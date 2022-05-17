В Барнауле вышли на линию «собянинские» трамваи
Узнать их можно будет по голубому цвету
17 мая 2022, 10:29, Никита Черников
В Барнауле 17 мая вышли на линию трамваи Tatra T3 SU, которые Алтайскому краю подарила мэрия Москвы.
Как сообщает пресс-служба администрации города, «собянинский» электротранспорт будет ездить по маршрутам № 4, 5 и 7. Узнать эти вагоны можно будет по голубому цвету — перекрашивать их в традиционный для Барнаула красно-жёлтый пока не будут.
Напомним, 10 списанных трамваев, подаренных Алтайскому краю мэром столицы Сергеем Собяниным, прибыли в регион в 2021 году. Пять из них передали Барнаулу, ещё столько же досталось Бийску.
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