ, то же написано на его странице во «ВКонтакте». Однако, как сообщили читатели amic.ru, гид родился в Третьяковском районе Алтайского края. В каком конкретно селе — не уточняется.

Где работал Иван Алабугин?

Иван работал в Extreme Time восемь с половиной лет. На странице во «ВКонтакте» он пишет, что является организатором путешествий и горным гидом. Как сообщают в группе компании в той же соцсети, Алабугин — опытный инструктор на альпинистских программах.

«Проводил успешные траверсы массива Белухи (5А-5Б к.с.) для коммерческих групп альпинистов (не являющихся профессиональными спортсменами). Это уникальный опыт. Иван, так же руководит походами разной сложности: трекинги в Непале, Турции, Крыму и на Байкале», — писали в группе (орфография и пунктуация сохранены).

Туристы об Иване Алабугине также отзываются хорошо. В комментариях к тому же посту, например, туристка пишет: «Иван — мой самый крутой гид! Сколько у нас общих километров? Ущелье Актру, Белуха, Непал! Я очень рада, что жизнь нас столкнула!»

Как он пошёл в альпинизм?

Сам Иван Алабугин в том же посте рассказывает, что его увлечение альпинизмом началось ещё в школе. В детстве мама рассказала ему, что дядя «сходил на Белуху», и тогда мальчику тоже захотелось туда поехать. Также увлечению поспособствовали случайные встречи.

«Каждое лето мы с мамой ездили к моей бабушке в Омск, и в одних из вечеров в поезд заходит в вагон мужик с огромным рюкзаком, с ледорубом и палками, замотанными скотчем. Проговорили мы с ним часов до трёх ночи, я впервые в жизни увидел настоящего альпиниста, и своей любознательностью его, наверное, достал. Запомнил только его имя, Мурат, и что ехал он в какие-то казахстанские горы. Я ему, наверное, говорил, что хочу идти учиться на туризм, а он тогда сказал мне, что он бы не стал превращать хобби в работу. Сейчас понимаю, о чём он говорил. Случайные встречи, так или иначе, подтолкнули юного романтика навстречу горам, альпинизму и настоящим приключениям», — писал Иван Алабугин.

Иван Алабугин / Фото со страницы Extreme Time во «ВКонтакте»

Где учился гид?

Судя по странице во «ВКонтакте», гид пошёл учиться по направлению «туризм» и окончил факультет социально-культурного сервиса и туризма Алтайского института культуры и искусств в Барнауле.

Как пишет «Комсомольская правда», Иван Алабугин прошёл курсы оказания первой медицинской помощи и служил в горной бригаде Вооружённых сил РФ. Мужчине 30 лет, он работает с туристами с 18 лет, сообщает издание.

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Что ещё известно о нём?

Иван Алабугин является активным пользователем соцсетей. В Instagram (запрещённая и заблокированная в России соцсеть) и «ВКонтакте» он выкладывал фото альпинистов и горных пейзажей и рассказывал о романтике и трудностях такого вида туризма.

«Альпинизм — это не всегда синее небо, жёлтое солнце и улыбки на лицах. Многие фото, которые лежат в Сети, показывают идеальные условия на маршруте. Но на вершине вас может внезапно настигнуть ураганный ветер, а перчатки у вас почему-то оказались одни, к тому же насквозь мокрые, или пальчики на ногах не чувствуешь уже через час после выхода и не помогают никакие „отмахивания“, идёшь и гадаешь: отрежут или нет. Мало кто возвращается из-за такой „ерунды“. Вот в таких моментах и начинается настоящий альпинизм, та самая борьба. В таких моментах и нарабатывается тот самый опыт. И люди, которые попадали даже на простом восхождении в сложные условия и показали себя с лучшей стороны, стоят многого», — писал в одном из постов во «ВКонтакте» Алабугин.

Как ясно из страницы гида в Instagram (запрещённая и заблокированная в России соцсеть), он ходил в горы и путешествовал со своей девушкой. Судя по странице во «ВКонтакте», её зовут Виктория Медведева, и «Комсомольская правда» со ссылкой на коллегу Ивана Алабугина пишет, что девушка водит трекинговые маршруты.

Выжившие в трагедии / Фото: КГКУ «ЦОД»

Что произошло на Камчатке?

Как рассказали спасателям участники восхождения, перед началом подъёма Анастасии Усачёвой и Роману Аверину стало плохо, и гид Иван Алабугин повёл их вниз, на высоту 3,3 тысячи метров. Остальные туристы пошли со вторым гидом. Именно группа второго гида и сорвалась вниз. Иван Алабугин довел двух туристов до домика, взял спальные мешки и отправился помогать. Анастасия и Роман остались ждать гида и других членов группы.

Несколько часов Иван Алабугин добирался до места падения группы. Там он разбил лагерь и начал помогать пострадавшим. Сначала было трое погибших, за несколько дней скончалось ещё шесть человек. Когда последний пострадавший умер, Иван отправился назад, к Анастасии Усачёвой и Роману Аверину, пишет Telegram-канал Baza.

При этом для восхождения погода была хорошей. Одной из причин случившегося мог стать камнепад, из-за которого несколько человек не удержались и потянули за собой остальных.

По предварительным данным, Иван Алабугин получил обморожение рук и ног, остальные двое выживших находятся в полном порядке. Всего группа насчитывала 12 человек — десять туристов и два гида. Они пошли в 10-дневный поход 30 августа. Сорвались туристы 3 сентября при восхождении на вулкан на высоте более 4000 метров.

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