В Барнауле вышли на линию «собянинские» трамваи

В Барнауле 17 мая вышли на линию трамваи Tatra T3 SU, которые Алтайскому краю подарила мэрия Москвы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, «собянинский» электротранспорт будет ездить по маршрутам № 4, 5 и 7. Узнать эти вагоны можно будет по голубому цвету — перекрашивать их в традиционный для Барнаула красно-жёлтый пока не будут.

Напомним, 10 списанных трамваев, подаренных Алтайскому краю мэром столицы Сергеем Собяниным, прибыли в регион в 2021 году. Пять из них передали Барнаулу, ещё столько же досталось Бийску.