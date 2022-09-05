Число погибших при восхождении на Ключевскую Сопку выросло до девяти

Число погибших на Ключевской Сопке на Камчатке выросло до девяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Четверо выживших путешественников находились на разных высотах. Два человека, один из которых был травмирован, застряли на высоте 4,1 тысячи метров, еще двое — на 3,3 тысячи метров, в доме вулканологов.

Гид, который оставался на высоте выше четырех тысяч метров, смог спуститься к двум другим туристам и сообщил, что в настоящий момент спасателей ожидают трое выживших. Отмечается, что в помещении есть вода и газ.

Напомним, что среди погибших — уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик. Кроме того, еще один наш земляк, барнаулец Иван Алабугин, ждал помощи — вероятно, это ему удалось спустится к оставшимся туристам.

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Происшествия На камчатском вулкане ждёт спасателей барнаульский альпинист, который был у группы гидом

Всего группа путешественников насчитывала 12 человек — десять туристов и два гида. Они отправились в 10-дневный поход 30 августа. 3 сентября при восхождении на вулкан на высоте более 4000 метров несколько человек упали. По данным Baza, четверо погибли сразу, ещё двое скончались через несколько часов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».