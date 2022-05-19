Боевое крещение. «Собянинский» трамвай попал в ДТП в Барнауле

ДТП с участием трамвая произошло на пересечении улиц Северо-Западной и Солнцева в Барнауле. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», в аварию попал «собянинский» вагон, который недавно вышел на линию.

Столкновение случилось на автомобильном переезде через пути. Движение трамваев по участку временно заблокировано.

Напомним, что на этой неделе в Барнауле на линию вышли пять списанных и отремонтированных московских трамваев. Узнать их можно по характерному голубому цвету.

Новости

Новости Барнаула Старые трамваи на улицах Барнаула. Ретроподборка к появлению «собянинских» вагонов на улицах города

Барнаульские вагоны обычно раскрашиваются в красный и жёлтый цвета, но подаренный Сергеем Собяниным электротранспорт решили оставить в московской расцветке. Скоро пять таких же голубых вагонов приедут и в Бийск.