Бастрыкин поручил доложить о травмировании подростка на веревочной трассе в Барнауле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о травмировании ребенка на веревочной трассе в Барнауле, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Ранее сообщалось, что 10 июля в веревочном парке «Джунгли» по Змеиногорскому тракту 13-летний мальчик в результате обрыва страховочного троса упал на землю и получил множественные травмы. По данным Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul, подросток упал с шестиметровой высоты. При этом страховочные тросы, установленные в парке два года назад, планировали поменять только в конце этого сезона. Также известно, что аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю.

«Председатель Следственного комитета РФ дал поручение и.о. руководителя СУ по Алтайскому краю Колесниченко представить доклад о ходе проверки по факту травмирования ребенка на веревочной трассе в городе Барнауле», — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате СКР.